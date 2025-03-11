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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR).
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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR). - Найпопулярніші застосунки

Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) — це інструменти, призначені для автоматизації виявлення та усунення загроз безпеці в гібридних середовищах. Ці платформи можуть виявляти і реагувати на інциденти безпеки в мережах, кінцевих точках, хмарних службах і програмах. Компанії все більше використовують технології XDR, оскільки традиційні рішення для виявлення та реагування часто обмежуються одним доменом, таким як безпека кінцевих точок або безпека мережі, тоді як XDR пропонує комплексний захист для складних гібридних середовищ. Рішення XDR забезпечують уніфіковану систему для управління інцидентами безпеки, незалежно від їх походження в організації. Вони також допомагають оптимізувати операції безпеки шляхом консолідації надлишкових інструментів виявлення та реагування, що полегшує групам безпеки ідентифікацію та усунення загроз.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

N-able Passportal - це професійний менеджер паролів і документації для надання управлінських послуг у сфері ІТ.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Defense.com

Defense.com

defense.com

Defense.com - це платформа для виявлення та реагування на кіберзагрози, що пропонує моніторинг, аналіз безпеки та управління вразливостями для організацій.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

ContraForce - платформа для керованих постачальників послуг, що автоматизує виявлення та реагування на кіберзагрози.

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

Valence Security пропонує рішення SaaS Security Posture Management (SSPM) із спільними робочими процесами виправлення, які взаємодіють із бізнес-користувачами для контекстуалізації та зменшення ризиків обміну даними SaaS, ланцюга поставок, ідентичності та неправильної конфігурації. За допомогою Valence групи безпеки можуть захистити свої критично важливі програми SaaS і забезпечити постійну відповідність внутрішнім політикам, галузевим стандартам і нормам, не перешкоджаючи продуктивності бізнесу або швидкості впровадження SaaS.

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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog