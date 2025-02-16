Експертні мережі - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet — це світовий ринок юридичних послуг, який є продуктом Seadaka Ltd., компанії з мережевих технологій, яка займається створенням платформи обміну бізнесом для світових експертів у сфері контролю ризиків, сприяючи експертам у різних галузях надання професійних консультацій та послуги ЗЕД підприємствам. Зараз ми є найбільшою диверсифікованою онлайн-платформою для індустрії контролю ризиків у Китаї. «Планета експертів» — соціальний продукт, який допомагає експертам розширювати свою бізнес-мережу. На Expert Planet практики з різних галузей можуть насолоджуватися безбар’єрним спілкуванням з експертами з тієї ж галузі або з інших галузей, щоб збагатити свою бізнес-мережу та отримати більше комерційних можливостей. Ви також можете продемонструвати свою компанію на цій соціальній платформі, щоб підвищити помітність вашої компанії. Китайські користувачі зовнішньої торгівлі також активні на цій соціальній платформі, шукаючи професійних рішень для своїх бізнес-проблем. На даний момент платформа може надавати користувачам різні типи послуг, такі як міжнародне стягнення боргів, юридичні консультації, відновлення облікового запису електронної комерції, дослідження закордонного ринку, факторинг і купівля безнадійних боргів тощо. Якщо ваша компанія займається цими сферами, Expert Planet допоможе вам вийти на новий ринок і отримати більше клієнтів! Ми не стягуємо жодних видів реєстраційних зборів (річний внесок, членський внесок, абонентська плата тощо). Усі експерти можуть повністю використовувати свій бізнес-досвід для вирішення проблем потребуючих користувачів і отримувати винагороду. Зареєструйтеся зараз на ExpertPlanet.io, щоб побудувати мережу бізнес-співпраці. Якщо у вас виникли запитання або потрібна допомога, надішліть електронний лист на [email protected].