Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR). - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) — це інструменти, призначені для автоматизації виявлення та усунення загроз безпеці в гібридних середовищах. Ці платформи можуть виявляти і реагувати на інциденти безпеки в мережах, кінцевих точках, хмарних службах і програмах. Компанії все більше використовують технології XDR, оскільки традиційні рішення для виявлення та реагування часто обмежуються одним доменом, таким як безпека кінцевих точок або безпека мережі, тоді як XDR пропонує комплексний захист для складних гібридних середовищ. Рішення XDR забезпечують уніфіковану систему для управління інцидентами безпеки, незалежно від їх походження в організації. Вони також допомагають оптимізувати операції безпеки шляхом консолідації надлишкових інструментів виявлення та реагування, що полегшує групам безпеки ідентифікацію та усунення загроз.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, доступною в хмарі, розміщеній у Bitdefender, або як один віртуальний пристрій для встановлення на території компанії, який забезпечує єдину точку для розгортання, застосування та керування політиками безпеки для будь-якої кількості кінцевих точок і будь-якого типу, у будь-якому місці. GravityZone забезпечує кілька рівнів безпеки для кінцевих точок і поштових серверів Microsoft Exchange: антишкідливе програмне забезпечення з моніторингом поведінки, захист від загроз нульового дня, контроль програм і ізольоване програмне середовище, брандмауер, контроль пристроїв, контроль вмісту, антифішинг і антиспам.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримує Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal пропонує професійне керування паролями та керування документацією для постачальників керованих послуг і ІТ-рішень.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можливості дешифрування, необхідні організаціям, щоб виявляти кіберризики та проблеми з продуктивністю, які інші інструменти не бачать. Коли організації мають повну прозорість мережі за допомогою ExtraHop, вони можуть проводити розслідування розумніше, припиняти загрози швидше та підтримувати роботу. RevealX розгортається локально або в хмарі. Він стосується наступних випадків використання: - програми-вимагачі - нульова довіра - атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення - бічні переміщення та зв'язок C2 - гігієна безпеки - керування продуктивністю мережі та додатків - IDS - криміналістика та інше Кілька наших відмінностей: безперервний і на вимогу PCAP : повна обробка пакетів є кращою, ніж NetFlow, і забезпечує вищу якість виявлення. Стратегічне розшифровування за допомогою різноманітних протоколів, включаючи SSL/TLS, MS-RPC, WinRM і SMBv3, дає вам кращу видимість загроз на ранніх стадіях, які ховаються в зашифрованому трафіку, коли вони намагаються переміщатися через вашу мережу. Покриття протоколу: RevealX декодує понад 70 мережевих протоколів. Машинне навчання в хмарному масштабі: замість того, щоб покладатися на обмежені
ContraForce
contraforce.com
Розблокуйте служби безпеки Microsoft. Представляємо платформу керування послугами SecOps, розроблену для постачальників послуг. За допомогою ContraForce організовуйте робочі процеси розслідування з кількома клієнтами, автоматизуйте усунення інцидентів безпеки та забезпечуйте досконалі послуги безпеки.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем
Defense.com
defense.com
Defense.com — це платформа XDR, яка містить усе, що потрібно вашій організації для виявлення та реагування на кіберзагрози в усіх зонах вашої мережі, без корпоративних цін або складності. Без такого рішення, як Defense.com, ви можете витратити багато часу та ресурсів, вручну зіставляючи дані з багатьох різнорідних інструментів безпеки, щоб виявити та усунути кіберзагрози. Defense.com збирає та об’єднує власні та сторонні дані безпеки з усіх областей вашого середовища в єдину платформу виявлення та реагування, допомагаючи вам швидко виявляти загрози та запобігати порушенням. Окрім виявлення загроз і реагування на них, платформа Defense.com також допомагає вашій організації зміцнити безпеку за допомогою вбудованого сканування вразливостей, захисту кінцевих точок, зовнішнього моніторингу поверхонь атак і навчання з питань безпеки. Керовані послуги Малим і середнім організаціям часто не вистачає часу або ресурсів для належного моніторингу свого середовища, що змушує їх погоджуватися лише на покриття робочих годин. Defense.com вирішує цю проблему за допомогою цілодобової керованої послуги SIEM за підтримки наших власних аналітиків SOC і передової технології моніторингу журналів. Ми можемо зняти тиск із вашої команди, відстежуючи середовище вашої організації від вашого імені, сповіщаючи вас про справжні загрози та надаючи докладні поради щодо усунення проблем, щоб допомогти швидко вирішити проблеми. Чому варто вибрати Defense.com? На відміну від багатьох інших постачальників на ринку, які працюють як MSSP із сторонніми технологіями, Defense.com розробив власну платформу SIEM, яка надає розширені можливості виявлення загроз і може отримувати журнали з будь-якої системи чи постачальника. Це дає змогу організаціям отримати максимальну віддачу від наявних інвестицій у безпеку, звільнитися від прив’язки постачальника та контролювати все у своєму середовищі на наявність загроз безпеці. У нас також є наша власна команда SOC, яка цілодобово забезпечує проактивне виявлення загроз і моніторинг журналів. Наші керовані послуги зменшують тиск на ІТ-відділи, активно виявляючи зловмисну активність у їхніх мережах і надсилаючи їм сповіщення про безпеку, заощаджуючи їхній час і гарантуючи, що вони зосереджені лише на справжніх ризиках. Існуючі постачальники на ринку пропонують складні та дорогі рішення, які зазвичай адаптовані до корпоративних організацій із власними командами SecOps. Defense.com виділяється як більш доступна альтернатива для малого та середнього бізнесу порівняно з поточними лідерами категорій MDR та XDR.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security пропонує рішення SaaS Security Posture Management (SSPM) із спільними робочими процесами виправлення, які взаємодіють із бізнес-користувачами для контекстуалізації та зменшення ризиків обміну даними SaaS, ланцюга поставок, ідентичності та неправильної конфігурації. За допомогою Valence групи безпеки можуть захистити свої критично важливі програми SaaS і забезпечити постійну відповідність внутрішнім політикам, галузевим стандартам і нормам, не перешкоджаючи продуктивності бізнесу або швидкості впровадження SaaS.
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