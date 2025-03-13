Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки

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Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
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Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Mercury
mercury.com
Mercury - це банківська платформа для стартапів, що пропонує рахунки, кредитні картки, фінансові інструменти та автоматизацію облікових записів.
Expensify
expensify.com
Expensify - це додаток для управління фінансами, який спрощує відстеження витрат, створення звітів і автоматизацію фінансових процесів.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Qonto
qonto.com
Qonto – це бізнес-рахунок для управління фінансами, з можливістю миттєвих переказів, обліку витрат та централізації рахунків у одному місці.
Bill.com
bill.com
Bill.com - це хмарна платформа для автоматизації фінансових операцій малих та середніх підприємств, що спрощує управління грошовими потоками.
Ramp
ramp.com
Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense - це додаток для управління витратами та подорожами, що автоматизує звітність і контролює витрати в компаніях.
Navan
navan.com
Navan - це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання та контроль витрат для компаній та їх працівників.
Deskera
deskera.com
Deskera – це інтегрована платформа для управління бізнесом, що допомагає МСБ у веденні обліку, управлінні запасами, зарплатою, продажами та автоматизацією маркетингу.
Pleo
pleo.io
Pleo - додаток для управління витратами, що спрощує закупівлі, ведення бухгалтерії та контроль витрат у компаніях.
Dext
dext.com
Dext - платформа для автоматизації бухгалтерського обліку, що покращує захоплення, обробку фінансових документів та управління витратами.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo - це додаток для управління витратами в реальному часі, що спрощує звітність, відшкодування та управління витратами для працівників і фінансових команд.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk - платформа для управління бізнес-подорожами, яка спрощує бронювання, відстежування витрат та дотримання політики подорожей.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управління бізнес-витратами, що допомагає підприємствам контролювати видатки та покращувати співпрацю з постачальниками.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo - зручний додаток для обліку витрат, подорожей та виконаних робіт у календарі з автоматичним генеруванням бухгалтерії.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.
Capital on Tap
capitalontap.com
Додаток Capital on Tap підтримує малий бізнес, пропонуючи управління фінансами, кредитні картки та швидке фінансування для спрощення операцій.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice - програма для виставлення рахунків і управління фінансами для фрілансерів і малих підприємств з можливістю створення кастомізованих рахунків.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox - це онлайн-інструмент для управління проектами та відстеження часу, розроблений для творчих команд та агентств.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk - платформа для управління витратами, що забезпечує видимість витрат, обробку рахунків, функції бюджетування та затвердження для компаній.
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизує управління корпоративними витратами, об'єднуючи картки, обробку витрат і рахунків у єдине рішення з покупками.
BigTime
bigtime.net
BigTime - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає організаціям професійних послуг управляти проектами, оптимізувати ресурси та покращувати фінансову звітність.
Moss
getmoss.com
Мосс - це платформа для управління витратами, яка забезпечує контроль, автоматизацію процесів та інтеграцію з бухгалтерськими системами.
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify - додаток для управління витратами, що дозволяє надсилати та запитувати гроші, ділити рахунки та призначати завдання.
BQE Core
bqe.com
BQE Core - хмарне рішення для управління бухгалтерією та проектами, що дозволяє ефективно контролювати витрати та автоматизувати процеси.
Aspire
aspireapp.com
Aspire - фінансова платформа для малих і середніх підприємств, яка пропонує управління платежами та витратами через віртуальні акаунти і картки.
Neat
neat.com
Neat - це хмарний додаток для ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє організовувати фінансові дані, сканувати квитанції та управляти транзакціями з будь-якого місця.
Brex
brex.com
Brex - це платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, керування витратами, платежі та бізнес-банкінг у єдине рішення.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ - це додаток для автоматичного відстеження пробігу, що спрощує подачу відшкодувань для бізнесу та дозволяє користувачам класифікувати поїздки.
Egencia
egencia.com
Egencia – це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання, аналізує витрати та забезпечує підтримку мандрівникам.
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce спрощує управління фінансовими даними для підприємств, автоматизуючи процеси звітності та інтегруючись з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Happay
happay.com
Happay - платформа для управління корпоративними витратами, подорожами та платежами з автоматизацією звітності та інтеграцією з туристичними агентствами.
Circula
circula.com
Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks спрощує процес виставлення рахунків для фрілансерів та малих бізнесів, дозволяючи безкоштовно надсилати рахунки, стежити за ними та приймати онлайн-оплати.
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Money - це додаток для управління фінансами, що дозволяє контролювати витрати бізнесу, здійснювати міжнародні перекази та надає аналітику витрат.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed - це додаток для сканування та організації квитанцій і документів у хмару, полегшуючи управління витратами та облік.
Jenji
jenji.io
Jenji — це додаток для управління витратами компаній середнього та великого розміру, що забезпечує звіти про витрати в реальному часі.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl - інтегрований фінансовий та бухгалтерський додаток для малого бізнесу з функціями обліку, виставлення рахунків і звітності.
Stampli
stampli.com
Stampli - платформа для автоматизації обробки рахунків-фактур, що інтегрується з ERP-системами, покращуючи комунікацію та контроль у фінансових процесах.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — платформа для управління бізнес-подорожами та витратами, що спрощує бронювання та звітність. Доступний на веб, iOS та Android.
ClickTime
clicktime.com
ClickTime - це платформа для відстеження часу та управління фінансами, що спрощує управління проектами й покращує продуктивність працівників.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, управління витратами та інтеграцію з бухгалтерськими системами.
AppZen
appzen.com
AppZen автоматизує обробку витрат, рахунків і бухгалтерських процесів за допомогою штучного інтелекту для покращення точності та відповідності.
Airbase
airbase.io
Airbase - це платформа для управління витратами, що автоматизує обробку рахунків, витрати та корпоративні картки для бізнесу.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox - це інструмент управління чеками, який дозволяє зчитувати, організовувати та синхронізувати чеки з бухгалтерськими програмами.
Wallester
business.wallester.com
Wallester – фінансова платформа для управління корпоративними витратами з можливістю створення карток та моніторингом витрат у реальному часі.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin - платформа для управління фінансовими операціями, що спрощує транскордонні платежі та управління ліквідністю в понад 200 країнах.
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Payments – платформа для управління витратами на бізнес із передплаченими картками Mastercard та Visa, що забезпечує моніторинг та звітність у режимі реального часу.
Alaan
alaan.com
Alaan - це платформа для управління корпоративними картами та витратами, що дозволяє автоматизувати управління витратами та контролювати фінанси в реальному часі.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Payments - це платформа для управління витратами, що автоматизує платежі, полегшує процеси затвердження та підвищує видимість фінансів.
Emburse Abacus
abacus.com
Emburse Abacus - програма для управління витратами в режимі реального часу, що спрощує процеси затвердження та звітності.
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