Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

У Adobe ми вважаємо, що документи - це більше, ніж просто збірка інформації та доказів. Вони є основоположними для з'єднання людей та ідей, просуваючи бізнес вперед. Adobe Acrobat підтримує вас підключення до своєї команди під час руху бізнесу вперед - незалежно від того, де ви працюєте. Acrobat-це все-в-одному PDF та рішення електронного сигналу, яким довіряють компанії Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете без особливих зусиль створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та поєднувати документи - все з однієї платформи Adobe. Ви можете створити безшовні цифрові враження, які дозволяють вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь -якого пристрою в будь -який час і в будь -якому місці. Рідкий режим в Acrobat також дозволяє користувачам переглядати PDF -файли на невеликих екранах без необхідності прищипувати та збільшити масштаб. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як працює робота на сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Acrobat Solutions розроблені для того, щоб безперешкодно інтегруватися з улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагувати, обмінюючись та підписавши - все гаразд від Microsoft 365, команд, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумних інтеграцій з Google, Box та багатьма іншими додатками, якими ви користуєтесь щодня. За допомогою Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи надрукування - для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та регуляторним вимогам, таким як GLBA та Ferpa. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для інженерії та PDF/X для друку.