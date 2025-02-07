Програмне забезпечення для польових продажів - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і передайте ваш найбільший головний біль, відрахування, за допомогою комплексного процесу керування під ключ. Керуючи всім цим у Promomash, бренди CPG мають одне джерело правди, яке допоможе їм краще просуватися в роздрібній торгівлі та робити найкращий вибір із обмеженими торговими витратами. Жодне інше рішення не надає брендам усіх інструментів, необхідних для керування всіма аспектами торгового маркетингу та просування. Більше не потрібні електронні таблиці чи кілька систем! • Керуйте акціями, демонстраціями, розпродажами та відрахуваннями в одному місці. • Отримуйте автоматичні щоденні канали даних про продажі через наше партнерство з Crisp. • Звільніть від тягаря управління відрахуваннями за допомогою нашого комплексного сервісу «під ключ». • Переглядайте торговельні витрати чіткіше завдяки детальному плануванню, звітності та даним відрахувань. • Порівняйте план і фактичні результати торгівлі в одному зручному для читання вигляді. Плани передплати, які відповідають вашим потребам зараз. Підпишіться, щоб отримати лише те, що вам потрібно, або скористайтеся всіма перевагами комплексного управління просуванням за допомогою Promomash. Незалежно від того, як ви розпочали роботу, усі наші підписки діють щомісяця, а ціни розраховуються відповідно до розміру та бюджету вашої компанії. • Управління просуванням торгівлі (TPM): плануйте, виконуйте, аналізуйте та вдосконалюйте всі ваші рекламні заходи щодо всіх тактик і клієнтів. • Управління польовим маркетингом: плануйте, керуйте та звітуйте про польові маркетингові заходи, демонстрації та заходи з продажу товарів. • Управління відрахуваннями: використовуйте автоматизацію та нашу команду експертів для збору, класифікації, перевірки та оскарження відрахувань.