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Сервіси хмарного зберігання
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Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки

Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive — це сервіс для зберігання, синхронізації та обміну файлами, який дозволяє користувачам працювати з документами та спільно співпрацювати.

iCloud

iCloud

icloud.com

iCloud - це хмарна служба для зберігання та синхронізації фото, відео, документів та контактів на пристроях Apple.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Terabox - це хмарний сервіс зберігання, що пропонує 1 ТБ безкоштовного місця для резервного копіювання та обміну файлами з підтримкою багатьох пристроїв.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive дозволяє зберігати файли в хмарі та отримувати до них доступ з різних пристроїв Apple і Windows, автоматично синхронізуючи їх між ними.

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive - це безпечний сервіс для зберігання та обміну файлами, що забезпечує конфіденційність завдяки шифруванню нульового знання.

MEGA

MEGA

mega.io

MEGA - хмарне зберігання файлів з акцентом на безпеку та конфіденційність, забезпечує 50 ГБ безкоштовного зберігання з шифруванням файлів.

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

TeleDrive — це безкоштовне безлімітне хмарне сховище, яке використовує API Telegram для завантаження файлів без обмежень.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Yandex Disk - це хмарна служба для надійного зберігання, управління та обміну файлами на різних пристроях, з підтримкою автоматичного резервного копіювання.

Internxt

Internxt

internxt.com

Internxt - це хмарна служба зберігання, яка забезпечує безпечне управління даними з шифруванням кінця до кінця та децентралізованим зберіганням.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud Beta - це хмарна служба, що забезпечує зберігання та синхронізацію даних, дозволяючи доступ до файлів з будь-якого пристрою.

Sync

Sync

sync.com

Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Shadow Drive — це європейське рішення для хмарного зберігання файлів, яке забезпечує конфіденційність та безпеку ваших даних.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.

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