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Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR). - Найпопулярніші застосунки - Данія Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) — це інструменти, призначені для автоматизації виявлення та усунення загроз безпеці в гібридних середовищах. Ці платформи можуть виявляти і реагувати на інциденти безпеки в мережах, кінцевих точках, хмарних службах і програмах. Компанії все більше використовують технології XDR, оскільки традиційні рішення для виявлення та реагування часто обмежуються одним доменом, таким як безпека кінцевих точок або безпека мережі, тоді як XDR пропонує комплексний захист для складних гібридних середовищ. Рішення XDR забезпечують уніфіковану систему для управління інцидентами безпеки, незалежно від їх походження в організації. Вони також допомагають оптимізувати операції безпеки шляхом консолідації надлишкових інструментів виявлення та реагування, що полегшує групам безпеки ідентифікацію та усунення загроз.