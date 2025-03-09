Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
Mesh Payments
meshpayments.com
Зустрічайте Mesh, універсальну платформу керування витратами, яка дає вам повний контроль і бачення кожної транзакції. Він автоматизує трудомісткі завдання вручну, одночасно оптимізуючи весь робочий процес платежів, допомагаючи вам краще керувати та оптимізувати платежі компанії та економлячи час, щомісячно закриваючи ваші книги. Від подорожей до канцелярських товарів, платежів постачальникам і різних витрат, Mesh допоможе вам легко витратити рішення для всієї вашої команди. - Призначайте віртуальні та фізичні картки з попередньо затвердженими бюджетами, блокуйте картки для певного постачальника та скасовуйте картку за лічені секунди. Найкраща частина? Ви можете попрощатися зі звітами про витрати. - Автоматично класифікуйте витрати, збирайте та зіставляйте квитанції, спрощуйте робочі процеси платежів і затвердження, а також відстежуйте кожну покупку. - Отримуйте інтелектуальну персоналізовану інформацію про весь робочий процес платежів, включаючи економічно ефективні альтернативи, пакети ціноутворення SaaS і можливості консолідації цін. - Попрощайтеся з ручним введенням даних — за допомогою Mesh узгодження в один клік миттєво синхронізує транзакції з вашим ERP, заощаджуючи масу часу та зусиль вашої команди. - Спростіть затвердження за допомогою автоматичної маршрутизації запитів і миттєвих сповіщень. Дізнайтесь більше на www.meshpayments.com
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, заощаджують понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Qonto
qonto.com
Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших щоденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький IBAN / 🇮🇹 італійський IBAN / 🇪🇸 іспанський IBAN) - Платіжні картки: витрачайте до 200 000 євро на місяць. Жодних прихованих витрат. Платіть онлайн, у магазині та за кордоном, незалежно від ситуації, наш асортимент безкоштовних і преміальних корпоративних карток, включених у вашу підписку, допоможе вам. - Перекази: гнучкі способи оплати - від миттєвого SEPA до SWIFT - щоб ви могли платити та отримувати гроші швидше. - Транзакції: необмежена історія та сповіщення в реальному часі. - Фінансування: легкий доступ до інтегрованих варіантів фінансування. Потім скористайтеся нашими фінансовими інструментами, щоб відстежувати свої гроші та допомагати розвивати свій бізнес. - Керування рахунками-фактурами: централізуйте рахунки-фактури та квитанції в одному місці, отримуйте оплату швидше та автоматизуйте вихідні платежі. - Управління витратами: контролюйте витрати команди за допомогою бюджетів, автоматичного збору квитанцій і індивідуального доступу. - Бухгалтерський облік: безперебійно співпрацюйте зі своїм бухгалтером, підключившись до нашого набору інструментів, і отримуйте повний огляд грошових потоків у режимі реального часу.
Skovik
skovik.com
Skovik полегшує керування витратами як для співробітників, так і для фінансових відділів. Наша платформа скорочує середній час на заповнення звіту про витрати лише до 3 хвилин і автоматизує до 80% бухгалтерської роботи за допомогою інтелектуальних робочих процесів і дотримання глобальних податкових правил. Рішення ідеально підходить для компаній середнього розміру та підприємств, а також підприємств, що швидко розвиваються, яким потрібне рішення для керування витратами, яке може масштабуватися разом із ними. На підтвердження цього ми маємо понад 1000 таких клієнтів у понад 50 країнах.
New Expensify
use.expensify.com
Нові видатки: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділити рахунок або призначити завдання, все в одному додатку. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінюється грошима, не розмовляючи про це, тому наш додаток розроблений для того, щоб полегшити це. New Expensify - це потужний додаток для фінансів, призначений для революції в тому, як ви керуєте своїми витратами. Оскільки кожна транзакція - це чат, ви можете легко визначити, куди надсилаються ваші гроші. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та надійних функцій, це остаточний інструмент для управління всіма вашими розмовами та витратами в одному простому місці.
Mobilexpense
mobilexpense.com
За допомогою Declaree ваші співробітники можуть оцифрувати всі свої витрати в одній програмі. Незалежно від того, чи це стосується сканування квитанцій, надбавки за пробіг або добових, Declaree пропонує все. Незалежно від того, де вони знаходяться, ваші співробітники можуть подавати свої витрати на затвердження відповідному керівнику. Ви також можете заздалегідь визначити добові для своїх співробітників для кожного міста/регіону/країни та повідомити їх, якщо витрати не відповідають вашій бізнес-політиці. Якщо працівник їде на роботу, він або вона має можливість швидко заповнити пункти відправлення та призначення, і їх надбавка за кілометраж розраховується автоматично.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньки електронної пошти та синхронізувати ці документи з бухгалтерськими програмами. WellyBox також пропонує програму для сканування квитанцій, програмне забезпечення для організації квитанцій, програмне забезпечення для відстеження витрат, програмне забезпечення для звітів про витрати та програмне забезпечення для керування витратами, а також програму для квитанцій, програму для зберігання квитанцій та програму для відстеження квитанцій. Інструмент інтегрується з найкращими рішеннями для хмарного зберігання, такими як Dropbox і Google Drive, щоб дозволити користувачам легко зберігати та синхронізувати свої квитанції. WellyBox має інтеграцію QuickBooks, що полегшує користувачам підготовку до податкових перевірок. Крім того, усі квитанції можна завантажити в zip-файл за лічені секунди, що гарантує, що всі документи знаходяться в одному місці, зменшуючи ризик їх втрати. WellyBox використовує можливості GPT і OCR для автоматизації ручних завдань адміністратора. Можливості двигуна на основі глибокого навчання відіграють вирішальну роль в обробці понад 25 мільйонів документів, які система обробила на даний момент, причому 1,8 мільйона обробляються щомісяця. Інструмент розроблений, щоб полегшити відстеження та зберігання квитанцій, забезпечуючи користувачам душевний спокій, потрібний для зосередження на інших аспектах свого бізнесу.
Egencia
egencia.com
Egencia – компанія American Express Global Business Travel Company – це єдина перевірена глобальна технологічна платформа B2B для подорожей. Виходячи з лабораторій світових технологічних гігантів, ми надаємо найкращу взаємодію з користувачами, неперевершений контент і неперевершені послуги більш ніж двом мільйонам мандрівників у всьому світі. Будучи частиною найціннішого ринку ділових подорожей, Egencia займає власну лігу з передовими даними та інноваціями на основі штучного інтелекту, які забезпечують програми подорожей понад 9000 компаній у понад 60 країнах.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — це юридичний і фінансовий інструментарій для груп. Це платформа для збору коштів + юридичний статус + управління грошима для вашої спільноти.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Fyle
fylehq.com
Fyle — це сучасна платформа керування витратами, яка дає змогу бухгалтерам оптимізувати процес звітування про витрати за наявними кредитними картками. Fyle безпосередньо інтегрується з існуючими кредитними картками Visa, Mastercard і American Express, щоб запропонувати перегляд даних про транзакції кредитної картки в режимі реального часу, миттєві сповіщення про витрати за допомогою текстових повідомлень і легкий збір квитанцій. Користувачі можуть надсилати квитанції за допомогою тексту, а Fyle автоматично зіставляє квитанції, забезпечуючи автоматичне звірення та швидший час для закриття. Співробітники можуть надсилати дані про витрати зі звичайних додатків, таких як SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams тощо, або використовувати потужний мобільний додаток Fyle, щоб фотографувати квитанції та надсилати витрати на ходу. Fyle автоматично витягує, кодує та класифікує дані з квитанцій, перевіряє на порушення правил, розподіляє їх за потрібними проектами, бюджетами та центрами витрат і надсилає дані до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central і QuickBooks Desktop.
Routespring
routespring.com
Routespring - це програмне забезпечення для управління подорожами, оптимізоване для централізованих платежів для всіх ділових подорожей. Routespring дає можливість фінансувати командам з видимістю в режимі реального часу та контролем, що допомагає мандрівникам #Gofurther. За допомогою маршрутів ви можете: - потенційно усунути процес відшкодування - скоротити час адміністратора в управлінні подорожами - максимізуйте значення без будь -яких довгострокових зобов'язань
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізувати бюджет компанії 4. Контролювати свої фінанси За підтримки Y Combinator та кількох глобальних інвесторів Alaan допоможе фінансовим командам заощадити час, гроші та зусилля.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - це провідне рішення щодо управління витратами для вітчизняного та міжнародного бізнесу по всій Європі, США та Великобританії. Поєднуючи картки компанії, відшкодування витрат, заборгованість з рахунком та безперебійні інтеграції програмного забезпечення в один продукт, Payhawk робить бізнес -платежі легкими - для всіх. Payhawk допомагає клієнтам у понад 32 країнах досягти максимальної ефективності, контролювати витрати в масштабах та залишатися спритними. Офіси в Лондоні, Берліні, Барселоні, Парижі, Амстердамі, Вільнюсі, Софії та Нью -Йорку, різноманітна клієнтська база Payhawk включає в себе найвищі назви, такі як Luxair, Babbel, Vinted, Wallbox та PageStream.
Happay
happay.com
Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством завдяки нашим готовим функціям. Подорожі 1. Безперебійна інтеграція з провідними TMC, зокрема MakeMyTrip, Thomas Cook тощо. 2. Бронювання в додатку, вибір місць і варіантів харчування, а також підтвердження квитка – усе в Happay. 3. ШІ допомагає продемонструвати та вибрати найнижчий варіант тарифу, заощаджуючи тисячі доларів. 4. «Заморожування тарифів» допомагає заблокувати квиток і уникнути різкого підвищення ціни через затримки підтвердження. 5. Просте налаштування правил і автоматичне 100% дотримання правил під час бронювання. 6. Прозорий процес затвердження витрат одним клацанням миші 1. Автоматичне фіксування витрат прямо з джерела витрат (електронні листи, таксі, SMS, виписки з кредитних карток) 2. Унікальне інтелектуальне сканування OCR, яке автоматично сканує та вводить звіти про витрати без жодних ручне втручання 3. Автоматизовані перевірки політики та повідомлення про порушення 4. Легко налаштувати робочі процеси затвердження та відхилення для складні бізнес-випадки використання 5. Наскрізний збір даних податку на товари та послуги, звітування та звірка Платежі Наші корпоративні картки є відповіддю на всі проблеми корпоративних платежів. Ми любимо клієнтами будь-якого розміру, ми пропонуємо одну уніфіковану картку для всіх витрат співробітників. Цифрові витрати зі звіркою в реальному часі та прозорим керуванням витратами. Цифровий розподіл і управління дрібною готівкою. І ми поєднуємо всі ці дивовижні функції з нашою надійною аналітикою. Отримуйте детальні дані в режимі реального часу про бронювання подорожей, заплановані та незаплановані поїздки, порушення політики, найбільші витрати тощо в один клік. Happay, якому довіряють понад 7000 клієнтів, включаючи преміальні бренди та лідерів ринку, є правильним вибором для інтегрованого рішення для подорожей, витрат і платежів. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Extensya - це рішення, яке перетворює управління витратами. Користувачі Expensya можуть керувати та обробляти будь -який тип витрат: онлайн -покупки, загальні витрати, звіти про витрати, віддалені роботи, на добори, пробіг витрат тощо. Завдяки своїм всесвітнім функціям та експертизам, Expensya в даний час підтримує понад 5000 компаній та надає всебічне рішення для своїх користувачів для бездоганного управління всіма діловими витратами. Extensya також інтегрується з вашими банківськими картками, вашою системою HR, вашою ERP, вашою системою бухгалтерського обліку та вашим менеджером для подорожей. Extensya автоматизує кожен крок процесу, заощаджуючи час та підвищуючи продуктивність вашої команди, наше бачення - це найповніше, інтуїтивне та масштабоване рішення.
Soldo
soldo.com
Soldo раз і назавжди позбавляє від відшкодування витрат, об’єднавши картки компанії Soldo та нашу платформу керування витратами. Співробітникам ніколи не доведеться витрачати власні гроші. Ніхто не витрачає час на відсутність квитанцій. А фінансові команди контролюють витрати компанії. За допомогою Soldo ви контролюєте всі витрати підприємства, а завдяки інтеграції з вашою бухгалтерською системою ви можете швидко та легко звіряти витрати. Ви можете оснастити картками Mastercard® Soldo деяких або всіх співробітників, цілі команди чи навіть зовнішніх співробітників, вирішуючи, хто має доступ до грошей компанії та правила, за якими їх витрачати.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank — це провідна універсальна платформа для управління витратами та діловими поїздками, яка підтримує рішення для витрат і подорожей для понад 20 000 компаній. З TravelBank ви отримуєте миттєвий контроль над управлінням витратами та програмою подорожей, скорочуючи витрати компанії в середньому на 30%, водночас покращуючи рівень задоволеності працівників завдяки зручному дизайну, швидкому відшкодуванню витрат і програмі винагород за подорожі. Компанії можуть з легкістю створювати та впроваджувати власну політику витрат і подорожей, а також мати доступ до внутрішньої команди підтримки клієнтів TravelBank для експертної підтримки, доступної по телефону, електронною поштою чи в чаті. TravelBank доступний на комп’ютері та мобільному пристрої. Почніть роботу за лічені хвилини на travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій та рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, що максимально полегшує ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся нашою функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватися з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.
Teampay
teampay.co
Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують виконання вашої політики та дозволяють вам керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу здійснювати швидкі та відповідні покупки. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи спокій фінансового відділу завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми пропонуємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, підтвердженням страхування та прямою оплатою. як це працює 1) Дизайн: Співпрацюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для створення надійних звітів. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
Findity
findity.com
Findity — це платформа для керування витратами, яка дозволяє партнерам виводити на ринок власне рішення для керування витратами — у вигляді білого додатка або через API. Платформа автоматизує витрати підприємств, пробіги, розваги та добові в одному місці. Завдяки інтеграції з провідним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати та картками це рішення покращує пропозиції партнерів завдяки бездоганному та повністю сумісному досвіду витрат для їхніх клієнтів.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com — це зручне та доступне рішення для відстеження робочого часу співробітників для компаній, які хочуть заощадити на оплаті праці або збільшити виставлення рахунків. Співробітники можуть відстежувати свій час за допомогою нашого мобільного сайту або адміністратори можуть обмежити час роботи співробітників лише в певних офісах. Наша система, сумісна з DCAA, має повний контрольний журнал і архітектуру дозволів, що забезпечує безпеку та підзвітність. Звіти можна експортувати в ряд програмних платформ для нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, включаючи QuickBooks.
Weel
letsweel.com
Weel допомагає австралійським компаніям керувати витратами за допомогою віртуальних дебетових карт Visa Business, оплачувати рахунки, звітувати про витрати та відшкодовувати мобільні витрати. Миттєво видавайте віртуальні картки членам команди та автоматизуйте звітність про витрати, знімаючи фотографії квитанцій, а потім надсилаючи їх безпосередньо до вашої бухгалтерської системи. Співробітники компанії можуть здійснювати покупки за найкращим ринковим валютним курсом будь-де, де приймається Visa, а ви та ваша фінансова команда зберігаєте контроль над бюджетами та лімітами витрат, правилами затвердження та системою відстеження рахунків у реальному часі.
Torpago
torpago.com
Torpago - це платформа управління фінансовими послугами та витратами на місії порушити традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для бізнесу будь -яких розмірів. Torpago надає компаніям простими та простими рішеннями, які надають більш широкий контроль та прозорість витрат компанії. Запущений у 2020 році, картки Torpago та програмне забезпечення дозволяють тисячам підприємств краще керувати витратами.
Volopay
volopay.com
Volopay-це повністю програмне забезпечення для управління витратами та управління витратами. Завдяки гнучким платежам, схваленням, автоматизованим захопленням квитанції та витратами в режимі реального часу, фінансами можуть децентралізувати операційні витрати в бізнесі без будь-якої втрати контролю чи видимості. Розроблений для малого та середнього бізнесу, які втомилися використовувати Вигоди та видатні аркуші. Тож якщо ви витрачаєте на роботу, вам потрібен Volopay. З Volopay ви можете: * Автоматично записуйте, звітуйте та надсилайте витрати * Звітування про витрати в реальному часі * Зніміть та завантажувати квитанції на місце, деталізовані дані витрат * Зручні для користувачів мобільні та веб-програми * Блок і розблокуйте свою Volopay Card * Попросіть наповнення та затвердити їх * Експорт транзакцій у QuickBooks, Xero та багато іншого
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — це комплексна платформа відшкодування пробігу та витрат, розроблена для зменшення витрат на оплату праці, підвищення продуктивності та усунення ручних трудомістких процесів від керівництва та користувачів. Наші відмінні функції включають автоматичне відстеження пробігу, запис квитанцій OCR, власні правила частих поїздок, звільнення від пробігу на роботу й назад, автоматичне обчислення найкоротшої відстані та позначення завищених витрат.
Everlance
everlance.com
Everlance - це тип програмного забезпечення пробігу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час та надати привабливу користь для мобільних працівників. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий тим, що він простий у використанні, простий у адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Платформа кінця до кінця пропонує повне рішення відшкодування автомобілів із: додатком відстеження пробігу №1 в магазині додатків, що містять автоматичні журнали пробігу на основі GPS та вбудований захист конфіденційності, що налаштовує відшкодування звітів про потоки та щомісяця, що перевищує дієздатний реєстраційний реєстраційний реєстраційний реєстрація та безпеку безмежної машини (безпеку безмежної машини) та безпеку безмежної машини безпеку безмежної машини (безпеку безпеку безмежної машини безмежної машини безпеку драйверів безпеку безмежної машини безпеку автомобіля безпеку безмежного автомобіля (беззаконня, що займаються автомобілям безмежного автомобіля (безпека безмежної транспортної машини безмежної машини. Управління витратами з видимістю на кожному кроці ви можете точно та ефективно відшкодувати своїх працівників за їх пробіг та витрати. Крім того, отримайте нове розуміння того, як працівники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та забезпечуючи більш ефективне розподіл ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів NO/з низьким податком. Незалежно від того, чи надаєте ви автомобілі компанії, використовуєте ручні процеси чи ви приїжджаєте від іншого постачальника, експертна команда Everlance може допомогти вам визначити правильну програму (ів) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Фіксована та змінна ставка (FAVR) Персоналізовані відшкодування, включаючи центи розробки тарифів за милю (CPM) відшкодування відповідальності за відстеження флоту, який відстежує кожен клієнт, має названого менеджера з успіху клієнтів, який виконує функції вашої єдиної контактної точки та проводить ваші квартальні відгуки про бізнес. Служба довідки доступна 7 днів на тиждень через телефон, чат та електронну пошту, щоб підтримати вас та ваших співробітників у дорозі.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy – це фінансово-технічна компанія, яка допомагає організаціям розширити свій бізнес, орієнтований на споживачів, і надає клієнтам повний досвід роботи з офлайн до онлайн і навпаки. Наші продукти спрямовані на створення цифрових слідів для підвищення залученості клієнтів, їх лояльності та зручності. Ми допомагаємо брендам розвивати бізнес, просто оцифровуючи транзакції на основі транзакцій першої сторони, роблячи для них відстеження та аналіз бізнесу. Billeasy співпрацює з провідними роздрібними компаніями та державними організаціями громадського транспорту в Індії.
Swipey
swipey.co
Swipey | Інтелектуальні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey усуває розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Roomex
roomex.com
Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Reimbi
reimbi.com
Легко подати, легко затвердити, швидко відшкодувати. Reimbi переосмислив, як слід обробляти звіти про витрати. Потрібно легко відшкодувати працівникам витрати на домашній офіс? Reimbi це робить. Потрібно швидко відшкодувати кандидатам витрати на співбесіду? Reimbi це робить. Потрібно переконатися, що ваша політика відшкодування дотримується з повним аудиторським слідом? Reimbi це робить. Підтримка SSO, GDPR та API? Так, це також. Дізнайтеся більше сьогодні.
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Mindee
mindee.com
Mindee — це платформа для автоматизації процесу обробки документів зі штучним інтелектом, яка перетворює процеси на основі документів для підприємств будь-якого розміру. Завдяки настроюваним робочим процесам і вдосконаленим моделям даних Mindee перетворює документи на корисні дані. Користуючись довірою лідерів SaaS, таких як Spendesk і Qonto, а також малих і середніх підприємств у сфері фінансів, охорони здоров’я та інших різноманітних галузей, Mindee є лідером у сфері автоматизації процесів документообігу. Mindee пропонує набір інструментів для автоматизації документообігу. Основним продуктом компанії є рішення на основі API, які дозволяють підприємствам отримувати та обробляти дані з різних документів, включаючи рахунки-фактури, квитанції та будь-які типи документів. Платформа надає як готові API для швидкого розгортання, так і спеціально створені API, адаптовані до конкретних робочих процесів, що робить її надзвичайно гнучкою. Mindee дозволяє компаніям автоматизувати введення даних вручну, підвищити точність і бездоганно інтегруватися з існуючими програмами для масштабованої обробки документів.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня
Budgetly
budgetly.com.au
Карти працівників з правилами витрат. Новий, простіший спосіб керування процесом усього витрат. Краще, ніж кредитна картка, бюджетно пропонує більше.
Archa
archa.com.au
Archa - це розумне рішення щодо кредитної картки та управління витратами. Вбудовані звіти про витрати, видання миттєвих карток та вищі обмеження без особистої гарантії. Дайте своєму бізнесу кредит, який він заслуговує.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — це корпоративна картка, розроблена спеціально для стартапів. Наш процес затвердження на основі штучного інтелекту позбавляє вас від клопоту, який зазвичай вимагає отримання корпоративної картки, а наша передова карткова технологія дозволяє легко оплачувати та відстежувати бізнес-витрати.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — це веб-інструмент самообслуговування для співробітників, який автоматизує процес надсилання запитів, схвалення та обробки запитів співробітників, таким чином скорочуючи час, необхідний для розгляду претензій співробітників. Він містить аналітику, яка показує, куди організація фактично витрачає кошти.
Capital on Tap
capitalontap.com
У Capital On Tap, наша місія - зробити так само легке ведення малого бізнесу. Ми розуміємо, що повсякденні операції бізнесу можуть бути складними, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають можливість власникам бізнесу впорядкувати свої операції, отримати доступ до швидкого фінансування та заробляти нагороди. Отже, якщо ви шукаєте кращого способу вести або розвивати свій бізнес - будь то електрик, який хоче придбати припаси для наступної роботи, або консалтингова компанія, яка хоче консолідувати витрати вашої команди - приєднуйтесь до 200 000 підприємств у Великобританії та США, які поставили свою довіру до капіталу. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Візьміть під контроль витрати компанії та заощаджуйте час з передплаченими картками MasterCard® та Visa ®. Що може досягти вашого бізнесу з більшою кількістю часу?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav робить ділові поїздки продуктивнішими. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру досягти зручних подорожей, бронюючи поїздки, знаходячи заощадження, встановлюючи політику подорожей, керуючи платежами та витратами та забезпечуючи безпеку своїх мандрівників. Ділові мандрівники, організатори подорожей і менеджери подорожей – усі люблять AmTrav, тому що наша єдина підключена платформа поєднує в собі продумані технології та персональні послуги, а експерти з подорожей і менеджери з питань зв’язків завжди готові допомогти. Понад 1000 компаній використовують AmTrav, щоб відвідувати різні місця, знайомитися з людьми, налагоджувати значущі зв’язки та отримувати максимум від кожної поїздки.
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus - це ділова платформа для подорожей та витрат, яка працює для всіх. За допомогою TravelPlus ви отримуєте: - Правильні готелі за найкращими цінами - 24х7 підтримка консьєржа - найпростіша технологія для всіх - видимість та контроль у режимі реального часу, щоб забронювати свою демонстрацію, відвідайте www.travelplusapp.com
Fraxion
fraxion.biz
Довіряють середні компанії по всьому світу, зручне рішення Fraxion, що сприяє ефективності закупівель та активних управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат та AP, забезпечення підзвітності та дотримання затверджених бюджетів та політики протягом усього процесу закупівель для зменшення експлуатаційних витрат. Без особливих зусиль відстежувати, керувати та проаналізувати витрати на обґрунтоване прийняття рішень, завершити видимість та аудиторство. Fraxion's comprehensive procure-to-pay suite features: -Purchase requisitions & custom approvals -Budget & policy control -Purchase order automation -Receiving, invoice matching & invoice approvals -AI-powered AP automation -Spend analytics, community insights & reporting -PunchOut & PunchIn -Internal Catalogs -Expense management -Mobile app -ERP / Accounting system integrations Empower Ваша команда провести відповідально, де б вони не були з факсією.
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
Docyt
docyt.com
Досліджуйте бухгалтерію AI з Docyt, в середньому заощаджуючи 500 годин та 2000 доларів. Наше програмне забезпечення AI Automation пропонує уявлення про витрати та прибутковість, усуваючи ручні введення даних та стомлюючі завдання. Docyt вивчає ваші хитрощі для бізнесу, автоматизуючі обов'язки з офісу та бухгалтерського обліку. Він обробляє трудомісткі завдання. Отримати миттєву видимість фінансового стану за допомогою звітів у режимі реального часу, забезпечуючи постійний фінансовий контроль. Генерувати консолідовану розгорнуту та індивідуальну фінансову звітність для всіх ділових місць без особливих зусиль, сприяючи стратегічному прийняттю рішень. Прийміть революцію бухгалтерії AI з Docyt, економлячи час та здобути розуміння в режимі реального часу, щоб підвищити успіх вашого бізнесу. Використовуйте DOCYT на додаток до існуючих QuickBooks Online або Desktop Solution для управління витратами, корпоративними кредитними картками та узгодженням доходів у режимі реального часу для одного або багатьох локацій. Ми інтегруємось із усіма основними системами POS та PMS та надаємо звітність, специфічну в галузі.
DATABASICS
data-basics.com
У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є досить гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save-це програмне забезпечення для управління витратами та вигодами, що допомагає відстежувати ділові витрати, легко надсилати витрати, керувати відповідністю та знаходити можливості заощадити гроші. Zaggle дає вам просте та розумне рішення для управління всіма вашими діловими витратами за допомогою мультиповерхових карт Zaggle.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — це розумний мобільний додаток для незалежних працівників, фрілансерів і соло-підприємців, який дозволяє безперешкодно керувати своїми «діловими» фінансами за лічені секунди. Не дні, години чи навіть хвилини.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- та мобільне рішення для малих і середніх компаній для легкої та недорогої обробки звітів про витрати. Легко для фінансів, легко для працівників, скоротіть витрати на T&E.
WegoPro
wegopro.com
Wegopro - це революційна платформа, спрямована на модернізацію та спрощення ділових подорожей та витрат. Вегопро пропонує провідні підприємства по всьому світу, пропонує єдине рішення для корпоративного управління та управління витратами. Корпоративні подорожі: Wegopro дозволяє вам замовити, керувати та контролювати свої ділові подорожі з легкістю - масовий інвентар, сучасний інтерфейс та всі перевірки та противаги. З понад 800 авіакомпаній та 600 000 готелів на вибір - Wegopro пропонує найкращий інвентар подорожей. І за допомогою нашого сучасного користувальницького інтерфейсу ви можете миттєво почати бронювання. Управління витратами: За допомогою витрат на Wegopro ви можете подати витрати в дорозі, затвердити одним клацанням та отримати всі дані, що надходять у ваші бухгалтерські системи-роблять усіх набагато ефективнішими, ніж раніше. Витрати на Wegopro розроблені для гнучкості. Ви можете використовувати його самостійно або разом із діловими подорожами. Доступно в Інтернеті, iOS та Android. Дізнайтеся більше на www.wegopro.com
Expeni
expeni.com
Автоматизуйте та відстежуйте покупки вашої компанії простим способом. Налаштовуйте бюджети/проекти, затверджуйте замовлення на купівлю та позначайте їх як оплачені, отримуйте поставки та залишайтеся в курсі подій, відсутність несподіваних рахунків-фактур від постачальників, автоматичні сповіщення електронною поштою, PDF / CSV тощо.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro — це повністю конфігуроване хмарне рішення для відстеження часу, витрат і виставлення рахунків, розроблене таким чином, щоб воно було простим у налаштуванні та використанні, але має повну функціональність. Укажіть ставки вартості та рахунків, які будуть застосовані до годин вашого персоналу для клієнтів, проектів і заходів, що дозволить вам відстежувати прибутковість роботи, яку ви виконуєте. Дані про час і витрати, затверджені керівництвом, можуть бути виставлені вашому клієнту. Timesite Pro взаємодіє з різноманітними пакетами нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку. Мобільний додаток TimeSite для смартфонів iPhone і Android дозволяє вашій команді швидко записувати свою діяльність у табелі, де б вони не були. Розташування записуються, коли робота чи діяльність реєструються в додатку. Деталі табеля автоматично завантажуються на наші хмарні сервери. Наприкінці тижня співробітники можуть подати свої табелі з мобільного додатку на затвердження керівництву. TimeSite Pro дозволить вашим клієнтам авторизувати роботу, виконану проектом, до остаточного затвердження наданого табелю менеджерами. Менеджери можуть переглядати деталі табеля, повертати табелі для виправлення та повторного подання або самостійно змінювати деталі табеля. Завдяки точному відстеженню оплачуваного та неоплачуваного часу TimeSite Pro дає змогу легко побачити, чи ефективно ви розгортаєте свої ресурси. Ви можете встановити межі бюджету та отримувати сповіщення, коли ви перевищите кошторис для проекту. Це дає змогу вашому керівництву уважно стежити за прогресом вашого проекту та швидко вживати заходів, коли це необхідно. Ви можете гнучко розподіляти ставки витрат і рахунків за годинами роботи вашого персоналу для ваших клієнтів, проектів і діяльності, що дозволяє вам відстежувати прибутковість виконуваної роботи. TimeSite Pro надає вам інтегровану функцію виставлення рахунків на основі табелів, поданих і затверджених вашим керівництвом. Потім ці рахунки-фактури можна експортувати у ваш обліковий пакет. TimeSite може легко обробляти складні сценарії виставлення рахунків. Легко вводьте та виводьте дані з TimeSite. TimeSite Pro взаємодіє з MYOB, Xero, Quicken та іншими. Розклад та іншу інформацію можна легко експортувати в різні формати файлів. TimeSite має безліч параметрів конфігурації, які дозволяють нашим користувачам налаштовувати свою систему різними способами. Від зміни способу відображення табелів до налаштування клієнтів, проектів та ієрархії завдань, TimeSite може задовольняти різноманітні вимоги. TimeSite пропонує безкоштовну пробну версію без кредитної картки, підписання контрактів, і ви можете почати або припинити використання TimeSite Pro у будь-який час. Ми стягуємо плату лише за користувачів, які фактично записують час. Неактивні користувачі та адміністратори вільні. Ви можете будь-коли змінити кількість підписок. TimeSite надає необмежену технічну підтримку та оновлення продуктів, поки ваша підписка активна. Наші розробники постійно створюють нові функції, які додають додаткові переваги TimeSite Pro. Підписавшись на TimeSite, ви інвестуєте в рішення для відстеження часу, яке відповідає вимогам наших клієнтів і галузевим інноваціям. Ми раді підтримати вас по телефону або через віддалений доступ.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.