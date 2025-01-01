Програмне забезпечення для польових продажів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для виїзних продажів, розроблене для працівників, залучених до практики продажів «від дверей до дверей», розподіляє логічні маршрути для торгового персоналу, оптимізуючи ефективність. Ці інструменти допомагають керувати членами команди маршрутами продажів і інформують менеджерів про місцезнаходження їхніх співробітників у режимі реального часу. Програмне забезпечення також дозволяє реєструвати успішні продажі або транзакції та полегшує моніторинг діяльності команди в дорозі. Програмне забезпечення для продажів на місцях працює в ширшій сфері програмного забезпечення для продажів. У той час як інше програмне забезпечення для продажів призначає цифрові території для контакту через телефон, електронну пошту чи відеодзвінок, програмне забезпечення для польових продажів виділяється тим, що надає території фізичного розташування, безперешкодно з’єднуючи продавців із фізичними адресами їхніх потенційних клієнтів. Деякі інструменти також можуть інтегруватися з системою управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) або функціонувати як система, вилучаючи контактну інформацію та слугуючи центральним центром для оновлень і приміток на місцях.
Запит на новий застосунок
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
eSpatial
espatial.com
eSpatial - це хмарне програмне забезпечення для картографування, яке допомагає бізнесам візуалізувати та аналізувати дані, оптимізувати території продажів та планувати маршрути.
Repsly
repsly.com
Repsly — мобільний додаток для управління торговими командами. Він спрощує виконання завдань, збір даних та аналітику в режимі реального часу.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi - це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає брендам керувати продажами через різні канали на всіх пристроях.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork — це додаток для підтримки команди продажів, що надає рішення для замовлень у роздріб і управління маркетинговими працівниками.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute - це платформа для автоматизації продажів, що покращує співпрацю в роздрібній торгівлі та дистрибуції, оптимізуючи маршрути та управління запасами.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext - мобільна платформа для управління польовими службами, що дозволяє автоматизувати процеси, збирати дані та працювати офлайн.
Mapline
mapline.com
Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager - це CRM, що допомагає командам з продажу організовувати діяльність, покращувати ефективність і оптимізувати операції на виїзді.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - це платформа для управління продажами на місцях, яка підтримує торгові команди у зборі замовлень та управлінні взаємовідносинами з клієнтами.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App – програмне забезпечення для автоматизації продажів та відстеження місцезнаходження працівників у полі. Дозволяє управляти діяльністю команди продажів.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO - інструмент для зовнішніх продажів, який автоматизує завдання, відстежує активність та покращує видимість продажів для підвищення ефективності команди.
Promomash
promomash.com
Promomash - це платформа для управління акціями в роздрібній торгівлі, яка дозволяє планувати, виконувати та аналізувати маркетингові активності і управління відрахуваннями.
Repzo
repzo.com
REPZO - це платформа автоматизації продажів, що допомагає управляти продажами, маркетингом і сервісом з аналізом даних у реальному часі.
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers - додаток для картографування продажів, який допомагає торговим представникам візуалізувати клієнтів, планувати маршрути та автоматизувати ведення даних.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro - це програмне забезпечення для управління полевими операціями, яке допомагає виробникам і дистриб'юторам оптимізувати робочі процеси та автоматизувати управління.
inSitu Sales
insitusales.com
Додаток inSitu Sales є мобільною системою управління замовленнями в хмарі, що підтримує інтеграцію з ERP, дозволяє вести облік запасів та управління клієнтами.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy - платформа для продажу, що підвищує продуктивність торгових команд, автоматизує рутинні завдання і підтримує інтеграцію з CRM Salesforce.
SimpliField
simplifield.com
Simplifield - мобільний інструмент для управління польовими операціями, що покращує ефективність роботи, збори даних та співпрацю команди.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie - це хмарний додаток для управління мобільною робочою силою, що дозволяє збирати та аналізувати дані у реальному часі.
allGeo
allgeo.com
Allgeo - додаток для управління мобільною робочою силою, що спрощує планування задач, відстеження статусу роботи та комунікацію між працівниками та офісом.
Ecanvasser
ecanvasser.com
EcanVasser - програмне забезпечення для управління політичними кампаніями, що допомагає планувати контакти з виборцями та аналізувати дані для покращення ефективності.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає керувати клієнтами, бронюваннями, рахунками та персоналом.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc - це додаток для моніторингу працівників, який допомагає керувати польовою діяльністю та відстежувати відвідуваність, оптимізуючи робочі процеси.
CallProof
callproof.com
CallProof — це інструмент для зовнішніх продавців, що допомагає планувати маршрути, управляти територією та підвищувати продуктивність у продажах.
URVA
urva.co
URVA - це мобільний інструмент для відстеження продажів, що дозволяє командам записувати взаємодії з клієнтами та отримувати звіти для кращого управління.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter - це CRM та інструмент для управління потенційними клієнтами, що допомагає організовувати, відстежувати та аналізувати процеси продажу.
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