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Експертні мережі - Найпопулярніші застосунки - Мальта
Експертні мережі служать посередниками, які полегшують зв’язки між компаніями та експертами в різних сферах. Ці мережі використовуються компаніями та інвесторами, які шукають спеціалізованих консультацій у конкретних галузях, темах або бізнес-моделях. Постачальники послуг у домені експертної мережі збирають вимоги від клієнтів, визначають відповідних експертів зі своєї мережі та забезпечують канали зв’язку через дзвінки чи особисті зустрічі. Ці ретельно перевірені експерти допомагають компаніям у різноманітних проектах, починаючи від формулювання бізнес-стратегій до проведення маркетингових досліджень і вдосконалення брендів і маркетингових стратегій.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge — провідна дослідницька компанія, яка обслуговує інвестиційне співтовариство. Більшість провідних світових акціонерів і кредитних інвесторів є клієнтами. Клієнти отримують доступ до однієї з найбільших у світі експертних мереж і отримують доступ до десятків тисяч стенограм, що описують ...
Maven
maven.co
Maven — це експертна мережева компанія, що працює на основі програмного забезпечення, і пропонує експертні інтерв’ю, опитування, пошук консультантів, вибірку B2B-досліджень ринку та високоспеціалізовані додатки для експертного керування мережею з «білими мітками». Глобальна спільнота експертів Maven...
Experfy
experfy.com
Experfy, інкубований Гарвардом, — це ринок для найму найкращих спеціалістів із обробки даних, інженерів із обробки даних, розробників, програмістів та архітекторів. Найпрестижніші компанії та стартапи покладаються на фрілансерів з обробки даних у своїх критично важливих проектах.
Inex One
inex.one
Отримайте доступ до найкращих експертних мереж і опитувальних фірм – усе на одній платформі. Ви економите час і знижуєте витрати. Спростіть своє дослідження ринку та отримайте більше часу для розуміння та рішень, які створюють цінність. Inex One — це платформа, що розвивається найшвидше в індустрії ...
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet — це світовий ринок юридичних послуг, який є продуктом Seadaka Ltd., компанії з мережевих технологій, яка займається створенням платформи обміну бізнесом для світових експертів у сфері контролю ризиків, сприяючи експертам у різних галузях надання професійних консультацій та послуги ЗЕД...
Zintro
zintro.com
Zintro – це постачальник дослідницьких зразків і експертна мережа, яка допомагає компаніям доступно знайти та залучити вузькоспеціалізованих учасників і експертів для інтерв’ю з дослідженнями ринку, експертних інтерв’ю, опитувань, старанності, консультування та проектної роботи. Понад 1 000 000 експ...
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange — це потужний набір інструментів на ринку професійних послуг MeasureMatch для SaaS і постачальників корпоративного програмного забезпечення для максимального успіху клієнтів, зростання партнерства, продажів тощо. Лідери з питань успіху клієнтів і партнерства використову...
Bridger
mybridger.com
Bridger співпрацює з менеджерами активів, корпораціями та консалтинговими компаніями, об’єднуючи свої дослідницькі групи з перевіреними експертами з предметних питань. Клієнти спілкуються безпосередньо з експертами через приватні консультації по телефону 1x1 щогодини, отримуючи неупереджену, невикор...
Arbolus
arbolus.com
Платформа, яка допомагає швидше створювати статистичні дані. Інноваційна технологія Arbolus дає вам інструменти для швидшого доступу до професіоналів галузі, щоб ви могли отримати кращу інформацію. Діліться своїми знаннями та заробляйте - Платформа Arbolus дозволяє професіоналам монетизувати свій га...
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
З 2015 року Slingshot Insights є найкращим вибором для записів інтерв’ю та опитувань експертів із охорони здоров’я. Розроблена спеціально для інвесторів зі сторони купівлі, база даних розкриває інвестиційні перспективи та досвід безпосередньо від лідерів галузі. Ефективна, глибока та орієнтована на ...
Procursys
procursys.com
Procursys — це хмарна технологічна платформа, яка з’єднує постачальників комерційних послуг із менеджерами об’єктів і власниками нерухомості по всій країні.