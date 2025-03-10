Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Skovik
skovik.com
Skovik полегшує керування витратами як для співробітників, так і для фінансових відділів. Наша платформа скорочує середній час на заповнення звіту про витрати лише до 3 хвилин і автоматизує до 80% бухгалтерської роботи за допомогою інтелектуальних робочих процесів і дотримання глобальних податкових правил. Рішення ідеально підходить для компаній середнього розміру та підприємств, а також підприємств, що швидко розвиваються, яким потрібне рішення для керування витратами, яке може масштабуватися разом із ними. На підтвердження цього ми маємо понад 1000 таких клієнтів у понад 50 країнах.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — це найбільш швидкозростаюча у світі корпоративна платформа для подорожей, управління витратами та платежів. Це комплексне рішення допомагає співробітникам бронювати авіаквитки, готелі та орендувати автомобілі з єдиної платформи та реєструвати витрати в дорозі. З карткою ITILITE у вас є механізм управління витратами на 360 градусів із кешбеком 1,5% від усіх витрат на подорожі. ITILITE піклується про всю документацію, щоб ви могли зосередитися на укладанні угод і підтримці стосунків. Зайдіть на www.itilite.com сьогодні та дізнайтеся, як ви можете спростити подорожі та витрати у вашій компанії!
Motus
motus.com
Motus - платформа для обліку пробігу та управління витратами, що оптимізує фінансові процеси для бізнесу та підтримує інтеграцію даних.
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify - додаток для управління витратами, що дозволяє надсилати та запитувати гроші, ділити рахунки та призначати завдання.
Mobilexpense
mobilexpense.com
MobileXPense дозволяє працівникам зручно відстежувати, класифікувати та подавати ділові витрати через мобільний додаток.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньки електронної пошти та синхронізувати ці документи з бухгалтерськими програмами. WellyBox також пропонує програму для сканування квитанцій, програмне забезпечення для організації квитанцій, програмне забезпечення для відстеження витрат, програмне забезпечення для звітів про витрати та програмне забезпечення для керування витратами, а також програму для квитанцій, програму для зберігання квитанцій та програму для відстеження квитанцій. Інструмент інтегрується з найкращими рішеннями для хмарного зберігання, такими як Dropbox і Google Drive, щоб дозволити користувачам легко зберігати та синхронізувати свої квитанції. WellyBox має інтеграцію QuickBooks, що полегшує користувачам підготовку до податкових перевірок. Крім того, усі квитанції можна завантажити в zip-файл за лічені секунди, що гарантує, що всі документи знаходяться в одному місці, зменшуючи ризик їх втрати. WellyBox використовує можливості GPT і OCR для автоматизації ручних завдань адміністратора. Можливості двигуна на основі глибокого навчання відіграють вирішальну роль в обробці понад 25 мільйонів документів, які система обробила на даний момент, причому 1,8 мільйона обробляються щомісяця. Інструмент розроблений, щоб полегшити відстеження та зберігання квитанцій, забезпечуючи користувачам душевний спокій, потрібний для зосередження на інших аспектах свого бізнесу.
Egencia
egencia.com
Egencia – це платформа для управління корпоративними подорожами, яка спрощує бронювання, аналізує витрати та забезпечує підтримку мандрівникам.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — це юридичний і фінансовий інструментарій для груп. Це платформа для збору коштів + юридичний статус + управління грошима для вашої спільноти.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Fyle
fylehq.com
Fyle - це платформа для управління витратами, що дозволяє стежити за витратами, подавати квитанції та інтегрується з бухгалтерськими програмами.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Payments - це платформа для управління витратами, що автоматизує платежі, полегшує процеси затвердження та підвищує видимість фінансів.
Routespring
routespring.com
Routespring - це програмне забезпечення для управління подорожами, оптимізоване для централізованих платежів для всіх ділових подорожей. Routespring дає можливість фінансувати командам з видимістю в режимі реального часу та контролем, що допомагає мандрівникам #Gofurther. За допомогою маршрутів ви можете: - потенційно усунути процес відшкодування - скоротити час адміністратора в управлінні подорожами - максимізуйте значення без будь -яких довгострокових зобов'язань
Circula
circula.com
Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.
Alaan
alaan.com
Alaan - це платформа для управління корпоративними картами та витратами, що дозволяє автоматизувати управління витратами та контролювати фінанси в реальному часі.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - платформа для управління витратами, що об'єднує корпоративні картки, управління витратами та інтеграцію з бухгалтерськими системами.
Happay
happay.com
Happay - платформа для управління корпоративними витратами, подорожами та платежами з автоматизацією звітності та інтеграцією з туристичними агентствами.
Expensya
expensya.com
Expensya - це платформа для управління витратами, яка дозволяє користувачам обробляти різні види витрат та інтегрується з банківськими картами та іншими системами.
Soldo
soldo.com
Soldo - платформа для управління витратами, що дозволяє компаніям контролювати витрати, надаючи співробітникам картки Mastercard та інтегруючи з бухгалтерським ПЗ.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank — це провідна універсальна платформа для управління витратами та діловими поїздками, яка підтримує рішення для витрат і подорожей для понад 20 000 компаній. З TravelBank ви отримуєте миттєвий контроль над управлінням витратами та програмою подорожей, скорочуючи витрати компанії в середньому на 30%, водночас покращуючи рівень задоволеності працівників завдяки зручному дизайну, швидкому відшкодуванню витрат і програмі винагород за подорожі. Компанії можуть з легкістю створювати та впроваджувати власну політику витрат і подорожей, а також мати доступ до внутрішньої команди підтримки клієнтів TravelBank для експертної підтримки, доступної по телефону, електронною поштою чи в чаті. TravelBank доступний на комп’ютері та мобільному пристрої. Почніть роботу за лічені хвилини на travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій та рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, що максимально полегшує ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся нашою функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватися з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.
Teampay
teampay.co
Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують виконання вашої політики та дозволяють вам керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу здійснювати швидкі та відповідні покупки. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи спокій фінансового відділу завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми пропонуємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, підтвердженням страхування та прямою оплатою. як це працює 1) Дизайн: Співпрацюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для створення надійних звітів. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
Findity
findity.com
Findity - платформа для управління витратами, що дозволяє користувачам контролювати витрати та організувати фінансові записи в одному місці.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com - просте рішення для відстеження робочого часу, яке допомагає підприємствам контролювати витрати на оплату праці та оптимізувати управління ресурсами.
Weel
letsweel.com
Weel допомагає австралійським компаніям керувати витратами за допомогою віртуальних дебетових карт Visa Business, оплачувати рахунки, звітувати про витрати та відшкодовувати мобільні витрати. Миттєво видавайте віртуальні картки членам команди та автоматизуйте звітність про витрати, знімаючи фотографії квитанцій, а потім надсилаючи їх безпосередньо до вашої бухгалтерської системи. Співробітники компанії можуть здійснювати покупки за найкращим ринковим валютним курсом будь-де, де приймається Visa, а ви та ваша фінансова команда зберігаєте контроль над бюджетами та лімітами витрат, правилами затвердження та системою відстеження рахунків у реальному часі.
Torpago
torpago.com
Torpago - це платформа управління фінансовими послугами та витратами на місії порушити традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для бізнесу будь -яких розмірів. Torpago надає компаніям простими та простими рішеннями, які надають більш широкий контроль та прозорість витрат компанії. Запущений у 2020 році, картки Torpago та програмне забезпечення дозволяють тисячам підприємств краще керувати витратами.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, заощаджують понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay - програмне забезпечення для автоматизації управління витратами, що дозволяє відстежувати витрати, обробляти рахунки та спростити фінансові операції.
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog – це додаток для автоматичного відстеження пробігу та управління витратами, зручний для категоризації поїздок і генерації детальних звітів.
Everlance
everlance.com
Everlance - це тип програмного забезпечення пробігу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час та надати привабливу користь для мобільних працівників. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий тим, що він простий у використанні, простий у адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Платформа кінця до кінця пропонує повне рішення відшкодування автомобілів із: додатком відстеження пробігу №1 в магазині додатків, що містять автоматичні журнали пробігу на основі GPS та вбудований захист конфіденційності, що налаштовує відшкодування звітів про потоки та щомісяця, що перевищує дієздатний реєстраційний реєстраційний реєстраційний реєстрація та безпеку безмежної машини (безпеку безмежної машини) та безпеку безмежної машини безпеку безмежної машини (безпеку безпеку безмежної машини безмежної машини безпеку драйверів безпеку безмежної машини безпеку автомобіля безпеку безмежного автомобіля (беззаконня, що займаються автомобілям безмежного автомобіля (безпека безмежної транспортної машини безмежної машини. Управління витратами з видимістю на кожному кроці ви можете точно та ефективно відшкодувати своїх працівників за їх пробіг та витрати. Крім того, отримайте нове розуміння того, як працівники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та забезпечуючи більш ефективне розподіл ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів NO/з низьким податком. Незалежно від того, чи надаєте ви автомобілі компанії, використовуєте ручні процеси чи ви приїжджаєте від іншого постачальника, експертна команда Everlance може допомогти вам визначити правильну програму (ів) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Фіксована та змінна ставка (FAVR) Персоналізовані відшкодування, включаючи центи розробки тарифів за милю (CPM) відшкодування відповідальності за відстеження флоту, який відстежує кожен клієнт, має названого менеджера з успіху клієнтів, який виконує функції вашої єдиної контактної точки та проводить ваші квартальні відгуки про бізнес. Служба довідки доступна 7 днів на тиждень через телефон, чат та електронну пошту, щоб підтримати вас та ваших співробітників у дорозі.
Kloo
getkloo.com
Kloo автоматизує управління рахунками, витратами та оплатою рахунків, покращуючи ефективність фінансових операцій для бізнесу.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy – це фінансово-технічна компанія, яка допомагає організаціям розширити свій бізнес, орієнтований на споживачів, і надає клієнтам повний досвід роботи з офлайн до онлайн і навпаки. Наші продукти спрямовані на створення цифрових слідів для підвищення залученості клієнтів, їх лояльності та зручності. Ми допомагаємо брендам розвивати бізнес, просто оцифровуючи транзакції на основі транзакцій першої сторони, роблячи для них відстеження та аналіз бізнесу. Billeasy співпрацює з провідними роздрібними компаніями та державними організаціями громадського транспорту в Індії.
Swipey
swipey.co
Swipey | Інтелектуальні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey усуває розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Roomex
roomex.com
Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Reimbi
reimbi.com
Легко подати, легко затвердити, швидко відшкодувати. Reimbi переосмислив, як слід обробляти звіти про витрати. Потрібно легко відшкодувати працівникам витрати на домашній офіс? Reimbi це робить. Потрібно швидко відшкодувати кандидатам витрати на співбесіду? Reimbi це робить. Потрібно переконатися, що ваша політика відшкодування дотримується з повним аудиторським слідом? Reimbi це робить. Підтримка SSO, GDPR та API? Так, це також. Дізнайтеся більше сьогодні.
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Mindee
mindee.com
Mindee - платформа для автоматизації обробки документів, що дозволяє бізнесам витягувати та обробляти дані з різних документів за допомогою API.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin - платформа для управління фінансовими операціями, що спрощує транскордонні платежі та управління ліквідністю в понад 200 країнах.
Budgetly
budgetly.com.au
Карти працівників з правилами витрат. Новий, простіший спосіб керування процесом усього витрат. Краще, ніж кредитна картка, бюджетно пропонує більше.
Archa
archa.com.au
Archa - це розумне рішення щодо кредитної картки та управління витратами. Вбудовані звіти про витрати, видання миттєвих карток та вищі обмеження без особистої гарантії. Дайте своєму бізнесу кредит, який він заслуговує.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — це корпоративна картка, розроблена спеціально для стартапів. Наш процес затвердження на основі штучного інтелекту позбавляє вас від клопоту, який зазвичай вимагає отримання корпоративної картки, а наша передова карткова технологія дозволяє легко оплачувати та відстежувати бізнес-витрати.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — це веб-інструмент самообслуговування для співробітників, який автоматизує процес надсилання запитів, схвалення та обробки запитів співробітників, таким чином скорочуючи час, необхідний для розгляду претензій співробітників. Він містить аналітику, яка показує, куди організація фактично витрачає кошти.
Capital on Tap
capitalontap.com
Додаток Capital on Tap підтримує малий бізнес, пропонуючи управління фінансами, кредитні картки та швидке фінансування для спрощення операцій.
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Payments – платформа для управління витратами на бізнес із передплаченими картками Mastercard та Visa, що забезпечує моніторинг та звітність у режимі реального часу.
AmTrav
amtrav.com
AmTrav робить ділові поїздки продуктивнішими. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру досягти зручних подорожей, бронюючи поїздки, знаходячи заощадження, встановлюючи політику подорожей, керуючи платежами та витратами та забезпечуючи безпеку своїх мандрівників. Ділові мандрівники, організатори подорожей і менеджери подорожей – усі люблять AmTrav, тому що наша єдина підключена платформа поєднує в собі продумані технології та персональні послуги, а експерти з подорожей і менеджери з питань зв’язків завжди готові допомогти. Понад 1000 компаній використовують AmTrav, щоб відвідувати різні місця, знайомитися з людьми, налагоджувати значущі зв’язки та отримувати максимум від кожної поїздки.
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus - це ділова платформа для подорожей та витрат, яка працює для всіх. За допомогою TravelPlus ви отримуєте: - Правильні готелі за найкращими цінами - 24х7 підтримка консьєржа - найпростіша технологія для всіх - видимість та контроль у режимі реального часу, щоб забронювати свою демонстрацію, відвідайте www.travelplusapp.com
Precoro
precoro.com
Precoro - хмарне рішення для оптимізації закупівельних процесів, автоматизації управління постачаннями та контролю витрат.
Docyt
docyt.com
Docyt – бухгалтерське рішення на основі AI, що автоматизує задачі обліку, надає фінансові звіти в режимі реального часу та полегшує управління фінансами.
DATABASICS
data-basics.com
У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є досить гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle - це платформа для управління витратами та пільгами працівників, що автоматизує фінансові процеси і покращує контроль за витратами.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr - це додаток для фрілансерів та самозайнятих, який автоматизує управління фінансами, включаючи відстеження витрат і пробігу, а також розрахунок податків.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- та мобільне рішення для малих і середніх компаній для легкої та недорогої обробки звітів про витрати. Легко для фінансів, легко для працівників, скоротіть витрати на T&E.
WegoPro
wegopro.com
Wegopro - це революційна платформа, спрямована на модернізацію та спрощення ділових подорожей та витрат. Вегопро пропонує провідні підприємства по всьому світу, пропонує єдине рішення для корпоративного управління та управління витратами. Корпоративні подорожі: Wegopro дозволяє вам замовити, керувати та контролювати свої ділові подорожі з легкістю - масовий інвентар, сучасний інтерфейс та всі перевірки та противаги. З понад 800 авіакомпаній та 600 000 готелів на вибір - Wegopro пропонує найкращий інвентар подорожей. І за допомогою нашого сучасного користувальницького інтерфейсу ви можете миттєво почати бронювання. Управління витратами: За допомогою витрат на Wegopro ви можете подати витрати в дорозі, затвердити одним клацанням та отримати всі дані, що надходять у ваші бухгалтерські системи-роблять усіх набагато ефективнішими, ніж раніше. Витрати на Wegopro розроблені для гнучкості. Ви можете використовувати його самостійно або разом із діловими подорожами. Доступно в Інтернеті, iOS та Android. Дізнайтеся більше на www.wegopro.com
Fraxion
fraxion.biz
Довіряють середні компанії по всьому світу, зручне рішення Fraxion, що сприяє ефективності закупівель та активних управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат та AP, забезпечення підзвітності та дотримання затверджених бюджетів та політики протягом усього процесу закупівель для зменшення експлуатаційних витрат. Без особливих зусиль відстежувати, керувати та проаналізувати витрати на обґрунтоване прийняття рішень, завершити видимість та аудиторство. Fraxion's comprehensive procure-to-pay suite features: -Purchase requisitions & custom approvals -Budget & policy control -Purchase order automation -Receiving, invoice matching & invoice approvals -AI-powered AP automation -Spend analytics, community insights & reporting -PunchOut & PunchIn -Internal Catalogs -Expense management -Mobile app -ERP / Accounting system integrations Empower Ваша команда провести відповідально, де б вони не були з факсією.
Expeni
expeni.com
Автоматизуйте та відстежуйте покупки вашої компанії простим способом. Налаштовуйте бюджети/проекти, затверджуйте замовлення на купівлю та позначайте їх як оплачені, отримуйте поставки та залишайтеся в курсі подій, відсутність несподіваних рахунків-фактур від постачальників, автоматичні сповіщення електронною поштою, PDF / CSV тощо.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro - це хмарний додаток для відстеження часу, витрат та виставлення рахунків, що дозволяє користувачам управляти проектами та ефективністю робочої сили.
Capture Expense
captureexpense.com
Додаток Capture Expense автоматизує управління витратами, дозволяючи сканувати квитанції, відстежувати витрати та генерувати звіти в реальному часі.
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