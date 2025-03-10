Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Everlance

everlance.com

Everlance - це тип програмного забезпечення пробігу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час та надати привабливу користь для мобільних працівників. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий тим, що він простий у використанні, простий у адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Платформа кінця до кінця пропонує повне рішення відшкодування автомобілів із: додатком відстеження пробігу №1 в магазині додатків, що містять автоматичні журнали пробігу на основі GPS та вбудований захист конфіденційності, що налаштовує відшкодування звітів про потоки та щомісяця, що перевищує дієздатний реєстраційний реєстраційний реєстраційний реєстрація та безпеку безмежної машини (безпеку безмежної машини) та безпеку безмежної машини безпеку безмежної машини (безпеку безпеку безмежної машини безмежної машини безпеку драйверів безпеку безмежної машини безпеку автомобіля безпеку безмежного автомобіля (беззаконня, що займаються автомобілям безмежного автомобіля (безпека безмежної транспортної машини безмежної машини. Управління витратами з видимістю на кожному кроці ви можете точно та ефективно відшкодувати своїх працівників за їх пробіг та витрати. Крім того, отримайте нове розуміння того, як працівники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та забезпечуючи більш ефективне розподіл ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів NO/з низьким податком. Незалежно від того, чи надаєте ви автомобілі компанії, використовуєте ручні процеси чи ви приїжджаєте від іншого постачальника, експертна команда Everlance може допомогти вам визначити правильну програму (ів) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Фіксована та змінна ставка (FAVR) Персоналізовані відшкодування, включаючи центи розробки тарифів за милю (CPM) відшкодування відповідальності за відстеження флоту, який відстежує кожен клієнт, має названого менеджера з успіху клієнтів, який виконує функції вашої єдиної контактної точки та проводить ваші квартальні відгуки про бізнес. Служба довідки доступна 7 днів на тиждень через телефон, чат та електронну пошту, щоб підтримати вас та ваших співробітників у дорозі.