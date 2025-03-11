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Програма конвертера файлів дозволяє користувачам змінювати тип файлу документа на інший. Ці інструменти забезпечують прості, покрокові процеси для перетворення: користувачі просто завантажують вихідний документ, вибирають потрібний вихідний формат і перетворюють його. Крім того, програмне забезпечення для конвертування файлів часто підтримує пакетне перетворення, що дозволяє користувачам конвертувати декілька документів у той самий формат одночасно. Це також зазвичай полегшує перетворення між певними типами файлів. Деякі програми для конвертації файлів включають режим відновлення, щоб забезпечити безпечне перетворення з одного формату в інший. Ці рішення зазвичай інтегруються з програмним забезпеченням для читання файлів, дозволяючи користувачам легко отримувати доступ до потрібних файлів.
Запит на новий застосунок
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
Convertio
convertio.co
Convertio - онлайн-інструмент для перетворення файлів. Підтримує більше 309 форматів документів, зображень, відео та аудіо.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert - це онлайн-інструмент для конвертації різноманітних типів файлів, підтримуючи аудіо, відео, документи та інші формати.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy - універсальний інструмент для перетворення та обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розщеплювати файли та підтримує 20+ форматів.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar - це онлайн -сервіс для конвертації файлів, що підтримує понад 1200 форматів, включаючи відео, аудіо, зображення та документи.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online – безкоштовний онлайн-інструмент для видалення фону з фотографій за допомогою ІІ, без водяних знаків та безпечний у використанні.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF - безкоштовний онлайн-інструмент для конвертації, об'єднання, стиснення та захисту PDF-файлів, що також пропонує витяг тексту з зображень.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift - інструмент для конвертації HTML-документів у PDF з високою точністю. Підтримує Node.js, Python, PHP та має API для інших мов програмування.
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