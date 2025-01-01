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Програмне забезпечення для польових продажів - Найпопулярніші застосунки - Панама
Програмне забезпечення для виїзних продажів, розроблене для працівників, залучених до практики продажів «від дверей до дверей», розподіляє логічні маршрути для торгового персоналу, оптимізуючи ефективність. Ці інструменти допомагають керувати членами команди маршрутами продажів і інформують менеджерів про місцезнаходження їхніх співробітників у режимі реального часу. Програмне забезпечення також дозволяє реєструвати успішні продажі або транзакції та полегшує моніторинг діяльності команди в дорозі. Програмне забезпечення для продажів на місцях працює в ширшій сфері програмного забезпечення для продажів. У той час як інше програмне забезпечення для продажів призначає цифрові території для контакту через телефон, електронну пошту чи відеодзвінок, програмне забезпечення для польових продажів виділяється тим, що надає території фізичного розташування, безперешкодно з’єднуючи продавців із фізичними адресами їхніх потенційних клієнтів. Деякі інструменти також можуть інтегруватися з системою управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) або функціонувати як система, вилучаючи контактну інформацію та слугуючи центральним центром для оновлень і приміток на місцях.
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SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
eSpatial
espatial.com
eSpatial — це хмарне програмне забезпечення для картографування, розроблене для підприємства та призначене для користувача. Ми вважаємо, що картографування має бути швидким, простим і потужним. За допомогою нашого програмного забезпечення для картографування ви можете легко завантажувати, візуалізув...
TrueContext
truecontext.com
TrueContext дозволяє підприємствам адаптувати, автоматизувати та трансформувати свої операції з обслуговування на місцях за допомогою динамічних, швидких у розгортанні мобільних робочих процесів, які враховують складність середовища. Завдяки розширеним можливостям збору даних у різних форматах TrueC...
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу про...
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не тільки підтримує команду продажів на ринку, але й надає рішення для замовлення для точок продажу MobiWork Retail і рішення для управління маркетинговою командою PG.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute — це корпоративна платформа для продажу, яка дає змогу роздрібним брендам досягати своїх бізнес-цілей завдяки тісній співпраці між їхніми відділами продажів, торговими партнерами та клієнтами B2B. Будучи галузевим рішенням SaaS, ми пишаємося тим, що пропонуємо швидке, безризикове впровадже...
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — це CRM, який обирають команди продажів у русі, щоб прискорити свою діяльність і продавати більше. Спробуйте безкоштовно зі свого ПК чи мобільного пристрою.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App — це програмне забезпечення для відстеження продажів для автоматизації продажів на місцях і відстеження місцеположення співробітників для легкої автоматизації продажів компанії та зовнішніх продажів. Це програмне забезпечення розроблено та розроблено для менеджерів з продажу, дистриб...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — це програмна платформа, яка допомагає виробникам і дистриб’юторам легко керувати повсякденними польовими операціями й автоматизувати їх, а також досягати вищого рівня ефективності з даними в реальному часі.
SimpliField
simplifield.com
SimpliField — це перше мобільне рішення для брендів, створене, щоб прискорити ваш шлях до досконалості в роздрібній торгівлі та максимізувати вашу прибутковість у кожному магазині. Це рішення допомагає вашим командам на місцях досягати цілей вашого бренду в кожному магазині та повідомляє штаб-кварти...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — це зовнішній інструмент для залучення продажів, призначений для підвищення ефективності та прискорення кожного аспекту процесу продажів на місцях. SPOTIO — це рішення, яке полегшує повсякденний тягар шляхом автоматизації ручних завдань, сприяння підзвітності та надання відчутної інформації ...
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales — це комплексна хмарна мобільна система керування замовленнями з інтеграцією ERP (QuickBooks®, Xero, SAP і Excel). Надайте торговим представникам і водіям можливість створювати мобільні рахунки-фактури або приймати замовлення на ходу. Управління територією та облік маршрутів пропонують ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Другий пілот торгових представників на місцях. Командний центр для зовнішніх лідерів продажів. Мобільна програма Map My Customers для iOS і Android допомагає стороннім торговим представникам: візуалізуйте клієнтів як шпильки на карті • Перегляньте на карті області з найбільшими бізнес-можливостями •...
Repzo
repzo.com
Повна платформа автоматизації продажів/польових сил для керування продажами, маркетингом і постачальниками послуг, яка надає вам аналітику покриття в реальному часі.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність ...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc – це компанія SaaS, яка займається розвідкою про місцезнаходження та аналітикою, яка надає нашим клієнтам комплексні рішення для вирішення проблем, пов’язаних із визначенням місця розташування. Lystloc починався як власний продукт, призначений для відстеження відвідуваності наших польових і ...
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie — це хмарне програмне рішення, яке допомагає компаніям керувати своєю мобільною робочою силою в сферах польових послуг, продажів на місцях, аудиту на місцях і операцій з мерчандайзингу. FieldPie, якому довіряють провідні бренди галузі, а також інноваційні стартапи, допомагає компаніям підви...
CallProof
callproof.com
CallProof — це потужний інструмент, спеціально розроблений, щоб допомогти зовнішнім торговим представникам максимально підвищити ефективність їх повсякденних операцій. Він забезпечує простий у використанні інтерфейс для планування маршруту, що дозволяє користувачам прокладати оптимізовані маршрути д...
allGeo
allgeo.com
Abaqus надає підприємствам рішення для автоматизації операцій з обслуговування на місцях, щоб значно підвищити продуктивність праці співробітників, економію заробітної плати та прибутковість. У цю епоху цифрової трансформації Abaqus лідирує, надаючи рішення для різних галузей промисловості від управ...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Зручне програмне забезпечення Ecanvasser дозволяє планувати та керувати всіма аспектами агітації, заощаджуючи години часу та збільшуючи залучення прихильників
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — це зручний для мобільних пристроїв інструмент продажів, який об’єднує всю вашу команду продажів на одній сторінці. Команди продажів взаємодіють із новими потенційними клієнтами, щоб заохочувати бізнес і існуючих клієнтів, щоб продавати більше та розвивати ділові відносини....
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами з усіма функціями та інструментами, необхідними для керування та розвитку вашого бізнесу, що дозволяє керувати клієнтами, потенційними клієнтами, розцінками, бронюваннями, рахунками-фактурами, платежами, відгуками та відгуками, а ...
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter містить усі інструменти, необхідні для ефективного ведення бізнесу, у спрощеному та простому пакеті. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, чому це найкращий варіант для вашої організації. LeadPlotter — це ваш персональний CRM і ABM, який легко керує всіма вашими потенційними клієнтами та кл...