Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.