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Програма конвертера файлів дозволяє користувачам змінювати тип файлу документа на інший. Ці інструменти забезпечують прості, покрокові процеси для перетворення: користувачі просто завантажують вихідний документ, вибирають потрібний вихідний формат і перетворюють його. Крім того, програмне забезпечення для конвертування файлів часто підтримує пакетне перетворення, що дозволяє користувачам конвертувати декілька документів у той самий формат одночасно. Це також зазвичай полегшує перетворення між певними типами файлів. Деякі програми для конвертації файлів включають режим відновлення, щоб забезпечити безпечне перетворення з одного формату в інший. Ці рішення зазвичай інтегруються з програмним забезпеченням для читання файлів, дозволяючи користувачам легко отримувати доступ до потрібних файлів.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
У Adobe ми вважаємо, що документи - це більше, ніж просто збірка інформації та доказів. Вони є основоположними для з'єднання людей та ідей, просуваючи бізнес вперед. Adobe Acrobat підтримує вас підключення до своєї команди під час руху бізнесу вперед - незалежно від того, де ви працюєте. Acrobat-це все-в-одному PDF та рішення електронного сигналу, яким довіряють компанії Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете без особливих зусиль створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та поєднувати документи - все з однієї платформи Adobe. Ви можете створити безшовні цифрові враження, які дозволяють вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь -якого пристрою в будь -який час і в будь -якому місці. Рідкий режим в Acrobat також дозволяє користувачам переглядати PDF -файли на невеликих екранах без необхідності прищипувати та збільшити масштаб. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як працює робота на сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Acrobat Solutions розроблені для того, щоб безперешкодно інтегруватися з улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагувати, обмінюючись та підписавши - все гаразд від Microsoft 365, команд, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумних інтеграцій з Google, Box та багатьма іншими додатками, якими ви користуєтесь щодня. За допомогою Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи надрукування - для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та регуляторним вимогам, таким як GLBA та Ferpa. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для інженерії та PDF/X для друку.
Convertio
convertio.co
Convertio - простий інструмент для конвертації файлів онлайн. Підтримується понад 309 різних форматів документів, зображень, електронних таблиць, електронних книг, архівів, презентацій, аудіо та відео.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлів. Ми підтримуємо майже всі формати аудіо, відео, документів, електронних книг, архівів, зображень, електронних таблиць і презентацій. Щоб почати, скористайтеся кнопкою нижче та виберіть файли для конвертації зі свого комп’ютера.
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.
Lumin
luminpdf.com
Lumin-це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF та документів Workflow, заснованого в 2014 році та штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 100 мільйонами користувачів у всьому світі, є користувач люмінів, розташований майже на кожному континенті в світі - включаючи Антарктиду! Lumin пропонує безшовну інтеграцію в G-Suite та човни цілий ряд інтуїтивних цифрових інструментів для додавання ес -GIGNATURES, ТЕКСТУ, Висвітлених та іншого до ваших документів PDF у хмарі. З люміном ви можете: - Відредагуйте RAW PDF -текст безпосередньо у ваших документах для зручності змін дати та незначних оновлень договорів та угод - Створіть безшовний робочий процес ESignature для збору та запиту цифрових підписів - Прокоментуйте, позначте та співпрацюйте зі своєю командою з будь -якого місця - синхронізувати з інструментами Google, які ви знаєте та любите - Доступ до ряду цифрових інструментів, включаючи додавання фігур, зображень, тексту, коментарів, основних моментів та - Доступ до спектру розширених функцій PDF для маніпулювання документами, стиснення файлів для надсилання, розділення файлів та багато іншого. Упорядкування документів процесів та робочих процесів з інструментами, які відчувають себе другою природою та працюють лише тим, як ви їх очікували. Використовуйте люмін для навчання, роботи та життя. Lumin може безкоштовно завантажувати та використовувати, або ви можете розблокувати розширені функції та функціональність лише за 9 доларів США. Плани бізнесу та підприємств доступні та легко масштабовані відповідно до вашої команди.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
Zamzar
zamzar.com
Перетворення файлів стало простим. Конвертуйте документи, зображення, відео та звук - підтримується понад 1100 форматів.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
Онлайн -фон HITPAW - це безкоштовний онлайн -інструмент, призначений для того, щоб допомогти користувачам легко видалити фону своїх фотографій. Цей інструмент використовує AI для автоматичного видалення фону зображення, і користувачі можуть потім редагувати розмір, регулювати та масштаб зображення за допомогою різноманітних варіантів. Онлайн -фон HITPAW не залишає жодного водяного знака і є на 100% безпечним у використанні. Інструмент дозволяє користувачам видаляти фон з декількох фотографій, що робить його ідеальним для користувачів, яким потрібно редагувати зображення у великих кількостях. Для налаштування фотографій профілю. Інструмент має різні варіанти видалення фону, включаючи створення фону прозорим, забарвлення його або налаштування відповідно до налаштувань користувача. На веб -сайті надаються детальні інструкції щодо використання інструменту та пропонують різноманітні інші фото- та аудіо інструменти для вибору користувачів.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — це інтелектуальна служба обробки документів на основі ШІ, яка спеціалізується на технології оптичного розпізнавання символів (OCR). Використовуючи алгоритми самонавчання, Nanonets може автоматизувати збір даних із різних документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, паспорти, ідентифікаційні картки тощо. Технологія OCR на основі штучного інтелекту здатна розпізнавати та витягувати дані з документів будь-якого формату та розміру, незалежно від того, наскільки вони складні. Крім того, Nanonets пропонує різноманітні рішення, які допомагають клієнтам оптимізувати робочий процес обробки документів, як-от автоматизація AP, безконтактна обробка рахунків-фактур, розбір електронної пошти та інтеграція ERP. Nanonets також оснащено рядом безкоштовних конвертерів OCR, які можна використовувати для конвертації PDF-файли в Excel, CSV, JSON, XML і Text. Крім того, послуга також надає інструмент Web Scraper, Image to Excel і Image to Text. Nanonets довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, і вона отримала високу оцінку на G2 Crowd, Capterra та GetApp. Послуга допомогла клієнтам заощадити час і гроші завдяки автоматизації ручного введення даних. Прикладами успішного використання є компанія Remediation Contractor із штату Меріленд, яка заощадила 90% часу для своєї команди з кредиторської заборгованості за допомогою Nanonets Invoice Extraction, Expatrio Global Services GMBH, яка досягла 95% скорочення часу на ручне введення даних за допомогою Nanonets OCR, і In2 Project Керівництво, яке допомогло корпорації водопостачання заощадити 700 000 австралійських доларів за допомогою ШІ Nanonets. Готовий до почати? Nanonets надає готові до використання рішення для найпоширеніших типів документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, ідентифікаційні картки, картки меню, резюме, форми та показники лічильників. Клієнти можуть створити та налаштувати власну модель за кілька кліків. Клієнти також можуть замовити безкоштовну 30-хвилинну консультацію з експертами Nanonets, щоб отримати індивідуальне рішення
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та конфіденційні.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift надає розробникам інструмент для конвертації своїх HTML-документів (необроблених або посилань) у PDF із високою точністю. Пакети доступні для Node.js, Python і PHP, а API дозволяє використовувати будь-які мови програмування. Такі функції, як водяні знаки та шифрування, доступні разом із багатьма параметрами для налаштування відтворених документів відповідно до ваших потреб.
GorillaPDF
gorillapdf.com
Безкоштовний онлайн-конвертер PDF, який перетворює зображення, текстові файли, Excel, презентації в PDF. Він також зменшує розмір PDF-файлів, об’єднує, витягує текст із зображення та шифрує PDF-файли. GorillaPDF — це ефективне, надійне та просте у використанні рішення для керування вашими потребами у форматі PDF. Незалежно від того, чи потрібно вам конвертувати файли Word, Excel або PowerPoint у формат PDF чи перетворювати ваші файли PDF у формати, які можна редагувати, у GorillaPDF є потрібні інструменти. Легко об’єднуйте, стискайте та захищайте документи PDF. Відчуйте зручність роботи з PDF-файлами, як ніколи раніше. Вирішуйте завдання цифрових документів із силою Горили.
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