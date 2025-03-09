Lumin

luminpdf.com

Lumin-це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF та документів Workflow, заснованого в 2014 році та штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 100 мільйонами користувачів у всьому світі, є користувач люмінів, розташований майже на кожному континенті в світі - включаючи Антарктиду! Lumin пропонує безшовну інтеграцію в G-Suite та човни цілий ряд інтуїтивних цифрових інструментів для додавання ес -GIGNATURES, ТЕКСТУ, Висвітлених та іншого до ваших документів PDF у хмарі. З люміном ви можете: - Відредагуйте RAW PDF -текст безпосередньо у ваших документах для зручності змін дати та незначних оновлень договорів та угод - Створіть безшовний робочий процес ESignature для збору та запиту цифрових підписів - Прокоментуйте, позначте та співпрацюйте зі своєю командою з будь -якого місця - синхронізувати з інструментами Google, які ви знаєте та любите - Доступ до ряду цифрових інструментів, включаючи додавання фігур, зображень, тексту, коментарів, основних моментів та - Доступ до спектру розширених функцій PDF для маніпулювання документами, стиснення файлів для надсилання, розділення файлів та багато іншого. Упорядкування документів процесів та робочих процесів з інструментами, які відчувають себе другою природою та працюють лише тим, як ви їх очікували. Використовуйте люмін для навчання, роботи та життя. Lumin може безкоштовно завантажувати та використовувати, або ви можете розблокувати розширені функції та функціональність лише за 9 доларів США. Плани бізнесу та підприємств доступні та легко масштабовані відповідно до вашої команди.