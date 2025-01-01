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Програмне забезпечення для управління витратами
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Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки

Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Xero

Xero

xero.com

Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury - це банківська платформа для стартапів, що пропонує рахунки, кредитні картки, фінансові інструменти та автоматизацію облікових записів.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Expensify

Expensify

expensify.com

Expensify - це додаток для управління фінансами, який спрощує відстеження витрат, створення звітів і автоматизацію фінансових процесів.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto – це бізнес-рахунок для управління фінансами, з можливістю миттєвих переказів, обліку витрат та централізації рахунків у одному місці.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com - це хмарна платформа для автоматизації фінансових операцій малих та середніх підприємств, що спрощує управління грошовими потоками.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense - це додаток для управління витратами та подорожами, що автоматизує звітність і контролює витрати в компаніях.

Navan

Navan

navan.com

Navan - це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання та контроль витрат для компаній та їх працівників.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo - додаток для управління витратами, що спрощує закупівлі, ведення бухгалтерії та контроль витрат у компаніях.

Dext

Dext

dext.com

Dext - платформа для автоматизації бухгалтерського обліку, що покращує захоплення, обробку фінансових документів та управління витратами.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo - це додаток для управління витратами в реальному часі, що спрощує звітність, відшкодування та управління витратами для працівників і фінансових команд.

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk - платформа для управління бізнес-подорожами, яка спрощує бронювання, відстежування витрат та дотримання політики подорожей.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo - зручний додаток для обліку витрат, подорожей та виконаних робіт у календарі з автоматичним генеруванням бухгалтерії.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Додаток Capital on Tap підтримує малий бізнес, пропонуючи управління фінансами, кредитні картки та швидке фінансування для спрощення операцій.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice - програма для виставлення рахунків і управління фінансами для фрілансерів і малих підприємств з можливістю створення кастомізованих рахунків.

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox - це онлайн-інструмент для управління проектами та відстеження часу, розроблений для творчих команд та агентств.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk - платформа для управління витратами, що забезпечує видимість витрат, обробку рахунків, функції бюджетування та затвердження для компаній.

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy автоматизує управління корпоративними витратами, об'єднуючи картки, обробку витрат і рахунків у єдине рішення з покупками.

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає організаціям професійних послуг управляти проектами, оптимізувати ресурси та покращувати фінансову звітність.

Moss

Moss

getmoss.com

Мосс - це платформа для управління витратами, яка забезпечує контроль, автоматизацію процесів та інтеграцію з бухгалтерськими системами.

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

New Expensify - додаток для управління витратами, що дозволяє надсилати та запитувати гроші, ділити рахунки та призначати завдання.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Core - хмарне рішення для управління бухгалтерією та проектами, що дозволяє ефективно контролювати витрати та автоматизувати процеси.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire - фінансова платформа для малих і середніх підприємств, яка пропонує управління платежами та витратами через віртуальні акаунти і картки.

Neat

Neat

neat.com

Neat - це хмарний додаток для ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє організовувати фінансові дані, сканувати квитанції та управляти транзакціями з будь-якого місця.

Brex

Brex

brex.com

Brex - це платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, керування витратами, платежі та бізнес-банкінг у єдине рішення.

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ - це додаток для автоматичного відстеження пробігу, що спрощує подачу відшкодувань для бізнесу та дозволяє користувачам класифікувати поїздки.

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia – це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання, аналізує витрати та забезпечує підтримку мандрівникам.

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Dext Commerce спрощує управління фінансовими даними для підприємств, автоматизуючи процеси звітності та інтегруючись з бухгалтерським програмним забезпеченням.

Happay

Happay

happay.com

Happay - платформа для управління корпоративними витратами, подорожами та платежами з автоматизацією звітності та інтеграцією з туристичними агентствами.

Circula

Circula

circula.com

Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks спрощує процес виставлення рахунків для фрілансерів та малих бізнесів, дозволяючи безкоштовно надсилати рахунки, стежити за ними та приймати онлайн-оплати.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Equals Money - це додаток для управління фінансами, що дозволяє контролювати витрати бізнесу, здійснювати міжнародні перекази та надає аналітику витрат.

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed - це додаток для сканування та організації квитанцій і документів у хмару, полегшуючи управління витратами та облік.

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji — це додаток для управління витратами компаній середнього та великого розміру, що забезпечує звіти про витрати в реальному часі.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl - інтегрований фінансовий та бухгалтерський додаток для малого бізнесу з функціями обліку, виставлення рахунків і звітності.

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli - платформа для автоматизації обробки рахунків-фактур, що інтегрується з ERP-системами, покращуючи комунікацію та контроль у фінансових процесах.

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

ClickTime - це платформа для відстеження часу та управління фінансами, що спрощує управління проектами й покращує продуктивність працівників.

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

WegoPro — платформа для управління бізнес-подорожами та витратами, що спрощує бронювання та звітність. Доступний на веб, iOS та Android.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk - платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, управління витратами та інтеграцію з бухгалтерськими системами.

AppZen

AppZen

appzen.com

AppZen автоматизує обробку витрат, рахунків і бухгалтерських процесів за допомогою штучного інтелекту для покращення точності та відповідності.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox - це інструмент управління чеками, який дозволяє зчитувати, організовувати та синхронізувати чеки з бухгалтерськими програмами.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester – фінансова платформа для управління корпоративними витратами з можливістю створення карток та моніторингом витрат у реальному часі.

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin - платформа для управління фінансовими операціями, що спрощує транскордонні платежі та управління ліквідністю в понад 200 країнах.

B4B Payments

B4B Payments

b4bpayments.com

B4B Payments – платформа для управління витратами на бізнес із передплаченими картками Mastercard та Visa, що забезпечує моніторинг та звітність у режимі реального часу.

Alaan

Alaan

alaan.com

Alaan - це платформа для управління корпоративними картами та витратами, що дозволяє автоматизувати управління витратами та контролювати фінанси в реальному часі.

Mesh Payments

Mesh Payments

meshpayments.com

Mesh Payments - це платформа для управління витратами, що автоматизує платежі, полегшує процеси затвердження та підвищує видимість фінансів.

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Emburse Abacus - програма для управління витратами в режимі реального часу, що спрощує процеси затвердження та звітності.

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