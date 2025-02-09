Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

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Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.
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Google Drive
google.com
Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономними можливостями для комп’ютерів з Windows і macOS, а також смартфонів і планшетів з Android і iOS. Диск Google включає Документи Google, Таблиці Google і Презентації Google, які є частиною офісного пакету, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми тощо. Файли, створені та редаговані за допомогою офісного пакету, зберігаються на Google Drive. Google Drive пропонує користувачам 15 гігабайт безкоштовного сховища через Google One. Google One також пропонує 100 гігабайт, 200 гігабайт, 2 терабайти, 10 терабайт, 20 терабайт і 30 терабайт за додатковими платними планами. Завантажені файли можуть мати розмір до 5 терабайт. Користувачі можуть змінювати налаштування конфіденційності для окремих файлів і папок, у тому числі дозволяти ділитися з іншими користувачами або робити вміст загальнодоступним. На веб-сайті користувачі можуть шукати зображення, описуючи його візуальні елементи, і використовувати природну мову, щоб знаходити певні файли, наприклад «знайти мою електронну таблицю бюджету за грудень минулого року». На веб-сайті та в додатку для Android є розділ «Резервне копіювання», щоб побачити, для яких пристроїв Android є резервні копії даних у службі, а повністю оновлений комп’ютерний додаток, випущений у липні 2017 року, дозволяє створювати резервні копії певних папок на комп’ютері користувача. Функція швидкого доступу може інтелектуально передбачити, які файли потрібні користувачам. Диск Google є ключовим компонентом G Suite, щомісячної підписки Google для компаній і організацій. Як частина деяких планів G Suite, Диск пропонує необмежений обсяг пам’яті, розширені звіти про перевірку файлів, розширені засоби адміністрування та розширені інструменти для співпраці для команд. Після запуску сервісу політика конфіденційності Google Drive була піддана різкій критиці з боку деяких представників ЗМІ. Google має один набір угод про Загальні положення та умови та Політику конфіденційності, які охоплюють усі її служби. Це означає, що формулювання угод надає компанії широкі права на відтворення, використання та створення похідних робіт із вмісту, що зберігається на Диску Google. Хоча політика також підтверджує, що користувачі зберігають права інтелектуальної власності, захисники конфіденційності висловили занепокоєння, що ліцензії надають Google право використовувати інформацію та дані для налаштування реклами та інших послуг, які Google надає. Натомість інші представники ЗМІ відзначили, що угоди не гірші, ніж у конкуруючих хмарних служб зберігання даних, але конкуренція використовує в угодах «більш хитру мову», а також заявили, що Google потрібні права, щоб «переміститися». файли на своїх серверах, кешувати ваші дані або створювати мініатюри зображень». Станом на березень 2017 року Google Drive мав 800 мільйонів активних користувачів, а станом на вересень 2015 року він мав понад мільйон організаційних користувачів, які платять. Станом на травень 2017 року в сервісі зберігалося понад два трильйони файлів.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина її веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлення BitLocker, у хмарі, обмінюватися файлами та синхронізувати файли на мобільних пристроях Android, Windows Phone та iOS, комп’ютерах з Windows і macOS, а також Консолі Xbox 360 і Xbox One. Користувачі можуть завантажувати документи Microsoft Office в OneDrive. OneDrive пропонує 5 ГБ вільного місця для зберігання, а варіанти зберігання 100 ГБ, 1 ТБ і 6 ТБ доступні окремо або за підпискою на Office 365.
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
TeraBox
terabox.com
Забезпечте мережеве резервне копіювання та синхронізацію файлів. Функція з великим простором, високою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином ви можете зберігати файли там, де зазвичай зберігаєте їх на своєму Mac, і вони стануть доступними на iCloud.com і на всіх ваших пристроях. На iCloud.com ви можете використовувати iCloud Drive для завантаження та завантаження файлів, обміну файлами, видалення файлів, упорядкування файлів у папках, перейменування файлів і відновлення нещодавно видалених файлів. Ви також можете ділитися папками з файлами з іншими користувачами iCloud. Якщо у вас є файли Pages, Numbers або Keynote, які зберігаються в iCloud Drive, ви можете відкрити їх у Pages, Numbers або Keynote на iCloud.com.
MEGA
mega.io
Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це хмарне сховище та служба розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega відома своїм великим обсягом пам’яті в 50 ГБ для безкоштовних облікових записів. Веб-сайт і сервіс були запущені 19 січня 2013 року Кімом Доткомом, який заснував уже неіснуючу службу Megaupload. Однак у 2015 році Кім Дотком відмежувався від сервісу та заявив, що уряд Нової Зеландії конфіскував акції китайського інвестора та контролює сайт. Mega Limited відповіла, що влада не втручалася в її діяльність.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристроїв, включаючи веб-браузери, настільні програми, мобільні телефони та планшети. Amazon Drive також дозволяє своїм користувачам у США замовляти друк фотографій і фотокниги за допомогою служби Amazon Prints. Сьогодні Amazon Drive пропонує безкоштовне необмежене зберігання фотографій з підпискою Amazon Prime або пристроєм Kindle Fire, а також платну послугу обмеженого зберігання. Запущено у великих країнах, включаючи США, Канаду, європейські країни, Японію та Австралію. Він також працює в Китаї та Бразилії як безкоштовна послуга зберігання з обмеженим обсягом 5 ГБ.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетського технологічного інституту Дрю Х’юстоном і Арашем Фердоусі як стартап-компанія, початкове фінансування якої надав прискорювач Y Combinator. Dropbox був визнаний одним із найдорожчих стартапів у США та світі з оцінкою понад 10 мільярдів доларів США, і його назвали однією з найуспішніших інвестицій Y Combinator на сьогодні. Однак Dropbox також зазнав критики та викликав суперечки через проблеми, включаючи порушення безпеки та конфіденційність. Dropbox заблоковано в Китаї з 2014 року. Він отримав п’ять зірок у звіті Electronic Frontier Foundation за 2017 рік «Захист ваших даних від урядових запитів».
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive дозволяє безпечно зберігати та ділитися конфіденційними документами та мати до них доступ будь-де.
Internxt
internxt.com
Підтримуйте конфіденційність, перейдіть на Internxt. Хмарні послуги Internxt з відкритим кодом захищають ваше право на конфіденційність. Internxt Drive, Photos, Send тощо.
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів, спільного використання та співпраці, яка гарантує безпеку, безпеку та зв’язок у хмарі. З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній різного розміру використовують відзначені нагородами хмарні програми Sync і новаторські функції захисту конфіденційності, щоб ділитися великими ідеями, зберігати важливу інформацію та співпрацювати в проектах, що змінюють правила гри.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пристроями, тож ви завжди будете в курсі подій.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше хмарне сховище, ваші файли, ваші правила. Зберігайте свої файли в конфіденційності та безпеці завдяки Shadow Drive, нашому європейському хмарному сховищу. Тепер найнижчий диск на ринку, орієнтований на конфіденційність.
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