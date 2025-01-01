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Експертні мережі - Найпопулярніші застосунки

Експертні мережі служать посередниками, які полегшують зв’язки між компаніями та експертами в різних сферах. Ці мережі використовуються компаніями та інвесторами, які шукають спеціалізованих консультацій у конкретних галузях, темах або бізнес-моделях. Постачальники послуг у домені експертної мережі збирають вимоги від клієнтів, визначають відповідних експертів зі своєї мережі та забезпечують канали зв’язку через дзвінки чи особисті зустрічі. Ці ретельно перевірені експерти допомагають компаніям у різноманітних проектах, починаючи від формулювання бізнес-стратегій до проведення маркетингових досліджень і вдосконалення брендів і маркетингових стратегій.

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Third Bridge

Third Bridge

thirdbridge.com

Third Bridge - це компанія, яка забезпечує первинні дослідження для інвесторів, надаючи доступ до експертних мереж і транскриптів про компанії.

Maven

Maven

maven.co

Maven - це платформа для з'єднання з експертами через інтерв'ю, опитування та управління консалтингом для організацій.

Experfy

Experfy

experfy.com

Experfy - платформа для підбору співробітників у сфері даних, зокрема фрілансерів з виключними навичками для критично важливих проектів.

Inex One

Inex One

inex.one

Inex One– це платформа, що надає доступ до мереж експертів та фірм для досліджень ринку, спрощуючи співпрацю та управління витратами.

Zintro

Zintro

zintro.com

Zintro - платформа для пошуку спеціалізованих експертів для ринкових досліджень, консультацій та проектних робіт.

Expert Planet

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet – це платформа, що з'єднує експертів і підприємства для надання юридичних та бізнес-консультацій без реєстраційних зборів.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

MeasureMatch - платформа для з'єднання підприємств з кваліфікованими постачальниками послуг, що допомагає у впровадженні програмного забезпечення та аналітиці.

Bridger

Bridger

mybridger.com

Bridger з'єднує дослідницькі команди з експертами для приватних консультацій, надаючи неупереджену інформацію про ринки та теми.

Arbolus

Arbolus

arbolus.com

Arbolus — платформа, що зв'язує професіоналів для швидкого отримання інсайтів та можливості заробітку шляхом обміну знаннями з бізнесами.

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

Slingshot Insights - це база експертних інтерв'ю та опитувань у сфері охорони здоров'я для інвесторів, яка допомагає знаходити можливості в галузі.

Procursys

Procursys

procursys.com

Procursys — це хмарна платформа, яка сполучає постачальників комерційних послуг з менеджерами об'єктів та власниками нерухомості по всій країні.

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