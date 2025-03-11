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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) — це інструменти, призначені для автоматизації виявлення та усунення загроз безпеці в гібридних середовищах. Ці платформи можуть виявляти і реагувати на інциденти безпеки в мережах, кінцевих точках, хмарних службах і програмах. Компанії все більше використовують технології XDR, оскільки традиційні рішення для виявлення та реагування часто обмежуються одним доменом, таким як безпека кінцевих точок або безпека мережі, тоді як XDR пропонує комплексний захист для складних гібридних середовищ. Рішення XDR забезпечують уніфіковану систему для управління інцидентами безпеки, незалежно від їх походження в організації. Вони також допомагають оптимізувати операції безпеки шляхом консолідації надлишкових інструментів виявлення та реагування, що полегшує групам безпеки ідентифікацію та усунення загроз.
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Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal - це професійний менеджер паролів і документації для надання управлінських послуг у сфері ІТ.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Defense.com
defense.com
Defense.com - це платформа для виявлення та реагування на кіберзагрози, що пропонує моніторинг, аналіз безпеки та управління вразливостями для організацій.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
ContraForce
contraforce.com
ContraForce - платформа для керованих постачальників послуг, що автоматизує виявлення та реагування на кіберзагрози.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security пропонує рішення SaaS Security Posture Management (SSPM) із спільними робочими процесами виправлення, які взаємодіють із бізнес-користувачами для контекстуалізації та зменшення ризиків обміну даними SaaS, ланцюга поставок, ідентичності та неправильної конфігурації. За допомогою Valence групи безпеки можуть захистити свої критично важливі програми SaaS і забезпечити постійну відповідність внутрішнім політикам, галузевим стандартам і нормам, не перешкоджаючи продуктивності бізнесу або швидкості впровадження SaaS.
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