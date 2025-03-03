Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Тайвань

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.
Запит на новий застосунок
Google Drive
google.com
Google Drive - це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Запущений 24 квітня 2012 року, Google Drive дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на пристроях та ділитися файлами. На додаток до веб -сайту, Google Drive пропонує додатки з офлайн -можливостями для комп'ютерів Windows та MacOS, смартфонів та планшетів Android та iOS. Google Drive охоплює Google Docs, Google Heets та Google Slides, які є частиною офісного набору, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми тощо. Файли, створені та відредаговані через Office Suite, зберігаються в Google Drive. Google Drive пропонує користувачам 15 гігабайт безкоштовного зберігання через Google One. Google One також пропонує 100 гігабайт, 200 гігабайт, 2 терабайти, 10 терабайт, 20 терабайт та 30 терабайт, пропоновані за допомогою додаткових платних планів. Завантажені файли можуть бути розміром до 5 терабайт. Користувачі можуть змінити налаштування конфіденційності для окремих файлів та папок, включаючи включення обміну з іншими користувачами або оприлюднення вмісту. На веб -сайті користувачі можуть шукати зображення, описуючи його візуальні засоби та використовувати природну мову для пошуку конкретних файлів, таких як "Знайдіть мою бюджетну електронну таблицю з минулого грудня". Веб -сайт та додаток для Android пропонують розділ резервного копіювання, щоб побачити, які пристрої Android мають резервну копію даних до служби, а повністю ремонтний комп'ютерний додаток, випущений у липні 2017 року, дозволяє створити резервну копію конкретних папок на комп'ютері користувача. Функція швидкого доступу може інтелектуально передбачити необхідні користувачі файлів. Google Drive є ключовим компонентом G Suite, щомісячною підпискою Google для підприємств та організацій. У рамках вибраних планів G Suite Drive пропонує необмежену кількість зберігання, розширену звітність аудиту файлів, покращений контроль адміністрування та більші інструменти співпраці для команд. Після запуску послуги деякі члени ЗМІ сильно критикували політику конфіденційності Google Drive. Google має один набір умов угод про послугу та політики конфіденційності, які охоплюють усі його послуги, що означає, що мова в угодах надає компанії широкі права на відтворення, використання та створення похідних робіт із вмісту, що зберігається на Google Drive. Незважаючи на те, що політика також підтверджує, що користувачі зберігають права інтелектуальної власності, захисники конфіденційності викликали занепокоєння, що ліцензії надають Google право використовувати інформацію та дані для налаштування реклами та інших служб, які надає Google. На відміну від цього, інші члени ЗМІ зазначили, що угоди не гірші, ніж домовленості, що конкурують у хмарних службах зберігання, але що конкуренція використовує "більш майстерну мову" у угодах, а також заявив, що Google потребує прав, щоб "рухатися Файли на його серверах, кешуйте ваші дані або зробіть мініатюри зображення ". Станом на березень 2017 року Google Drive мав 800 мільйонів активних користувачів, а станом на вересень 2015 року він мав понад мільйон користувачів, що оплачують організацію. Станом на травень 2017 року, на службі було збережено понад два трильйонів файлів.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) - це послуга хостингу файлів та служба синхронізації, яку керує Microsoft в рамках своєї веб -версії Office. Вперше запущений у серпні 2007 року, OnEdrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, такі як налаштування Windows або клавіші відновлення BitLocker у хмарі, ділитися файлами та синхронізувати файли на Android, Window Консолі Xbox 360 та Xbox One. Користувачі можуть завантажувати документи Microsoft Office в OneDrive. OneDrive пропонує 5 ГБ місця для зберігання безкоштовно, з варіантами зберігання 100 ГБ, 1 ТБ та 6 ТБ, доступними або окремо, або з підписками Office 365.
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - це послуга хостингу файлів, керована American Company Dropbox, Inc., зі штаб -квартирою в Сан -Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне сховище, синхронізацію файлів, особисте хмарне програмне забезпечення та програмне забезпечення клієнта. Dropbox був заснований у 2007 році студентами MIT Дрю Х'юстоном та Араш Фердоусі як стартап -компанією, з початковим фінансуванням від прискорювача насіння Y Combinator. Dropbox був класифікований як один із найцінніших стартапів у США та світі, з оцінкою понад 10 мільярдів доларів США, і він був описаний як один з найуспішніших інвестицій у комбінатора на сьогоднішній день. Однак Dropbox також зазнав критики та викликав суперечки щодо питань, включаючи порушення безпеки та проблеми конфіденційності. Dropbox був заблокований у Китаї з 2014 року. Він отримав п'ятизірковий рейтинг у звіті "Захист ваших даних від урядових запитів".
TeraBox
terabox.com
Надайте резервну копію та синхронізацію мережі для файлів. Особливість з великим простором, швидкою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтесь зараз, щоб насолодитися 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете надійно зберігати свої файли в iCloud та отримати доступ до них на iCloud.com та iPhone, iPad, iPod Touch, Mac та Windows Computer. Ви також можете мати всі файли в робочому столі та документам на вашому Mac, що зберігаються автоматично в iCloud Drive. Таким чином, ви можете зберегти файли саме там, де ви зазвичай зберігаєте їх на своєму Mac, і вони стають доступними на iCloud.com та на всіх ваших пристроях. На iCloud.com ви можете використовувати Drive iCloud для завантаження та завантаження файлів, обміну файлами, видалити файли, організовувати файли у папках, перейменувати файли та відновити нещодавно видалені файли. Ви також можете ділитися папками файлів з іншими користувачами iCloud. Якщо у вас є сторінки, цифри або основні файли, що зберігаються в iCloud Drive, ви можете відкрити їх на сторінках, цифрах або Keynote на iCloud.com.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
MEGA
mega.io
Mega (стилізований у великій регістрі як Mega) або Mega.nz-це послуга хмарного зберігання та хостингу файлів, запропонована Mega Limited, компанією, що базується в Окленді. Сервіс пропонується насамперед через веб-додатки. Mega Mobile App також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega відомий своїми великими 50 ГБ розподілу зберігання для безкоштовних облікових записів. Веб-сайт та послуга були запущені 19 січня 2013 року Кім Дотком, яка заснувала теперішню неіснуючу службу Megaupload. Однак у 2015 році Кім Дотком відмовився від служби і заявила, що уряд Нової Зеландії захопив акції китайського інвестора та контролює цей сайт. Mega Limited відповів, що влада не втручалася в її операції.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажте файли, просто перетягнувши та опустивши їх у вікно браузера, виконайте пакетні операції з файлами та папками та опублікуйте їх відразу після завантаження. Yandex.disk зберігає ваші файли незалежно від того, що відбувається.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пристроями, тож ви завжди будете в курсі подій.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive дозволяє надійно зберігати та ділитися своїми чутливими документами та отримувати доступ до них де завгодно.
Internxt
internxt.com
Станьте для конфіденційності, перейдіть на Internxt. Служби хмарного зберігання Internxt від відкритого коду захищають ваше право на конфіденційність. Internxt Drive, фотографії, надішліть тощо.
Sync
sync.com
Sync - це платформа для зберігання, обміну та співпраці файлів, яка захищає вас у безпеці, безпеці та підключенню у хмарі. Починаючи з 2011 року, Sync.com перебуває на місії забезпечити безпечний простір для співпраці світу. Сьогодні понад мільйон підприємств будь-якого розміру використовують нагородні хмарні програми Sync та новаторські функції захисту конфіденційності для обміну великими ідеями, зберігання важливої інформації та співпраці над проектами, що змінюють ігри.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше хмарне сховище, ваші файли, ваші правила. Зберігайте свої файли в конфіденційності та безпеці завдяки Shadow Drive, нашому європейському хмарному сховищу. Тепер найнижчий диск на ринку, орієнтований на конфіденційність.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.