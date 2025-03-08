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Сервіси хмарного зберігання
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Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive — це сервіс для зберігання, синхронізації та обміну файлами, який дозволяє користувачам працювати з документами та спільно співпрацювати.

iCloud

iCloud

icloud.com

iCloud - це хмарна служба для зберігання та синхронізації фото, відео, документів та контактів на пристроях Apple.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Terabox - це хмарний сервіс зберігання, що пропонує 1 ТБ безкоштовного місця для резервного копіювання та обміну файлами з підтримкою багатьох пристроїв.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Yandex Disk - це хмарна служба для надійного зберігання, управління та обміну файлами на різних пристроях, з підтримкою автоматичного резервного копіювання.

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive - це безпечний сервіс для зберігання та обміну файлами, що забезпечує конфіденційність завдяки шифруванню нульового знання.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive дозволяє зберігати файли в хмарі та отримувати до них доступ з різних пристроїв Apple і Windows, автоматично синхронізуючи їх між ними.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.

Internxt

Internxt

internxt.com

Станьте для конфіденційності, перейдіть на Internxt. Служби хмарного зберігання Internxt від відкритого коду захищають ваше право на конфіденційність. Internxt Drive, фотографії, надішліть тощо.

MEGA

MEGA

mega.io

MEGA - хмарне зберігання файлів з акцентом на безпеку та конфіденційність, забезпечує 50 ГБ безкоштовного зберігання з шифруванням файлів.

Sync

Sync

sync.com

Sync - це платформа для зберігання, обміну та співпраці файлів, яка захищає вас у безпеці, безпеці та підключенню у хмарі. Починаючи з 2011 року, Sync.com перебуває на місії забезпечити безпечний простір для співпраці світу. Сьогодні понад мільйон підприємств будь-якого розміру використовують нагородні хмарні програми Sync та новаторські функції захисту конфіденційності для обміну великими ідеями, зберігання важливої ​​інформації та співпраці над проектами, що змінюють ігри.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud Beta - це хмарна служба, що забезпечує зберігання та синхронізацію даних, дозволяючи доступ до файлів з будь-якого пристрою.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Ваше хмарне сховище, ваші файли, ваші правила. Зберігайте свої файли в конфіденційності та безпеці завдяки Shadow Drive, нашому європейському хмарному сховищу. Тепер найнижчий диск на ринку, орієнтований на конфіденційність.

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