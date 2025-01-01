Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки

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Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.
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Google Drive
google.com
Google Drive — це сервіс для зберігання, синхронізації та обміну файлами, який дозволяє користувачам працювати з документами та спільно співпрацювати.
iCloud
icloud.com
iCloud - це хмарна служба для зберігання та синхронізації фото, відео, документів та контактів на пристроях Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.
TeraBox
terabox.com
Terabox - це хмарний сервіс зберігання, що пропонує 1 ТБ безкоштовного місця для резервного копіювання та обміну файлами з підтримкою багатьох пристроїв.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive дозволяє зберігати файли в хмарі та отримувати до них доступ з різних пристроїв Apple і Windows, автоматично синхронізуючи їх між ними.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive - це безпечний сервіс для зберігання та обміну файлами, що забезпечує конфіденційність завдяки шифруванню нульового знання.
MEGA
mega.io
MEGA - хмарне зберігання файлів з акцентом на безпеку та конфіденційність, забезпечує 50 ГБ безкоштовного зберігання з шифруванням файлів.
TeleDrive
teledriveapp.com
TeleDrive — це безкоштовне безлімітне хмарне сховище, яке використовує API Telegram для завантаження файлів без обмежень.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk - це хмарна служба для надійного зберігання, управління та обміну файлами на різних пристроях, з підтримкою автоматичного резервного копіювання.
Internxt
internxt.com
Internxt - це хмарна служба зберігання, яка забезпечує безпечне управління даними з шифруванням кінця до кінця та децентралізованим зберіганням.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta - це хмарна служба, що забезпечує зберігання та синхронізацію даних, дозволяючи доступ до файлів з будь-якого пристрою.
Sync
sync.com
Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.
Shadow Drive
shadow.tech
Shadow Drive — це європейське рішення для хмарного зберігання файлів, яке забезпечує конфіденційність та безпеку ваших даних.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.
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