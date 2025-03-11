Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Експертні мережі служать посередниками, які полегшують зв’язки між компаніями та експертами в різних сферах. Ці мережі використовуються компаніями та інвесторами, які шукають спеціалізованих консультацій у конкретних галузях, темах або бізнес-моделях. Постачальники послуг у домені експертної мережі збирають вимоги від клієнтів, визначають відповідних експертів зі своєї мережі та забезпечують канали зв’язку через дзвінки чи особисті зустрічі. Ці ретельно перевірені експерти допомагають компаніям у різноманітних проектах, починаючи від формулювання бізнес-стратегій до проведення маркетингових досліджень і вдосконалення брендів і маркетингових стратегій.
Запит на новий застосунок
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge - це компанія, яка забезпечує первинні дослідження для інвесторів, надаючи доступ до експертних мереж і транскриптів про компанії.
Maven
maven.co
Maven - це платформа для з'єднання з експертами через інтерв'ю, опитування та управління консалтингом для організацій.
Experfy
experfy.com
Experfy - платформа для підбору співробітників у сфері даних, зокрема фрілансерів з виключними навичками для критично важливих проектів.
Inex One
inex.one
Inex One– це платформа, що надає доступ до мереж експертів та фірм для досліджень ринку, спрощуючи співпрацю та управління витратами.
Zintro
zintro.com
Zintro - платформа для пошуку спеціалізованих експертів для ринкових досліджень, консультацій та проектних робіт.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet – це платформа, що з'єднує експертів і підприємства для надання юридичних та бізнес-консультацій без реєстраційних зборів.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch - платформа для з'єднання підприємств з кваліфікованими постачальниками послуг, що допомагає у впровадженні програмного забезпечення та аналітиці.
Bridger
mybridger.com
Bridger з'єднує дослідницькі команди з експертами для приватних консультацій, надаючи неупереджену інформацію про ринки та теми.
Arbolus
arbolus.com
Arbolus — платформа, що зв'язує професіоналів для швидкого отримання інсайтів та можливості заробітку шляхом обміну знаннями з бізнесами.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights - це база експертних інтерв'ю та опитувань у сфері охорони здоров'я для інвесторів, яка допомагає знаходити можливості в галузі.
Procursys
procursys.com
Procursys — це хмарна платформа, яка сполучає постачальників комерційних послуг з менеджерами об'єктів та власниками нерухомості по всій країні.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.