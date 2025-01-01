Експертні мережі - Найпопулярніші застосунки

Експертні мережі служать посередниками, які полегшують зв’язки між компаніями та експертами в різних сферах. Ці мережі використовуються компаніями та інвесторами, які шукають спеціалізованих консультацій у конкретних галузях, темах або бізнес-моделях. Постачальники послуг у домені експертної мережі збирають вимоги від клієнтів, визначають відповідних експертів зі своєї мережі та забезпечують канали зв’язку через дзвінки чи особисті зустрічі. Ці ретельно перевірені експерти допомагають компаніям у різноманітних проектах, починаючи від формулювання бізнес-стратегій до проведення маркетингових досліджень і вдосконалення брендів і маркетингових стратегій.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge - це компанія, яка забезпечує первинні дослідження для інвесторів, надаючи доступ до експертних мереж і транскриптів про компанії.
Maven
maven.co
Maven - це платформа для з'єднання з експертами через інтерв'ю, опитування та управління консалтингом для організацій.
Experfy
experfy.com
Experfy - платформа для підбору співробітників у сфері даних, зокрема фрілансерів з виключними навичками для критично важливих проектів.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet – це платформа, що з'єднує експертів і підприємства для надання юридичних та бізнес-консультацій без реєстраційних зборів.
Inex One
inex.one
Inex One– це платформа, що надає доступ до мереж експертів та фірм для досліджень ринку, спрощуючи співпрацю та управління витратами.
Zintro
zintro.com
Zintro - платформа для пошуку спеціалізованих експертів для ринкових досліджень, консультацій та проектних робіт.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch - платформа для з'єднання підприємств з кваліфікованими постачальниками послуг, що допомагає у впровадженні програмного забезпечення та аналітиці.
Bridger
mybridger.com
Bridger з'єднує дослідницькі команди з експертами для приватних консультацій, надаючи неупереджену інформацію про ринки та теми.
Arbolus
arbolus.com
Arbolus — платформа, що зв'язує професіоналів для швидкого отримання інсайтів та можливості заробітку шляхом обміну знаннями з бізнесами.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights - це база експертних інтерв'ю та опитувань у сфері охорони здоров'я для інвесторів, яка допомагає знаходити можливості в галузі.
Procursys
procursys.com
Procursys — це хмарна платформа, яка сполучає постачальників комерційних послуг з менеджерами об'єктів та власниками нерухомості по всій країні.
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