Програмне забезпечення для польових продажів - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

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Програмне забезпечення для виїзних продажів, розроблене для працівників, залучених до практики продажів «від дверей до дверей», розподіляє логічні маршрути для торгового персоналу, оптимізуючи ефективність. Ці інструменти допомагають керувати членами команди маршрутами продажів і інформують менеджерів про місцезнаходження їхніх співробітників у режимі реального часу. Програмне забезпечення також дозволяє реєструвати успішні продажі або транзакції та полегшує моніторинг діяльності команди в дорозі. Програмне забезпечення для продажів на місцях працює в ширшій сфері програмного забезпечення для продажів. У той час як інше програмне забезпечення для продажів призначає цифрові території для контакту через телефон, електронну пошту чи відеодзвінок, програмне забезпечення для польових продажів виділяється тим, що надає території фізичного розташування, безперешкодно з’єднуючи продавців із фізичними адресами їхніх потенційних клієнтів. Деякі інструменти також можуть інтегруватися з системою управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) або функціонувати як система, вилучаючи контактну інформацію та слугуючи центральним центром для оновлень і приміток на місцях.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
Другий пілот торгових представників на місцях. Командний центр для зовнішніх лідерів продажів. Мобільна програма Map My Customers для iOS і Android допомагає стороннім торговим представникам: візуалізуйте клієнтів як шпильки на карті • Перегляньте на карті області з найбільшими бізнес-можливостями • Створюйте групи на основі найпопулярніших клієнтів, продуктових ліній, територій тощо • Перегляньте, які компанії залишалися недоторканими протягом певної кількості днів Зробіть більше зупинок • Виберіть клієнтів для відвідування та побудуйте оптимізований маршрут за лічені секунди • Знайдіть нових клієнтів на своєму маршруті, щоб досягти цілей пошуку або заповнити додатковий час Відмова від введення даних • Реєстрація відвідування клієнта лише кілька дотиків і створюйте голосові нотатки • Автоматичний запис дзвінків і електронних листів у дорозі • Інтеграція з Hubspot, Salesforce, Quickbooks тощо
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter містить усі інструменти, необхідні для ефективного ведення бізнесу, у спрощеному та простому пакеті. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, чому це найкращий варіант для вашої організації. LeadPlotter — це ваш персональний CRM і ABM, який легко керує всіма вашими потенційними клієнтами та клієнтами, швидко планує та планує ваш день на основі ваших місць призначення, покращує задоволеність клієнтів: усе з будь-якого вашого пристрою, будь-коли й будь-де.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc – це компанія SaaS, яка займається розвідкою про місцезнаходження та аналітикою, яка надає нашим клієнтам комплексні рішення для вирішення проблем, пов’язаних із визначенням місця розташування. Lystloc починався як власний продукт, призначений для відстеження відвідуваності наших польових і офісних користувачів за місцезнаходженням через мобільний додаток, а не апаратні перфокарти. Це спрацювало дуже добре для нас, заощадивши багато часу та грошей. Тоді було природним прогресом розробити це як продукт SaaS для інших компаній, які стикаються з подібними щоденними проблемами на місцях. Отже, Lystloc — це єдиний магазин для всіх ваших рішень на основі місцезнаходження. Ми є провідним ринковим рішенням SaaS для визначення місцезнаходження в реальному часі для вашої робочої сили чи транспортних засобів або інтеграції API.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — це програмна платформа, яка допомагає виробникам і дистриб’юторам легко керувати повсякденними польовими операціями й автоматизувати їх, а також досягати вищого рівня ефективності з даними в реальному часі.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie — це хмарне програмне рішення, яке допомагає компаніям керувати своєю мобільною робочою силою в сферах польових послуг, продажів на місцях, аудиту на місцях і операцій з мерчандайзингу. FieldPie, якому довіряють провідні бренди галузі, а також інноваційні стартапи, допомагає компаніям підвищити ефективність їх польових ресурсів і значно спрощує збір і аналіз польових даних. Легко плануйте завдання, направляйте свою польову команду на потрібні завдання, створюйте красиві мобільні форми для збору мобільних даних і контролюйте кожну польову діяльність у режимі реального часу за допомогою FieldPie.
CallProof
callproof.com
CallProof — це потужний інструмент, спеціально розроблений, щоб допомогти зовнішнім торговим представникам максимально підвищити ефективність їх повсякденних операцій. Він забезпечує простий у використанні інтерфейс для планування маршруту, що дозволяє користувачам прокладати оптимізовані маршрути для всіх зустрічей, щоб заощадити час і витрати на паливо. Завдяки функції управління територією CallProof також дає торговим представникам змогу відстежувати своїх потенційних клієнтів, клієнтів і можливості в їхньому регіоні. Зрештою, CallProof розроблено, щоб допомогти торговим представникам стати більш продуктивними шляхом оптимізації робочого процесу та підвищення ефективності їх операцій. За допомогою нашого додатка команди можуть отримати кращий огляд ефективності кожного представника та бути впевненими, що вони розумно використовують дорогоцінний час на полі. Насолоджуйтеся зручністю повністю оптимізованого та персоналізованого досвіду продажів завдяки CallProof. Завдяки повному набору функцій, таких як асинхронний зв’язок, автоматичне створення звітів, сканування візитних карток, голосовий зв’язок із захищеним дзвінком, миттєві зустрічі з продажами, смуги та цілі продажів. CallProof є безцінним інструментом для будь-якої зовнішньої команди продажів, яка прагне підвищити свою продуктивність і ефективність. Спробуйте це сьогодні, щоб максимально досягти успіху на дорозі!
SimpliField
simplifield.com
SimpliField — це перше мобільне рішення для брендів, створене, щоб прискорити ваш шлях до досконалості в роздрібній торгівлі та максимізувати вашу прибутковість у кожному магазині. Це рішення допомагає вашим командам на місцях досягати цілей вашого бренду в кожному магазині та повідомляє штаб-квартиру в режимі реального часу про будь-які операції, що відбуваються на місці. Цей міжвідомчий інструмент зміцнює співпрацю між вашими командами на місцях, у магазині та штаб-квартирі.
allGeo
allgeo.com
Abaqus надає підприємствам рішення для автоматизації операцій з обслуговування на місцях, щоб значно підвищити продуктивність праці співробітників, економію заробітної плати та прибутковість. У цю епоху цифрової трансформації Abaqus лідирує, надаючи рішення для різних галузей промисловості від управління об’єктами та будівництва до управління автопарком і охорони здоров’я. Abaqus спрощує надзвичайно складну роботу польових організацій із десятками тисяч мобільних працівників, надаючи інструменти для планування, відстеження пробігу, відліку часу, відправки повідомлень, збору польових даних, мобільних форм, моніторингу винятків та аналітики. Платформу allGeo від Abaqus можна використовувати для створення індивідуальних рішень робочого процесу для клієнтів середнього розміру та підприємств. Рішення, розміщені на allGeo, включають відстеження ресурсів, час і відвідуваність, електронну перевірку відвідувань, безпеку одиноких працівників, відстеження навантаження, журнали перевірок і аудиту тощо. Платформа взаємодіє з великою кількістю пристроїв, таких як пристрої Android, пристрої iOS і телематичні пристрої . Команда Abaqus об’єднує керівників із Philips Electronics, Qualcomm, Cisco, Intel і Jitterbit із десятирічним досвідом роботи в індустрії веб-, мобільного та хмарного програмного забезпечення.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Зручне програмне забезпечення Ecanvasser дозволяє планувати та керувати всіма аспектами агітації, заощаджуючи години часу та збільшуючи залучення прихильників
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуалізації та розуміння ваших даних. Якщо у вас виникнуть проблеми, наша команда експертів готова показати вам, як максимально ефективно використовувати ваші дані! Зателефонуйте нам, поспілкуйтеся з нами або надішліть електронний лист, ми тут, щоб допомогти.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — це зручний для мобільних пристроїв інструмент продажів, який об’єднує всю вашу команду продажів на одній сторінці. Команди продажів взаємодіють із новими потенційними клієнтами, щоб заохочувати бізнес і існуючих клієнтів, щоб продавати більше та розвивати ділові відносини. Хоча це може відбуватися регулярно чи нерегулярно, рідко можна побачити, що відбувається без інструменту, який зв’язує команду на місці з лідерами в штаб-квартирі. URVA дозволяє подолати цей розрив. Торговий персонал у дорозі має чудову програму, яка дозволяє їм записувати всі взаємодії з клієнтами за лічені секунди, а також із геотегами для видимості. Натомість менеджери можуть бачити, що відбувається, і направляти свої команди щодо нових продуктів і послуг, а також встановлювати цілі та плани на тиждень/місяць без необхідності спілкуватися з кожним членом команди. Нарешті, на рівні керівництва всі ці взаємодії доступні для використання на інформаційних панелях розміру біта та запланованих звітах. Усі можливості URVA Sales працюють усюди, від телефону до великого екрана та всього між ними. URVA Sales довіряють деякі провідні банки, телекомунікаційні та фармацевтичні компанії світу.
Repzo
repzo.com
Повна платформа автоматизації продажів/польових сил для керування продажами, маркетингом і постачальниками послуг, яка надає вам аналітику покриття в реальному часі.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — це хмарне програмне забезпечення для картографування, розроблене для підприємства та призначене для користувача. Ми вважаємо, що картографування має бути швидким, простим і потужним. За допомогою нашого програмного забезпечення для картографування ви можете легко завантажувати, візуалізувати та аналізувати кілька рівнів даних. Це швидке візуальне розуміння, яке позбавляє здогадок під час прийняття рішень. Ми є експертами з картографування та надаємо географічні рішення вже понад двадцять років. Нам довіряють наші клієнти та партнери від компаній зі списку Fortune 500 до некомерційних організацій, які охоплюють майже всі галузі, ми прагнемо допомогти нашим користувачам досягти їхніх картографічних цілей. eSpatial має повний набір функцій, які дозволяють візуалізувати, аналізувати та ділитися бізнес-даними, які наразі зберігаються в електронних таблицях, системах CRM або ERP.
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і передайте ваш найбільший головний біль, відрахування, за допомогою комплексного процесу керування під ключ. Керуючи всім цим у Promomash, бренди CPG мають одне джерело правди, яке допоможе їм краще просуватися в роздрібній торгівлі та робити найкращий вибір із обмеженими торговими витратами. Жодне інше рішення не надає брендам усіх інструментів, необхідних для керування всіма аспектами торгового маркетингу та просування. Більше не потрібні електронні таблиці чи кілька систем! • Керуйте акціями, демонстраціями, розпродажами та відрахуваннями в одному місці. • Отримуйте автоматичні щоденні канали даних про продажі через наше партнерство з Crisp. • Звільніть від тягаря управління відрахуваннями за допомогою нашого комплексного сервісу «під ключ». • Переглядайте торговельні витрати чіткіше завдяки детальному плануванню, звітності та даним відрахувань. • Порівняйте план і фактичні результати торгівлі в одному зручному для читання вигляді. Плани передплати, які відповідають вашим потребам зараз. Підпишіться, щоб отримати лише те, що вам потрібно, або скористайтеся всіма перевагами комплексного управління просуванням за допомогою Promomash. Незалежно від того, як ви розпочали роботу, усі наші підписки діють щомісяця, а ціни розраховуються відповідно до розміру та бюджету вашої компанії. • Управління просуванням торгівлі (TPM): плануйте, виконуйте, аналізуйте та вдосконалюйте всі ваші рекламні заходи щодо всіх тактик і клієнтів. • Управління польовим маркетингом: плануйте, керуйте та звітуйте про польові маркетингові заходи, демонстрації та заходи з продажу товарів. • Управління відрахуваннями: використовуйте автоматизацію та нашу команду експертів для збору, класифікації, перевірки та оскарження відрахувань.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext дозволяє підприємствам адаптувати, автоматизувати та трансформувати свої операції на місцях за допомогою динамічних, швидких у розгортанні мобільних робочих процесів, які враховують складність їх середовища. Завдяки розширеним можливостям збору даних у різних форматах TrueContext дає організаціям видимість зараз і передбачуваність у майбутньому. TrueContext, раніше ProntoForms – це канадський розробник програмного забезпечення та мобільних додатків, який надає користувачам платформу розробки з низьким кодом для створення додатків для управління корпоративними службами. Програма оцифровує документообіг, щоб надати працівникам можливість заповнювати складні форми на мобільних пристроях, збирати повні дані та надсилати дані форм безпосередньо керівному персоналу, бек-офісним системам і інструментам аналітики. Компанія стала публічною у 2005 році та торгує на венчурній біржі TSX під біржовим символом PFM. У 2015 році компанія Frost & Sullivan нагородила ProntoForms нагородою «Північноамериканські мобільні форми за інноваційну конкурентну стратегію та лідерство». У 2019 році ProntoForms було визнано одним із 18 рішень LCAP у Магічному квадранті Gartner 2019 для корпоративних платформ додатків із низьким кодом.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажів зосередитися на тому, що дійсно важливо: продажі, отримання замовлень і побудова непорушних стосунків із вашими клієнтами. Для кого Skynamo? Skynamo використовується виробниками, оптовиками та дистриб’юторами продукції з відділами продажів на місцях, які відвідують і продають клієнтам на регулярній основі. Мобільний додаток Skynamo для продажів на місцях: наш мобільний додаток для продажів на місцях використовує дані та інформацію, зібрану за допомогою технології GPS, для автоматизації адміністративних завдань, підвищення продуктивності та обслуговування клієнтів на місцях і збільшення кількості замовлень. Торгові представники на місцях використовують Skynamo, щоб покращити стосунки зі своїми клієнтами, отримати замовлення та мінімізувати витрати часу на адміністратора. Веб-програма Skynamo для менеджерів і офісних команд підтримки продажів: Менеджери та офісні групи підтримки продажів отримують веб-доступ до функцій Skynamo на робочому столі. Менеджери можуть переглядати оновлення активності в режимі реального часу, звіти, інформаційну панель із ключовими показниками ефективності та відповідати на запитання щодо ефективності торгових представників, прогнозів продажів і проблемних областей у вашій торговій організації. Менеджери з продажу входять у веб-додаток Skynamo, щоб стежити за тим, що відбувається на місцях, і отримувати звіти про продуктивність команди, яка їм підпорядковується.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — це зовнішній інструмент для залучення продажів, призначений для підвищення ефективності та прискорення кожного аспекту процесу продажів на місцях. SPOTIO — це рішення, яке полегшує повсякденний тягар шляхом автоматизації ручних завдань, сприяння підзвітності та надання відчутної інформації про те, як працює ваша торгова організація та як її можна покращити. SPOTIO — це програмне забезпечення, створене з метою відображення CRM, автовідтворення, відстеження активності, пошук і вбудовані інформаційні панелі звітів. Централізація зовнішньої діяльності відділу продажів надає торговим організаціям видимість і розуміння, необхідні для збільшення прибутку. Створюйте конвеєр, підвищуйте продуктивність, укладайте більше угод і ніколи не дозволяйте потенційним клієнтам знову пропасти. SPOTIO щоразу захищає вас від лідерства до закриття.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності представників, цифрові контракти, формування потенційних клієнтів тощо. Вони також пропонують численні додаткові послуги, такі як навчальна бібліотека, геозонована маркетингова платформа та інформація про домовласників, щоб допомогти вам продавати більш розумно. Найважливіше те, що вони особисто працюють з вами та вашою компанією, щоб переконатися, що ви отримуєте бажані результати. Дізнайтеся більше про них на salesrabbit.com.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність продажів і впровадження Salesforce — єдину точку взаємодії на всіх пристроях, яка допоможе вам укладати більше угод і залучати більше потенційних клієнтів. 1000 торгових представників на місцях, внутрішніх торгових представників і менеджерів з продажу перетворюють відділи продажів на справжні центри доходів за допомогою Veloxy.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами з усіма функціями та інструментами, необхідними для керування та розвитку вашого бізнесу, що дозволяє керувати клієнтами, потенційними клієнтами, розцінками, бронюваннями, рахунками-фактурами, платежами, відгуками та відгуками, а також вашим персоналом і робітники в полі. Допомагає вам зменшити адміністративні та операційні витрати, збільшити конверсію та утримання клієнтів, а також покращити зв’язок між вашим офісом, польовими працівниками та клієнтами.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — це CRM, який обирають команди продажів у русі, щоб прискорити свою діяльність і продавати більше. Спробуйте безкоштовно зі свого ПК чи мобільного пристрою.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App — це програмне забезпечення для відстеження продажів для автоматизації продажів на місцях і відстеження місцеположення співробітників для легкої автоматизації продажів компанії та зовнішніх продажів. Це програмне забезпечення розроблено та розроблено для менеджерів з продажу, дистриб’юторів, брендів для керування діяльністю відділу продажів на місцях. За допомогою програми Delta Sales App бренди, дистриб’ютори, менеджери з продажу можуть керувати діяльністю співробітників відділу продажів на місцях і відстежувати їхнє географічне місцезнаходження, тоді як представники відділу продажів на місцях, які мають на своїх мобільних телефонах додаток Delta Sales App, можуть автоматизувати свої рутинні дії, такі як прийом замовлень, збір платежів, контроль відвідуваності, подання заяв на відпустку, управління витратами тощо. Понад 20 000 торгових представників уже використовують програму Delta Sales, щоб покращити свій досвід продажів на місцях ⚡ ⚡ Завантажте програму: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app Функції програми Delta Sales для відстеження співробітників на місцях, автоматизації та управління продажами 1. Звітування про замовлення 2. Автоматизація збирання 3. Відстеження місцезнаходження співробітників на основі GPS 4. Позначення відвідуваності та відпусток 5. Звітування про витрати 6. Призначення дій 7. Керування сторонами/клієнтами 8. Управління продуктами 9. Інвентаризація 10. Перевиконання плану 11. Оголошення 12. Автоматизовані звіти та аналітика 13. План туру 14. Відстеження відвідувань клієнтів 15. Управління дистриб’юторами 16. Щоденні журнали роботи 17. Обмін файлами з командою на місцях 18. Ефективність команди продажів на місцях 19. Управління польовими силами 20. Прямі замовлення клієнтів B2B Автоматизуйте відстеження польових продажів і змініть спосіб роботи та почніть відстежувати, керуючи своїм співробітником польових продажів уже сьогодні.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales — це комплексна хмарна мобільна система керування замовленнями з інтеграцією ERP (QuickBooks®, Xero, SAP і Excel). Надайте торговим представникам і водіям можливість створювати мобільні рахунки-фактури або приймати замовлення на ходу. Управління територією та облік маршрутів пропонують заздалегідь сплановані маршрути доставки з відстеженням GPS, відмітками часу та місцями подання рахунків-фактур із додатковим записом підпису для ваших торгових представників на місцях. Усі представники та менеджери отримають звіт на кінець дня, у якому вказано, скільки було продано, скільки продажів завершено та скільки запасів залишилося для поповнення складів, гарантуючи, що запаси повернуто та враховано в майбутніх продажах, і жодні платежі не пропущені. Усі дані, отримані на полі, працюватимуть із інтеграцією QuickBooks® із подвійною синхронізацією, щоб гарантувати, що дані завжди точні та відповідають прогнозам. За допомогою автоматичного програмного забезпечення DSD виключіть помилки в даних, отримані вручну, як-от втрачений час на маршрутах, недоречний/втрачений інвентар або втрату доходу через неточні рахунки.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не тільки підтримує команду продажів на ринку, але й надає рішення для замовлення для точок продажу MobiWork Retail і рішення для управління маркетинговою командою PG.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу продажів, роздрібну торгівлю та облік маршрутів (продаж фургонів) в інтегроване мобільне рішення, яке працює на всіх пристроях, щоб максимально збільшити кількість особистих зустрічей і онлайн B2B продажі. Понад 1000 клієнтів у більш ніж 60 країнах у різних галузях – FMCG, косметика та косметика, продукти харчування та напої, окуляри та багато іншого – покладаються на Pepperi, щоб планувати, виконувати та аналізувати їхні багатоканальні продажі B2B: • Інтернет і мобільний B2B e- Комерційна платформа дозволяє покупцям робити замовлення в будь-який час і в будь-якому місці • Оформлення замовлень у режимі он-лайн або офлайн стало простіше завдяки електронним каталогам, рекламним акціям і повним даним про клієнтів • Додаток для роздрібної торгівлі для аудиту, мерчандайзингу та поповнення запасів • Пряма доставка до магазину та продаж мікроавтобусів за допомогою додатка для обліку маршрутів для iOS та Android • Керуйте рекламними акціями трейд-маркетингу по всіх каналах одночасно, використовуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача • Централізоване управління оптимізує багатоканальні операції в точках взаємодії з клієнтами. Платформа корпоративного класу Pepperi легко та безпечно інтегрується з ERP, такими як SAP Business One, SAP Business By Design та багато інших, що робить дані повністю доступними для польових представників і покупців на всіх пристроях, онлайн і офлайн.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute — це корпоративна платформа для продажу, яка дає змогу роздрібним брендам досягати своїх бізнес-цілей завдяки тісній співпраці між їхніми відділами продажів, торговими партнерами та клієнтами B2B. Будучи галузевим рішенням SaaS, ми пишаємося тим, що пропонуємо швидке, безризикове впровадження, призначене для вирішення проблем роздрібної торгівлі та дистрибуції. Ми віддаємо пріоритет комплексним можливостям продажів для кожної зацікавленої сторони, залученої до шляху бренду до ринку, а не просто автоматизації лише для відділів продажів. Бренди можуть залучити до BeatRoute усіх своїх зацікавлених сторін, у тому числі відділи продажів, дистриб’юторів, дилерів, роздрібних торговців і навіть впливових осіб, таких як малярі, електрики, косметологи тощо, і надати кожному з них можливості конфігурованих робочих процесів, спрямованих на підвищення продуктивності.
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і національних менеджерів із роботи з клієнтами Repsly спрощує призначення та розподіл роботи на місцях і підтверджує виконання в масштабі в реальному часі. Для вас на місці Repsly оптимізує планування розкладу, планування маршруту, збір даних, введення замовлень тощо — надаючи їм усе, що їм потрібно для ефективнішої роботи в кожному обліковому записі. Завдяки потужній статистиці та аналітиці Repsly допомагає бізнес-лідерам відповідати на запитання щодо просування та виконання плану, продуктивності команди, розподілу ресурсів тощо. Серед клієнтів Kraft Heinz, Dyson, Mattel, Curaleaf, L'Oreal, BeyondMeat, Olaplex, CoreMark, Spar, Sodastream, L&R Distributors, AB InBev тощо!
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