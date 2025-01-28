Програма для конвертації файлів - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина

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Програма конвертера файлів дозволяє користувачам змінювати тип файлу документа на інший. Ці інструменти забезпечують прості, покрокові процеси для перетворення: користувачі просто завантажують вихідний документ, вибирають потрібний вихідний формат і перетворюють його. Крім того, програмне забезпечення для конвертування файлів часто підтримує пакетне перетворення, що дозволяє користувачам конвертувати декілька документів у той самий формат одночасно. Це також зазвичай полегшує перетворення між певними типами файлів. Деякі програми для конвертації файлів включають режим відновлення, щоб забезпечити безпечне перетворення з одного формату в інший. Ці рішення зазвичай інтегруються з програмним забезпеченням для читання файлів, дозволяючи користувачам легко отримувати доступ до потрібних файлів.
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Convertio
convertio.co
Convertio - простий інструмент для конвертації файлів онлайн. Підтримується понад 309 різних форматів документів, зображень, електронних таблиць, електронних книг, архівів, презентацій, аудіо та відео.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та електронного підпису, якому довіряють компанії зі списку Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете легко створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та комбінувати документи – усе з однієї платформи Adobe. Ви можете створити бездоганний цифровий досвід, який дозволить вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь-якого пристрою, будь-коли та будь-де. Рідкий режим в Acrobat також дає змогу користувачам переглядати PDF-файли на маленьких екранах без необхідності зведення пальців і масштабування. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як виконується робота в сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Рішення Acrobat створені для бездоганної інтеграції з вашими улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагуючи, ділячись і підписуючи – все прямо з Microsoft 365, Teams, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумної інтеграції з Google, Box та багатьма іншими програмами, якими ви користуєтеся щодня. З Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи друку – для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та нормативних вимог, таких як GLBA та FERPA. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для проектування та PDF/X для друку.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлів. Ми підтримуємо майже всі формати аудіо, відео, документів, електронних книг, архівів, зображень, електронних таблиць і презентацій. Щоб почати, скористайтеся кнопкою нижче та виберіть файли для конвертації зі свого комп’ютера.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
Zamzar
zamzar.com
Перетворення файлів стало простим. Конвертуйте документи, зображення, відео та звук - підтримується понад 1100 форматів.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover — це безкоштовний онлайн-інструмент, створений для того, щоб допомогти користувачам легко видалити фон зі своїх фотографій. Цей інструмент використовує AI для автоматичного видалення фону зображення, а потім користувачі можуть редагувати розмір, коригувати та масштабувати зображення за допомогою різноманітних параметрів. HitPaw Online Background Remover не залишає водяних знаків і на 100% безпечний у використанні. Інструмент дозволяє користувачам масово видаляти фон із кількох фотографій, що робить його ідеальним для користувачів, яким потрібно редагувати великі кількості зображень. HitPaw Online Background Remover можна використовувати для різноманітних цілей, від створення прозорого фону для онлайн-магазинів або соціальних мереж. для налаштування фотографій профілю. Інструмент пропонує різні варіанти видалення фону, зокрема зробити фон прозорим, розфарбувати його або налаштувати відповідно до вподобань користувача. На веб-сайті надаються докладні інструкції щодо використання інструменту та пропонуються різноманітні інші фото- та аудіоінструменти на вибір.
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антарктиду! Lumin пропонує бездоганну інтеграцію в G-Suite і містить ряд інтуїтивно зрозумілих цифрових інструментів для додавання електронних підписів, тексту, виділення тощо до ваших PDF-документів у хмарі. За допомогою Lumin ви можете: - Редагувати необроблений текст PDF безпосередньо у своїх документах для спрощення зміни дат і незначних оновлень у контрактах і угодах - Створити безперебійний робочий процес електронного підпису для збору та запиту цифрових підписів - Коментувати, позначати та співпрацювати зі своєю командою з будь-якого місця - Синхронізація з інструментами Google, які ви знаєте та любите - Отримуйте доступ до ряду цифрових інструментів, зокрема додавання фігур, зображень, тексту, коментарів, виділення та - Отримуйте доступ до низки розширених функцій PDF для роботи з документами, стиснення файлів для надсилання, розділення файлів і багато іншого . Оптимізуйте процеси документування та робочі процеси за допомогою інструментів, які здаються другою натурою та працюють саме так, як ви від них очікуєте. Використовуйте Lumin для навчання, роботи та життя. Lumin можна завантажити та використовувати безкоштовно, або ви можете розблокувати розширені функції та функції всього за 9 доларів США за годину. Бізнес-плани та корпоративні плани доступні та легко масштабуються відповідно до вашої команди. Просто встановіть Lumin PDF із G-Suite Marketplace, і все готово!
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — це інтелектуальна служба обробки документів на основі ШІ, яка спеціалізується на технології оптичного розпізнавання символів (OCR). Використовуючи алгоритми самонавчання, Nanonets може автоматизувати збір даних із різних документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, паспорти, ідентифікаційні картки тощо. Технологія OCR на основі штучного інтелекту здатна розпізнавати та витягувати дані з документів будь-якого формату та розміру, незалежно від того, наскільки вони складні. Крім того, Nanonets пропонує різноманітні рішення, які допомагають клієнтам оптимізувати робочий процес обробки документів, як-от автоматизація AP, безконтактна обробка рахунків-фактур, розбір електронної пошти та інтеграція ERP. Nanonets також оснащено рядом безкоштовних конвертерів OCR, які можна використовувати для конвертації PDF-файли в Excel, CSV, JSON, XML і Text. Крім того, послуга також надає інструмент Web Scraper, Image to Excel і Image to Text. Nanonets довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, і вона отримала високу оцінку на G2 Crowd, Capterra та GetApp. Послуга допомогла клієнтам заощадити час і гроші завдяки автоматизації ручного введення даних. Прикладами успішного використання є компанія Remediation Contractor із штату Меріленд, яка заощадила 90% часу для своєї команди з кредиторської заборгованості за допомогою Nanonets Invoice Extraction, Expatrio Global Services GMBH, яка досягла 95% скорочення часу на ручне введення даних за допомогою Nanonets OCR, і In2 Project Керівництво, яке допомогло корпорації водопостачання заощадити 700 000 австралійських доларів за допомогою ШІ Nanonets. Готовий до почати? Nanonets надає готові до використання рішення для найпоширеніших типів документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, ідентифікаційні картки, картки меню, резюме, форми та показники лічильників. Клієнти можуть створити та налаштувати власну модель за кілька кліків. Клієнти також можуть замовити безкоштовну 30-хвилинну консультацію з експертами Nanonets, щоб отримати індивідуальне рішення
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та конфіденційні.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift надає розробникам інструмент для конвертації своїх HTML-документів (необроблених або посилань) у PDF із високою точністю. Пакети доступні для Node.js, Python і PHP, а API дозволяє використовувати будь-які мови програмування. Такі функції, як водяні знаки та шифрування, доступні разом із багатьма параметрами для налаштування відтворених документів відповідно до ваших потреб.
GorillaPDF
gorillapdf.com
Безкоштовний онлайн-конвертер PDF, який перетворює зображення, текстові файли, Excel, презентації в PDF. Він також зменшує розмір PDF-файлів, об’єднує, витягує текст із зображення та шифрує PDF-файли. GorillaPDF — це ефективне, надійне та просте у використанні рішення для керування вашими потребами у форматі PDF. Незалежно від того, чи потрібно вам конвертувати файли Word, Excel або PowerPoint у формат PDF чи перетворювати ваші файли PDF у формати, які можна редагувати, у GorillaPDF є потрібні інструменти. Легко об’єднуйте, стискайте та захищайте документи PDF. Відчуйте зручність роботи з PDF-файлами, як ніколи раніше. Вирішуйте завдання цифрових документів із силою Горили.
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