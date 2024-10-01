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Програма для конвертації файлів - Найпопулярніші застосунки - Франція
Програма конвертера файлів дозволяє користувачам змінювати тип файлу документа на інший. Ці інструменти забезпечують прості, покрокові процеси для перетворення: користувачі просто завантажують вихідний документ, вибирають потрібний вихідний формат і перетворюють його. Крім того, програмне забезпечення для конвертування файлів часто підтримує пакетне перетворення, що дозволяє користувачам конвертувати декілька документів у той самий формат одночасно. Це також зазвичай полегшує перетворення між певними типами файлів. Деякі програми для конвертації файлів включають режим відновлення, щоб забезпечити безпечне перетворення з одного формату в інший. Ці рішення зазвичай інтегруються з програмним забезпеченням для читання файлів, дозволяючи користувачам легко отримувати доступ до потрібних файлів.
Запит на новий застосунок
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлів. Ми підтримуємо майже всі формати аудіо, відео, документів, електронних книг, архівів, зображень, електронних таблиць і презентацій. Щоб почати, скористайтеся кнопкою нижче та виберіть файли для конвертації зі свого комп’ютера.
Convertio
convertio.co
Convertio - простий інструмент для конвертації файлів онлайн. Підтримується понад 309 різних форматів документів, зображень, електронних таблиць, електронних книг, архівів, презентацій, аудіо та відео.
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover — це безкоштовний онлайн-інструмент, створений для того, щоб допомогти користувачам легко видалити фон зі своїх фотографій. Цей інструмент використовує ШІ для автоматичного видалення фону зображення, а потім користувачі можуть редагувати розмір, коригувати та масштаб...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
Zamzar
zamzar.com
Перетворення файлів стало простим. Конвертуйте документи, зображення, відео та звук - підтримується понад 1100 форматів.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антаркт...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — це інтелектуальна служба обробки документів на основі ШІ, яка спеціалізується на технології оптичного розпізнавання символів (OCR). Використовуючи алгоритми самонавчання, Nanonets може автоматизувати збір даних із різних документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, паспорти, ідентифік...
GorillaPDF
gorillapdf.com
Безкоштовний онлайн-конвертер PDF, який перетворює зображення, текстові файли, Excel, презентації в PDF. Він також зменшує розмір PDF-файлів, об’єднує, витягує текст із зображення та шифрує PDF-файли. GorillaPDF — це ефективне, надійне та просте у використанні рішення для керування вашими потребами ...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та ко...
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift надає розробникам інструмент для конвертації своїх HTML-документів (необроблених або посилань) у PDF із високою точністю. Пакети доступні для Node.js, Python і PHP, а API дозволяє використовувати будь-які мови програмування. Такі функції, як водяні знаки та шифрування, доступні разом із баг...