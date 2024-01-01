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Сервіси хмарного зберігання - Найпопулярніші застосунки - Албанія
Сервіси розміщення файлів, які зазвичай називають службами хмарного зберігання, постачальниками онлайн-сховищ файлів або кіберблокерами, — це інтернет-платформи хостингу, ретельно розроблені для розміщення та керування файлами користувачів. Ці служби пропонують користувачам можливість зберігати, ділитися та отримувати віддалений доступ до своїх файлів через Інтернет. Завдяки передовій інфраструктурі та технологіям служби розміщення файлів стали невід’ємними інструментами для окремих осіб, підприємств і організацій, яким потрібні зручні та масштабовані рішення для зберігання файлів і спільної роботи. Користувачі можуть безпечно завантажувати, зберігати та отримувати свої документи, мультимедіа та інші цифрові активи практично з будь-якого місця, сприяючи ефективності та доступності в епоху цифрових технологій. Крім того, багато служб розміщення файлів включають такі функції, як синхронізація файлів, контроль версій і спільне редагування для підвищення продуктивності користувачів і співпраці.
Запит на новий застосунок
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
Google Drive
google.com
Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономн...
TeraBox
terabox.com
Забезпечте мережеве резервне копіювання та синхронізацію файлів. Функція з великим простором, високою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
MEGA
mega.io
Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це хмарне сховище та служба розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega відома ...
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристрої...
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина її веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі віднов...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive дозволяє безпечно зберігати та ділитися конфіденційними документами та мати до них доступ будь-де.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...
Internxt
internxt.com
Підтримуйте конфіденційність, перейдіть на Internxt. Хмарні послуги Internxt з відкритим кодом захищають ваше право на конфіденційність. Internxt Drive, Photos, Send тощо.
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів і спільної роботи над документами, яка допомагає командам залишатися в безпеці, захищати та бути на зв’язку в хмарі З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній будь-якого розміру використовують ...
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше хмарне сховище, ваші файли, ваші правила. Зберігайте свої файли в конфіденційності та безпеці завдяки Shadow Drive, нашому європейському хмарному сховищу. Тепер найнижчий диск на ринку, орієнтований на конфіденційність.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...