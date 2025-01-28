Defense.com

defense.com

Defense.com — це платформа XDR, яка містить усе, що потрібно вашій організації для виявлення та реагування на кіберзагрози в усіх зонах вашої мережі, без корпоративних цін або складності. Без такого рішення, як Defense.com, ви можете витратити багато часу та ресурсів, вручну зіставляючи дані з багатьох різнорідних інструментів безпеки, щоб виявити та усунути кіберзагрози. Defense.com збирає та об’єднує власні та сторонні дані безпеки з усіх областей вашого середовища в єдину платформу виявлення та реагування, допомагаючи вам швидко виявляти загрози та запобігати порушенням. Окрім виявлення загроз і реагування на них, платформа Defense.com також допомагає вашій організації зміцнити безпеку за допомогою вбудованого сканування вразливостей, захисту кінцевих точок, зовнішнього моніторингу поверхонь атак і навчання з питань безпеки. Керовані послуги Малим і середнім організаціям часто не вистачає часу або ресурсів для належного моніторингу свого середовища, що змушує їх погоджуватися лише на покриття робочих годин. Defense.com вирішує цю проблему за допомогою цілодобової керованої послуги SIEM за підтримки наших власних аналітиків SOC і передової технології моніторингу журналів. Ми можемо зняти тиск із вашої команди, відстежуючи середовище вашої організації від вашого імені, сповіщаючи вас про справжні загрози та надаючи докладні поради щодо усунення проблем, щоб допомогти швидко вирішити проблеми. Чому варто вибрати Defense.com? На відміну від багатьох інших постачальників на ринку, які працюють як MSSP із сторонніми технологіями, Defense.com розробив власну платформу SIEM, яка надає розширені можливості виявлення загроз і може отримувати журнали з будь-якої системи чи постачальника. Це дає змогу організаціям отримати максимальну віддачу від наявних інвестицій у безпеку, звільнитися від прив’язки постачальника та контролювати все у своєму середовищі на наявність загроз безпеці. У нас також є наша власна команда SOC, яка цілодобово забезпечує проактивне виявлення загроз і моніторинг журналів. Наші керовані послуги зменшують тиск на ІТ-відділи, активно виявляючи зловмисну ​​активність у їхніх мережах і надсилаючи їм сповіщення про безпеку, заощаджуючи їхній час і гарантуючи, що вони зосереджені лише на справжніх ризиках. Існуючі постачальники на ринку пропонують складні та дорогі рішення, які зазвичай адаптовані до корпоративних організацій із власними командами SecOps. Defense.com виділяється як більш доступна альтернатива для малого та середнього бізнесу порівняно з поточними лідерами категорій MDR та XDR.