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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR). - Найпопулярніші застосунки - Монголія
Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) — це інструменти, призначені для автоматизації виявлення та усунення загроз безпеці в гібридних середовищах. Ці платформи можуть виявляти і реагувати на інциденти безпеки в мережах, кінцевих точках, хмарних службах і програмах. Компанії все більше використовують технології XDR, оскільки традиційні рішення для виявлення та реагування часто обмежуються одним доменом, таким як безпека кінцевих точок або безпека мережі, тоді як XDR пропонує комплексний захист для складних гібридних середовищ. Рішення XDR забезпечують уніфіковану систему для управління інцидентами безпеки, незалежно від їх походження в організації. Вони також допомагають оптимізувати операції безпеки шляхом консолідації надлишкових інструментів виявлення та реагування, що полегшує групам безпеки ідентифікацію та усунення загроз.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud N...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, дос...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal пропонує професійне керування паролями та керування документацією для постачальників керованих послуг і ІТ-рішень.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можл...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
Defense.com
defense.com
Defense.com — це платформа XDR, яка містить усе, що потрібно вашій організації для виявлення та реагування на кіберзагрози в усіх зонах вашої мережі, без корпоративних цін або складності. Без такого рішення, як Defense.com, ви можете витратити багато часу та ресурсів, вручну зіставляючи дані з багат...
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security пропонує рішення SaaS Security Posture Management (SSPM) із спільними робочими процесами виправлення, які взаємодіють із бізнес-користувачами для контекстуалізації та зменшення ризиків обміну даними SaaS, ланцюга поставок, ідентичності та неправильної конфігурації. За допомогою Vale...
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцев...
ContraForce
contraforce.com
Розблокуйте служби безпеки Microsoft. Представляємо платформу керування послугами SecOps, розроблену для постачальників послуг. За допомогою ContraForce організовуйте робочі процеси розслідування з кількома клієнтами, автоматизуйте усунення інцидентів безпеки та забезпечуйте досконалі послуги безпе...