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Програмне забезпечення для польових продажів
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Програмне забезпечення для польових продажів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для виїзних продажів, розроблене для працівників, залучених до практики продажів «від дверей до дверей», розподіляє логічні маршрути для торгового персоналу, оптимізуючи ефективність. Ці інструменти допомагають керувати членами команди маршрутами продажів і інформують менеджерів про місцезнаходження їхніх співробітників у режимі реального часу. Програмне забезпечення також дозволяє реєструвати успішні продажі або транзакції та полегшує моніторинг діяльності команди в дорозі. Програмне забезпечення для продажів на місцях працює в ширшій сфері програмного забезпечення для продажів. У той час як інше програмне забезпечення для продажів призначає цифрові території для контакту через телефон, електронну пошту чи відеодзвінок, програмне забезпечення для польових продажів виділяється тим, що надає території фізичного розташування, безперешкодно з’єднуючи продавців із фізичними адресами їхніх потенційних клієнтів. Деякі інструменти також можуть інтегруватися з системою управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) або функціонувати як система, вилучаючи контактну інформацію та слугуючи центральним центром для оновлень і приміток на місцях.

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SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial - це хмарне програмне забезпечення для картографування, яке допомагає бізнесам візуалізувати та аналізувати дані, оптимізувати території продажів та планувати маршрути.

Repsly

Repsly

repsly.com

Repsly — мобільний додаток для управління торговими командами. Він спрощує виконання завдань, збір даних та аналітику в режимі реального часу.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi - це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає брендам керувати продажами через різні канали на всіх пристроях.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork — це додаток для підтримки команди продажів, що надає рішення для замовлень у роздріб і управління маркетинговими працівниками.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

BeatRoute - це платформа для автоматизації продажів, що покращує співпрацю в роздрібній торгівлі та дистрибуції, оптимізуючи маршрути та управління запасами.

TrueContext

TrueContext

truecontext.com

TrueContext - мобільна платформа для управління польовими службами, що дозволяє автоматизувати процеси, збирати дані та працювати офлайн.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager - це CRM, що допомагає командам з продажу організовувати діяльність, покращувати ефективність і оптимізувати операції на виїзді.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Delta Sales App – програмне забезпечення для автоматизації продажів та відстеження місцезнаходження працівників у полі. Дозволяє управляти діяльністю команди продажів.

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO - інструмент для зовнішніх продажів, який автоматизує завдання, відстежує активність та покращує видимість продажів для підвищення ефективності команди.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash - це платформа для управління акціями в роздрібній торгівлі, яка дозволяє планувати, виконувати та аналізувати маркетингові активності і управління відрахуваннями.

Repzo

Repzo

repzo.com

REPZO - це платформа автоматизації продажів, що допомагає управляти продажами, маркетингом і сервісом з аналізом даних у реальному часі.

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Map My Customers - додаток для картографування продажів, який допомагає торговим представникам візуалізувати клієнтів, планувати маршрути та автоматизувати ведення даних.

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro - це програмне забезпечення для управління полевими операціями, яке допомагає виробникам і дистриб'юторам оптимізувати робочі процеси та автоматизувати управління.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

Додаток inSitu Sales є мобільною системою управління замовленнями в хмарі, що підтримує інтеграцію з ERP, дозволяє вести облік запасів та управління клієнтами.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy - платформа для продажу, що підвищує продуктивність торгових команд, автоматизує рутинні завдання і підтримує інтеграцію з CRM Salesforce.

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Simplifield - мобільний інструмент для управління польовими операціями, що покращує ефективність роботи, збори даних та співпрацю команди.

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

FieldPie - це хмарний додаток для управління мобільною робочою силою, що дозволяє збирати та аналізувати дані у реальному часі.

allGeo

allGeo

allgeo.com

Allgeo - додаток для управління мобільною робочою силою, що спрощує планування задач, відстеження статусу роботи та комунікацію між працівниками та офісом.

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

EcanVasser - програмне забезпечення для управління політичними кампаніями, що допомагає планувати контакти з виборцями та аналізувати дані для покращення ефективності.

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає керувати клієнтами, бронюваннями, рахунками та персоналом.

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc - це додаток для моніторингу працівників, який допомагає керувати польовою діяльністю та відстежувати відвідуваність, оптимізуючи робочі процеси.

CallProof

CallProof

callproof.com

CallProof — це інструмент для зовнішніх продавців, що допомагає планувати маршрути, управляти територією та підвищувати продуктивність у продажах.

URVA

URVA

urva.co

URVA - це мобільний інструмент для відстеження продажів, що дозволяє командам записувати взаємодії з клієнтами та отримувати звіти для кращого управління.

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

LeadPlotter - це CRM та інструмент для управління потенційними клієнтами, що допомагає організовувати, відстежувати та аналізувати процеси продажу.

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