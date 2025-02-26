Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

Google Drive

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Google Drive - це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Запущений 24 квітня 2012 року, Google Drive дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на пристроях та ділитися файлами. На додаток до веб -сайту, Google Drive пропонує додатки з офлайн -можливостями для комп'ютерів Windows та MacOS, смартфонів та планшетів Android та iOS. Google Drive охоплює Google Docs, Google Heets та Google Slides, які є частиною офісного набору, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми тощо. Файли, створені та відредаговані через Office Suite, зберігаються в Google Drive. Google Drive пропонує користувачам 15 гігабайт безкоштовного зберігання через Google One. Google One також пропонує 100 гігабайт, 200 гігабайт, 2 терабайти, 10 терабайт, 20 терабайт та 30 терабайт, пропоновані за допомогою додаткових платних планів. Завантажені файли можуть бути розміром до 5 терабайт. Користувачі можуть змінити налаштування конфіденційності для окремих файлів та папок, включаючи включення обміну з іншими користувачами або оприлюднення вмісту. На веб -сайті користувачі можуть шукати зображення, описуючи його візуальні засоби та використовувати природну мову для пошуку конкретних файлів, таких як "Знайдіть мою бюджетну електронну таблицю з минулого грудня". Веб -сайт та додаток для Android пропонують розділ резервного копіювання, щоб побачити, які пристрої Android мають резервну копію даних до служби, а повністю ремонтний комп'ютерний додаток, випущений у липні 2017 року, дозволяє створити резервну копію конкретних папок на комп'ютері користувача. Функція швидкого доступу може інтелектуально передбачити необхідні користувачі файлів. Google Drive є ключовим компонентом G Suite, щомісячною підпискою Google для підприємств та організацій. У рамках вибраних планів G Suite Drive пропонує необмежену кількість зберігання, розширену звітність аудиту файлів, покращений контроль адміністрування та більші інструменти співпраці для команд. Після запуску послуги деякі члени ЗМІ сильно критикували політику конфіденційності Google Drive. Google має один набір умов угод про послугу та політики конфіденційності, які охоплюють усі його послуги, що означає, що мова в угодах надає компанії широкі права на відтворення, використання та створення похідних робіт із вмісту, що зберігається на Google Drive. Незважаючи на те, що політика також підтверджує, що користувачі зберігають права інтелектуальної власності, захисники конфіденційності викликали занепокоєння, що ліцензії надають Google право використовувати інформацію та дані для налаштування реклами та інших служб, які надає Google. На відміну від цього, інші члени ЗМІ зазначили, що угоди не гірші, ніж домовленості, що конкурують у хмарних службах зберігання, але що конкуренція використовує "більш майстерну мову" у угодах, а також заявив, що Google потребує прав, щоб "рухатися Файли на його серверах, кешуйте ваші дані або зробіть мініатюри зображення ". Станом на березень 2017 року Google Drive мав 800 мільйонів активних користувачів, а станом на вересень 2015 року він мав понад мільйон користувачів, що оплачують організацію. Станом на травень 2017 року, на службі було збережено понад два трильйонів файлів.