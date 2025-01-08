Програма для конвертації файлів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та електронного підпису, якому довіряють компанії зі списку Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете легко створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та комбінувати документи – усе з однієї платформи Adobe. Ви можете створити бездоганний цифровий досвід, який дозволить вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь-якого пристрою, будь-коли та будь-де. Рідкий режим в Acrobat також дає змогу користувачам переглядати PDF-файли на маленьких екранах без необхідності зведення пальців і масштабування. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як виконується робота в сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Рішення Acrobat створені для бездоганної інтеграції з вашими улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагуючи, ділячись і підписуючи – все прямо з Microsoft 365, Teams, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумної інтеграції з Google, Box та багатьма іншими програмами, якими ви користуєтеся щодня. З Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи друку – для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та нормативних вимог, таких як GLBA та FERPA. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для проектування та PDF/X для друку.