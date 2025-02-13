Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Expensify
expensify.com
Expensify — це супердодаток для управління фінансами, який допомагає окремим особам і компаніям у всьому світі спростити спосіб управління грошима. Більше 12 мільйонів людей користуються безкоштовними функціями Expensify, які включають корпоративні картки, відстеження витрат, відшкодування на наступний день, виставлення рахунків, оплату рахунків, бронювання подорожей і чат в одній програмі. Все безкоштовно. Незалежно від того, чи є ви власником малого бізнесу, керуєте командою чи закриваєте книги для своїх клієнтів, Expensify полегшує роботу, щоб у вас було більше часу зосередитися на тому, що дійсно важливо.
Skovik
skovik.com
Skovik полегшує керування витратами як для співробітників, так і для фінансових відділів. Наша платформа скорочує середній час на заповнення звіту про витрати лише до 3 хвилин і автоматизує до 80% бухгалтерської роботи за допомогою інтелектуальних робочих процесів і дотримання глобальних податкових правил. Рішення ідеально підходить для компаній середнього розміру та підприємств, а також підприємств, що швидко розвиваються, яким потрібне рішення для керування витратами, яке може масштабуватися разом із ними. На підтвердження цього ми маємо понад 1000 таких клієнтів у понад 50 країнах.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — це найбільш швидкозростаюча у світі корпоративна платформа для подорожей, управління витратами та платежів. Це комплексне рішення допомагає співробітникам бронювати авіаквитки, готелі та орендувати автомобілі з єдиної платформи та реєструвати витрати в дорозі. З карткою ITILITE у вас є механізм управління витратами на 360 градусів із кешбеком 1,5% від усіх витрат на подорожі. ITILITE піклується про всю документацію, щоб ви могли зосередитися на укладанні угод і підтримці стосунків. Зайдіть на www.itilite.com сьогодні та дізнайтеся, як ви можете спростити подорожі та витрати у вашій компанії!
Motus
motus.com
Задоволення потреб вашої компанії в програмі транспортних засобів. Для невеликих компаній, які тільки починають свою діяльність, або корпорацій, які існують десятиліттями, наша платформа пропонує рішення, які покращують стійкість і гнучкість вашої організації. • Платформа Motus підтримує наші рішення, надаючи точні розрахунки відшкодування пробігу, плати за особисте користування автопарком, а також показники пробігу доставки та використання пристрою. • Наш простий підхід «встанови й забудь» робить фіксацію пробігу практично без зусиль. • Motus лідирує з рішеннями для електромобілів та інструментами, які допомагають вашій компанії досягти цілей сталого розвитку. Завдяки незрівнянному об’єму даних, які вдосконалювалися протягом понад 80 років і оновлювалися в режимі реального часу, Motus є платформою, яку обирають провідні компанії та організації зі списку Fortune 500, які прагнуть покращити робоче місце. Автомобільні дані Motus, зібрані та проаналізовані в найбільшій у світі групі водіїв, також лежать в основі щорічного стандарту бізнес-пробігу Служби внутрішніх доходів (IRS), тобто суми, яку особа може відрахувати на витрати на службовий автомобіль.
New Expensify
use.expensify.com
Новий Expensify: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділяйте рахунок або призначайте завдання – все в одній програмі. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінює гроші, не обговорюючи це, тому наш додаток створено, щоб полегшити це. Новий Expensify — це потужна фінансова програма, розроблена, щоб революціонізувати спосіб управління своїми витратами. Оскільки кожна транзакція є чатом, ви можете легко визначити, куди надсилаються ваші гроші. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям, це найкращий інструмент для керування всіма вашими розмовами та витратами в одному зручному місці.
Mobilexpense
mobilexpense.com
За допомогою Declaree ваші співробітники можуть оцифрувати всі свої витрати в одній програмі. Незалежно від того, чи це стосується сканування квитанцій, надбавки за пробіг або добових, Declaree пропонує все. Незалежно від того, де вони знаходяться, ваші співробітники можуть подавати свої витрати на затвердження відповідному керівнику. Ви також можете заздалегідь визначити добові для своїх співробітників для кожного міста/регіону/країни та повідомити їх, якщо витрати не відповідають вашій бізнес-політиці. Якщо працівник їде на роботу, він або вона має можливість швидко заповнити пункти відправлення та призначення, і їх надбавка за кілометраж розраховується автоматично.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньки електронної пошти та синхронізувати ці документи з бухгалтерськими програмами. WellyBox також пропонує програму для сканування квитанцій, програмне забезпечення для організації квитанцій, програмне забезпечення для відстеження витрат, програмне забезпечення для звітів про витрати та програмне забезпечення для керування витратами, а також програму для квитанцій, програму для зберігання квитанцій та програму для відстеження квитанцій. Інструмент інтегрується з найкращими рішеннями для хмарного зберігання, такими як Dropbox і Google Drive, щоб дозволити користувачам легко зберігати та синхронізувати свої квитанції. WellyBox має інтеграцію QuickBooks, що полегшує користувачам підготовку до податкових перевірок. Крім того, усі квитанції можна завантажити в zip-файл за лічені секунди, що гарантує, що всі документи знаходяться в одному місці, зменшуючи ризик їх втрати. WellyBox використовує можливості GPT і OCR для автоматизації ручних завдань адміністратора. Можливості двигуна на основі глибокого навчання відіграють вирішальну роль в обробці понад 25 мільйонів документів, які система обробила на даний момент, причому 1,8 мільйона обробляються щомісяця. Інструмент розроблений, щоб полегшити відстеження та зберігання квитанцій, забезпечуючи користувачам душевний спокій, потрібний для зосередження на інших аспектах свого бізнесу.
Egencia
egencia.com
Egencia – компанія American Express Global Business Travel Company – це єдина перевірена глобальна технологічна платформа B2B для подорожей. Виходячи з лабораторій світових технологічних гігантів, ми надаємо найкращу взаємодію з користувачами, неперевершений контент і неперевершені послуги більш ніж двом мільйонам мандрівників у всьому світі. Будучи частиною найціннішого ринку ділових подорожей, Egencia займає власну лігу з передовими даними та інноваціями на основі штучного інтелекту, які забезпечують програми подорожей понад 9000 компаній у понад 60 країнах.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — це юридичний і фінансовий інструментарій для груп. Це платформа для збору коштів + юридичний статус + управління грошима для вашої спільноти.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Fyle
fylehq.com
Fyle — це сучасна платформа керування витратами, яка дає змогу бухгалтерам оптимізувати процес звітування про витрати за наявними кредитними картками. Fyle безпосередньо інтегрується з існуючими кредитними картками Visa, Mastercard і American Express, щоб запропонувати перегляд даних про транзакції кредитної картки в режимі реального часу, миттєві сповіщення про витрати за допомогою текстових повідомлень і легкий збір квитанцій. Користувачі можуть надсилати квитанції за допомогою тексту, а Fyle автоматично зіставляє квитанції, забезпечуючи автоматичне звірення та швидший час для закриття. Співробітники можуть надсилати дані про витрати зі звичайних додатків, таких як SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams тощо, або використовувати потужний мобільний додаток Fyle, щоб фотографувати квитанції та надсилати витрати на ходу. Fyle автоматично витягує, кодує та класифікує дані з квитанцій, перевіряє на порушення правил, розподіляє їх за потрібними проектами, бюджетами та центрами витрат і надсилає дані до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central і QuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
Зустрічайте Mesh, універсальну платформу керування витратами, яка дає вам повний контроль і бачення кожної транзакції. Він автоматизує трудомісткі завдання вручну, одночасно оптимізуючи весь робочий процес платежів, допомагаючи вам краще керувати та оптимізувати платежі компанії та економлячи час, щомісячно закриваючи ваші книги. Від подорожей до канцелярських товарів, платежів постачальникам і різних витрат, Mesh допоможе вам легко витратити рішення для всієї вашої команди. - Призначайте віртуальні та фізичні картки з попередньо затвердженими бюджетами, блокуйте картки для певного постачальника та скасовуйте картку за лічені секунди. Найкраща частина? Ви можете попрощатися зі звітами про витрати. - Автоматично класифікуйте витрати, збирайте та зіставляйте квитанції, спрощуйте робочі процеси платежів і затвердження, а також відстежуйте кожну покупку. - Отримуйте інтелектуальну персоналізовану інформацію про весь робочий процес платежів, включаючи економічно ефективні альтернативи, пакети ціноутворення SaaS і можливості консолідації цін. - Попрощайтеся з ручним введенням даних — за допомогою Mesh узгодження в один клік миттєво синхронізує транзакції з вашим ERP, заощаджуючи масу часу та зусиль вашої команди. - Спростіть затвердження за допомогою автоматичної маршрутизації запитів і миттєвих сповіщень. Дізнайтесь більше на www.meshpayments.com
Routespring
routespring.com
Routespring — це програмне забезпечення для керування подорожами, оптимізоване для централізованих платежів для всіх ділових поїздок. Routespring надає фінансовим командам можливість бачити в реальному часі та контролювати, що допомагає мандрівникам #GoFurther. За допомогою Routespring ви можете: - Потенційно усунути процес відшкодування - Скоротити час адміністратора на управління подорожами - Максимізувати вартість без будь-яких довгострокових зобов'язань
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізувати бюджет компанії 4. Контролювати свої фінанси За підтримки Y Combinator та кількох глобальних інвесторів Alaan допоможе фінансовим командам заощадити час, гроші та зусилля.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпечення, Payhawk робить бізнес-платежі легкими — для всіх. Payhawk допомагає клієнтам у понад 32 країнах максимізувати ефективність, контролювати масштабні витрати та залишатися гнучкими. Маючи офіси в Лондоні, Берліні, Барселоні, Парижі, Амстердамі, Вільнюсі, Софії та Нью-Йорку, різноманітна клієнтська база Payhawk включає такі відомі компанії, як LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox і Wagestream.
Happay
happay.com
Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством завдяки нашим готовим функціям. Подорожі 1. Безперебійна інтеграція з провідними TMC, зокрема MakeMyTrip, Thomas Cook тощо. 2. Бронювання в додатку, вибір місць і варіантів харчування, а також підтвердження квитка – усе в Happay. 3. ШІ допомагає продемонструвати та вибрати найнижчий варіант тарифу, заощаджуючи тисячі доларів. 4. «Заморожування тарифів» допомагає заблокувати квиток і уникнути різкого підвищення ціни через затримки підтвердження. 5. Просте налаштування правил і автоматичне 100% дотримання правил під час бронювання. 6. Прозорий процес затвердження витрат одним клацанням миші 1. Автоматичне фіксування витрат прямо з джерела витрат (електронні листи, таксі, SMS, виписки з кредитних карток) 2. Унікальне інтелектуальне сканування OCR, яке автоматично сканує та вводить звіти про витрати без жодних ручне втручання 3. Автоматизовані перевірки політики та повідомлення про порушення 4. Легко налаштувати робочі процеси затвердження та відхилення для складні бізнес-випадки використання 5. Наскрізний збір даних податку на товари та послуги, звітування та звірка Платежі Наші корпоративні картки є відповіддю на всі проблеми корпоративних платежів. Ми любимо клієнтами будь-якого розміру, ми пропонуємо одну уніфіковану картку для всіх витрат співробітників. Цифрові витрати зі звіркою в реальному часі та прозорим керуванням витратами. Цифровий розподіл і управління дрібною готівкою. І ми поєднуємо всі ці дивовижні функції з нашою надійною аналітикою. Отримуйте детальні дані в режимі реального часу про бронювання подорожей, заплановані та незаплановані поїздки, порушення політики, найбільші витрати тощо в один клік. Happay, якому довіряють понад 7000 клієнтів, включаючи преміальні бренди та лідерів ринку, є правильним вибором для інтегрованого рішення для подорожей, витрат і платежів. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya — це рішення, яке змінює управління витратами. Користувачі Expensya можуть керувати та обробляти будь-які види витрат: онлайн-покупки, загальні витрати, звіти про витрати, віддалену роботу, добові, витрати на пробіг тощо. Завдяки своїм універсальним функціям і досвіду Expensya наразі підтримує понад 5000 компаній і надає своїм користувачам комплексне рішення для бездоганного наскрізного управління всіма витратами бізнесу. Expensya також інтегрується з вашими банківськими картками, вашою системою управління персоналом, вашим ERP, системою бухгалтерського обліку та вашим менеджером з подорожей. Expensya автоматизує кожен крок процесу, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність вашої команди. Наше бачення — надати найповніше, інтуїтивно зрозуміле та масштабоване рішення.
Soldo
soldo.com
Soldo раз і назавжди позбавляє від відшкодування витрат, об’єднавши картки компанії Soldo та нашу платформу керування витратами. Співробітникам ніколи не доведеться витрачати власні гроші. Ніхто не витрачає час на відсутність квитанцій. А фінансові команди контролюють витрати компанії. За допомогою Soldo ви контролюєте всі витрати підприємства, а завдяки інтеграції з вашою бухгалтерською системою ви можете швидко та легко звіряти витрати. Ви можете оснастити картками Mastercard® Soldo деяких або всіх співробітників, цілі команди чи навіть зовнішніх співробітників, вирішуючи, хто має доступ до грошей компанії та правила, за якими їх витрачати.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank — це провідна універсальна платформа для управління витратами та діловими поїздками, яка підтримує рішення для витрат і подорожей для понад 20 000 компаній. З TravelBank ви отримуєте миттєвий контроль над управлінням витратами та програмою подорожей, скорочуючи витрати компанії в середньому на 30%, водночас покращуючи рівень задоволеності працівників завдяки зручному дизайну, швидкому відшкодуванню витрат і програмі винагород за подорожі. Компанії можуть з легкістю створювати та впроваджувати власну політику витрат і подорожей, а також мати доступ до внутрішньої команди підтримки клієнтів TravelBank для експертної підтримки, доступної по телефону, електронною поштою чи в чаті. TravelBank доступний на комп’ютері та мобільному пристрої. Почніть роботу за лічені хвилини на travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій та рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, що максимально полегшує ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся нашою функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватися з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.
Teampay
teampay.co
Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують виконання вашої політики та дозволяють вам керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу здійснювати швидкі та відповідні покупки. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи спокій фінансового відділу завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми пропонуємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, підтвердженням страхування та прямою оплатою. як це працює 1) Дизайн: Співпрацюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для створення надійних звітів. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
Findity
findity.com
Findity — це платформа для керування витратами, яка дозволяє партнерам виводити на ринок власне рішення для керування витратами — у вигляді білого додатка або через API. Платформа автоматизує витрати підприємств, пробіги, розваги та добові в одному місці. Завдяки інтеграції з провідним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати та картками це рішення покращує пропозиції партнерів завдяки бездоганному та повністю сумісному досвіду витрат для їхніх клієнтів.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com — це зручне та доступне рішення для відстеження робочого часу співробітників для компаній, які хочуть заощадити на оплаті праці або збільшити виставлення рахунків. Співробітники можуть відстежувати свій час за допомогою нашого мобільного сайту або адміністратори можуть обмежити час роботи співробітників лише в певних офісах. Наша система, сумісна з DCAA, має повний контрольний журнал і архітектуру дозволів, що забезпечує безпеку та підзвітність. Звіти можна експортувати в ряд програмних платформ для нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, включаючи QuickBooks.
Weel
letsweel.com
Weel допомагає австралійським компаніям керувати витратами за допомогою віртуальних дебетових карт Visa Business, оплачувати рахунки, звітувати про витрати та відшкодовувати мобільні витрати. Миттєво видавайте віртуальні картки членам команди та автоматизуйте звітність про витрати, знімаючи фотографії квитанцій, а потім надсилаючи їх безпосередньо до вашої бухгалтерської системи. Співробітники компанії можуть здійснювати покупки за найкращим ринковим валютним курсом будь-де, де приймається Visa, а ви та ваша фінансова команда зберігаєте контроль над бюджетами та лімітами витрат, правилами затвердження та системою відстеження рахунків у реальному часі.
Torpago
torpago.com
Torpago — це платформа для управління фінансовими послугами та витратами, мета якої — руйнувати традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для підприємств будь-якого розміру. Torpago надає компаніям прості та легкі рішення, які забезпечують більший контроль і прозорість витрат компанії. Запущені у 2020 році картки та програмне забезпечення Torpago дозволяють тисячам компаній краще керувати витратами.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, заощаджують понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay – це постачальник фінансових рішень, який пропонує корпоративні картки, автоматизоване керування витратами та інтеграцію бухгалтерського обліку, що оптимізує фінансові операції, допомагаючи компаніям економити час і гроші, одночасно підвищуючи роль їхніх фінансових команд. Ми одержимі розширенням можливостей фінансових команд, перетворюючи їх із простих бухгалтерів на стратегічні активи в організаціях. Прагнучи стимулювати зміни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ми прагнемо стати основним фінансовим партнером для компаній, які прагнуть зростання та ефективності.
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — це комплексна платформа відшкодування пробігу та витрат, розроблена для зменшення витрат на оплату праці, підвищення продуктивності та усунення ручних трудомістких процесів від керівництва та користувачів. Наші відмінні функції включають автоматичне відстеження пробігу, запис квитанцій OCR, власні правила частих поїздок, звільнення від пробігу на роботу й назад, автоматичне обчислення найкоротшої відстані та позначення завищених витрат.
Everlance
everlance.com
Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку миль і витрат, яке допомагає компаніям скоротити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні, легкий в адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Наскрізна платформа пропонує комплексне рішення для відшкодування транспортних засобів із: Додатком №1 для відстеження пробігу в App Store, який містить автоматичні журнали пробігу на основі GPS і вбудований захист конфіденційності Настроювані потоки затвердження звітів про відшкодування та позначки викидів Варіанти відшкодування працівникам щомісяця, раз на два місяці або раз на два тижні Підтвердження водійських прав і страховки Безперервний транспортний засіб Перевірки записів (MVR) і навчання водіям з безпеки Інтегроване управління витратами Завдяки видимості на кожному кроці ви можете точно й ефективно відшкодовувати своїм працівникам витрати та витрати. Крім того, отримайте нове уявлення про те, як співробітники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та ефективнішому розподілу ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів без/низьких податків. Незалежно від того, чи надаєте ви зараз службові автомобілі, використовуєте ручні процеси чи працюєте від іншого постачальника, команда експертів Everlance може допомогти вам визначити правильну програму(-и) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Індивідуальне відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), у тому числі відшкодування за центами за милю (CPM) підзвітні надбавки Відстеження автопарку Кожен клієнт має призначеного менеджера з успіху клієнтів, який служить вашим єдиним контактним пунктом і проводить щоквартальні огляди вашого бізнесу. Служба підтримки доступна 7 днів на тиждень по телефону, чату та електронною поштою, щоб підтримати вас і ваших співробітників у дорозі.
Kloo
getkloo.com
Kloo — це остаточне рішення для модернізації операцій із кредиторською заборгованістю, включаючи керування витратами та оплату рахунків. Завдяки передовій технології штучного інтелекту Kloo дозволяє компаніям скоротити ручні процеси до 80%, створюючи більш спрощений і ефективний робочий процес. Автоматизуйте кредиторську заборгованість за допомогою Kloo: платформа Kloo на базі штучного інтелекту спрощує весь процес кредиторської заборгованості, від затвердження рахунку до виконання платежу. Його інтелектуальний дизайн може легко адаптуватися до ваших унікальних бізнес-потреб. Незрівнянне управління витратами: ефективно керуйте витратами співробітників за допомогою зручного інтерфейсу Kloo. Відстежуйте, звітуйте та звіряйте витрати швидко та з повною прозорістю, пропонуючи кращий контроль над своїми фінансовими операціями. Зробіть революцію в оплаті рахунків-фактур: підхід Kloo до оплати рахунків-фактур розроблено для бездоганної інтеграції з будь-якою системою ERP. Гнучкість платформи та можливості штучного інтелекту гарантують, що вона впишеться у вашу існуючу інфраструктуру, незалежно від конкретного ERP, який ви використовуєте. Основні переваги Зменшення ручних зусиль: скорочення ручних завдань на 80%, дозволяючи вашій команді зосередитися на зростанні та стратегічних ініціативах, а не на трудомістких фінансових операціях. Масштабовані рішення без додавання персоналу: наскрізна автоматизація Kloo для кредиторської заборгованості забезпечує міцну основу для зростання без постійної потреби в додаткових ресурсах. Підвищення відповідності та зменшення ризиків. Завдяки таким функціям, як контрольні журнали та перегляди на основі ролей, Kloo допомагає мінімізувати фінансовий ризик і гарантує, що ваші операції залишаються сумісними з відповідними правилами. Покращення відносин з постачальниками: Kloo забезпечує безперебійний досвід оплати для ваших постачальників, наголошуючи на прозорій обробці та різноманітних методах оплати. Модернізуйте свою кредиторську заборгованість, керування витратами та процеси оплати рахунків за допомогою Kloo. Його здатність легко інтегруватися з будь-якою системою ERP, що працює на передовому штучному інтелекті, означає, що ви можете реалізувати Kloo у своїй існуючій структурі. Це дозволяє вашому бізнесу розвиватися в темпі сучасного динамічного ринку. Приймаючи Kloo, ви інвестуєте в технологію, яка автоматизує найважливіші фінансові функції, дозволяючи вашій компанії бути більш гнучкою та оперативною.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy – це фінансово-технічна компанія, яка допомагає організаціям розширити свій бізнес, орієнтований на споживачів, і надає клієнтам повний досвід роботи з офлайн до онлайн і навпаки. Наші продукти спрямовані на створення цифрових слідів для підвищення залученості клієнтів, їх лояльності та зручності. Ми допомагаємо брендам розвивати бізнес, просто оцифровуючи транзакції на основі транзакцій першої сторони, роблячи для них відстеження та аналіз бізнесу. Billeasy співпрацює з провідними роздрібними компаніями та державними організаціями громадського транспорту в Індії.
Swipey
swipey.co
Swipey | Інтелектуальні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey усуває розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Roomex
roomex.com
Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Reimbi
reimbi.com
Легко подати, легко затвердити, швидко відшкодувати. Reimbi переосмислив, як слід обробляти звіти про витрати. Потрібно легко відшкодувати працівникам витрати на домашній офіс? Reimbi це робить. Потрібно швидко відшкодувати кандидатам витрати на співбесіду? Reimbi це робить. Потрібно переконатися, що ваша політика відшкодування дотримується з повним аудиторським слідом? Reimbi це робить. Підтримка SSO, GDPR та API? Так, це також. Дізнайтеся більше сьогодні.
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Mindee
mindee.com
Mindee — це платформа для автоматизації процесу обробки документів зі штучним інтелектом, яка перетворює процеси на основі документів для підприємств будь-якого розміру. Завдяки настроюваним робочим процесам і вдосконаленим моделям даних Mindee перетворює документи на корисні дані. Користуючись довірою лідерів SaaS, таких як Spendesk і Qonto, а також малих і середніх підприємств у сфері фінансів, охорони здоров’я та інших різноманітних галузей, Mindee є лідером у сфері автоматизації процесів документообігу. Mindee пропонує набір інструментів для автоматизації документообігу. Основним продуктом компанії є рішення на основі API, які дозволяють підприємствам отримувати та обробляти дані з різних документів, включаючи рахунки-фактури, квитанції та будь-які типи документів. Платформа надає як готові API для швидкого розгортання, так і спеціально створені API, адаптовані до конкретних робочих процесів, що робить її надзвичайно гнучкою. Mindee дозволяє компаніям автоматизувати введення даних вручну, підвищити точність і бездоганно інтегруватися з існуючими програмами для масштабованої обробки документів.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня
Budgetly
budgetly.com.au
Картки співробітників з правилами витрачання. Новий, простіший спосіб керувати всім процесом витрат. Краще, ніж кредитна картка, Budgetly пропонує більше.
Archa
archa.com.au
Archa — це розумне рішення для управління кредитними картками та витратами для бізнесу. Вбудовані звіти про витрати, миттєвий випуск карток і вищі ліміти без особистої гарантії. Віддайте своєму бізнесу належне.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — це корпоративна картка, розроблена спеціально для стартапів. Наш процес затвердження на основі штучного інтелекту позбавляє вас від клопоту, який зазвичай вимагає отримання корпоративної картки, а наша передова карткова технологія дозволяє легко оплачувати та відстежувати бізнес-витрати.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — це веб-інструмент самообслуговування для співробітників, який автоматизує процес надсилання запитів, схвалення та обробки запитів співробітників, таким чином скорочуючи час, необхідний для розгляду претензій співробітників. Він містить аналітику, яка показує, куди організація фактично витрачає кошти.
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отримувати винагороди. Тож, якщо ви шукаєте кращий спосіб вести чи розвивати свій бізнес – чи то електрик, який бажає придбати матеріали для наступної роботи, чи консалтингова компанія, яка бажає консолідувати витрати вашої команди – приєднуйтеся до 200 000 компаній у Великобританії. і США, які довірилися Capital on Tap. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Візьміть під контроль витрати компанії та заощаджуйте час за допомогою передплачених карток Mastercard® і Visa ®. Чого може досягти ваш бізнес, витративши більше часу?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav робить ділові поїздки продуктивнішими. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру досягти зручних подорожей, бронюючи поїздки, знаходячи заощадження, встановлюючи політику подорожей, керуючи платежами та витратами та забезпечуючи безпеку своїх мандрівників. Ділові мандрівники, організатори подорожей і менеджери подорожей – усі люблять AmTrav, тому що наша єдина підключена платформа поєднує в собі продумані технології та персональні послуги, а експерти з подорожей і менеджери з питань зв’язків завжди готові допомогти. Понад 1000 компаній використовують AmTrav, щоб відвідувати різні місця, знайомитися з людьми, налагоджувати значущі зв’язки та отримувати максимум від кожної поїздки.
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus — це платформа для ділових поїздок і управління витратами, яка працює для всіх. Завдяки TravelPlus ви отримуєте: - Правильні готелі за найкращими цінами - цілодобову підтримку консьєржа - найпростіші у використанні технології для всіх - видимість і контроль у реальному часі. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте www.travelplusapp.com
Precoro
precoro.com
Precoro — це хмарне рішення для оптимізації процесу закупівель. Більше ніяких трудомістких ручних процедур і помилок людського фактору. Лише автоматизовані операції та централізовані процеси закупівель. - Схвалюйте документи в 2,5 рази швидше з будь-якого пристрою за допомогою електронної пошти або сповіщень Slack. Оптимізуйте робочий процес затвердження, додавши необхідну кількість кроків і призначивши конкретні ролі для колег. - Економія до 19% вашого бюджету покупки. Відстежуйте знижки та ніколи не витрачайте більше запланованого. Підвищення прозорості грошових потоків шляхом моніторингу корпоративних витрат (включно з відшкодуваннями). Отримуйте чітку аналітику та глибокі звіти, щоб більш продумано планувати свою стратегію закупівель. - Зменшити введення даних вручну. Створюйте, затверджуйте та відстежуйте замовлення на замовлення лише кількома клацаннями миші або перенесіть свої замовлення з Amazon Business через Punch-in. Керуйте постачальниками, каталогами товарів, інвентарем тощо на одній платформі. - З’єднайте Precoro зі своїм ERP та іншими бізнес-інструментами за допомогою готових інтеграцій (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) або безкоштовного API. Забудьте про повторні платежі та ручне зіставлення документів. - Зберігайте всі ваші дані в безпеці за допомогою SSO та надійної двофакторної автентифікації. Зручний інтерфейс Precoro дозволяє забути про складну адаптацію та тривале навчання. Ви отримаєте консультацію та підтримку від свого CSM у будь-який час, коли вам це знадобиться. Precoro надає вам доступ до всіх функцій і регулярно оновлюється. З повагою, команда Precoro
Docyt
docyt.com
Досвід ведення бухгалтерії зі штучним інтелектом із Docyt, заощаджуючи в середньому 500 годин і 2000 доларів США на рік. Наше програмне забезпечення для автоматизації штучного інтелекту надає інформацію про витрати та прибутковість у режимі реального часу, усуваючи ручне введення даних і виснажливі завдання. Docyt вивчає тонкощі вашого бізнесу, автоматизуючи бек-офіс і бухгалтерські обов’язки. Він справляється з трудомісткими завданнями. Отримайте миттєву видимість фінансового стану за допомогою звітів у реальному часі, забезпечуючи постійний фінансовий контроль. Легко створюйте консолідовану зведену та індивідуальну фінансову звітність для всіх підрозділів компанії, допомагаючи в прийнятті стратегічних рішень. Прийміть революцію в бухгалтерії зі штучним інтелектом разом з Docyt, заощаджуючи час і отримуючи статистику в реальному часі, щоб підвищити успіх вашого бізнесу. Використовуйте Docyt на додаток до існуючого рішення Quickbooks Online або Desktop, щоб керувати витратами, корпоративними кредитними картками та узгодженням доходів у режимі реального часу для одного чи багатьох місць. Ми інтегруємося з усіма основними системами POS та PMS і надаємо галузеві звіти.
DATABASICS
data-basics.com
У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є досить гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save — це комплексне програмне забезпечення для керування витратами та пільг для працівників, яке допомагає відстежувати витрати підприємства, легко подавати дані про витрати, керувати відповідністю вимогам і знаходити можливості заощадити гроші. Zaggle надає вам просте та розумне рішення для керування всіма вашими бізнес-витратами за допомогою багатогаманцевих карток Zaggle із підтримкою VISA.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — це розумний мобільний додаток для незалежних працівників, фрілансерів і соло-підприємців, який дозволяє безперешкодно керувати своїми «діловими» фінансами за лічені секунди. Не дні, години чи навіть хвилини.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- та мобільне рішення для малих і середніх компаній для легкої та недорогої обробки звітів про витрати. Легко для фінансів, легко для працівників, скоротіть витрати на T&E.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — це революційна платформа, спрямована на модернізацію та спрощення ділових поїздок і витрат. WegoPro, якій довіряють провідні компанії по всьому світу, пропонує універсальне рішення для корпоративних поїздок і управління витратами. Корпоративні подорожі: WegoPro дозволяє вам легко бронювати, керувати та контролювати свої ділові поїздки — величезний запас, сучасний інтерфейс і всі необхідні системи контролю та противаг. З більш ніж 800 авіакомпаніями та 600 000 готелями на вибір — WegoPro пропонує найкращий асортимент для подорожей. А з нашим сучасним інтерфейсом користувача ви можете миттєво зареєструватися та розпочати бронювання. Управління витратами: за допомогою WegoPro Expenses ви можете надсилати витрати на ходу, затверджувати в один клік і отримувати всі дані, що надходять у ваші облікові системи, що робить усіх набагато ефективнішими, ніж раніше. WegoPro Expenses розроблено для гнучкості. Ви можете використовувати його окремо або разом з Business Travel. Доступно в Інтернеті, на iOS і Android. Дізнайтесь більше на www.wegopro.com
Fraxion
fraxion.biz
Зручне рішення Fraxion, якому довіряють компанії середнього розміру по всьому світу, забезпечує ефективність закупівель і проактивне управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат і AP, забезпечуючи підзвітність і дотримання затверджених бюджетів і політик протягом усього процесу закупівель, щоб зменшити операційні витрати. Легко відстежуйте, керуйте та аналізуйте витрати для прийняття обґрунтованих рішень, повної видимості витрат і можливості перевірки. Комплексні функції пакету закупівель до оплати від Fraxion: - Заявки на закупівлю та індивідуальні схвалення - Контроль бюджету та політики - Автоматизація замовлень на купівлю - Отримання, зіставлення рахунків-фактур і затвердження рахунків-фактур - Автоматизація AP на основі ШІ - Аналітика витрат, аналіз спільноти та звітність - PunchOut & PunchIn -Внутрішні каталоги -Управління витратами -Мобільний додаток -Інтеграція ERP/системи бухгалтерського обліку Дозвольте вашій команді витрачати гроші відповідально, де б вони не були з Fraxion.
Expeni
expeni.com
Автоматизуйте та відстежуйте покупки вашої компанії простим способом. Налаштовуйте бюджети/проекти, затверджуйте замовлення на купівлю та позначайте їх як оплачені, отримуйте поставки та залишайтеся в курсі подій, відсутність несподіваних рахунків-фактур від постачальників, автоматичні сповіщення електронною поштою, PDF / CSV тощо.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro — це повністю конфігуроване хмарне рішення для відстеження часу, витрат і виставлення рахунків, розроблене таким чином, щоб воно було простим у налаштуванні та використанні, але має повну функціональність. Укажіть ставки вартості та рахунків, які будуть застосовані до годин вашого персоналу для клієнтів, проектів і заходів, що дозволить вам відстежувати прибутковість роботи, яку ви виконуєте. Дані про час і витрати, затверджені керівництвом, можуть бути виставлені вашому клієнту. Timesite Pro взаємодіє з різноманітними пакетами нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку. Мобільний додаток TimeSite для смартфонів iPhone і Android дозволяє вашій команді швидко записувати свою діяльність у табелі, де б вони не були. Розташування записуються, коли робота чи діяльність реєструються в додатку. Деталі табеля автоматично завантажуються на наші хмарні сервери. Наприкінці тижня співробітники можуть подати свої табелі з мобільного додатку на затвердження керівництву. TimeSite Pro дозволить вашим клієнтам авторизувати роботу, виконану проектом, до остаточного затвердження наданого табелю менеджерами. Менеджери можуть переглядати деталі табеля, повертати табелі для виправлення та повторного подання або самостійно змінювати деталі табеля. Завдяки точному відстеженню оплачуваного та неоплачуваного часу TimeSite Pro дає змогу легко побачити, чи ефективно ви розгортаєте свої ресурси. Ви можете встановити межі бюджету та отримувати сповіщення, коли ви перевищите кошторис для проекту. Це дає змогу вашому керівництву уважно стежити за прогресом вашого проекту та швидко вживати заходів, коли це необхідно. Ви можете гнучко розподіляти ставки витрат і рахунків за годинами роботи вашого персоналу для ваших клієнтів, проектів і діяльності, що дозволяє вам відстежувати прибутковість виконуваної роботи. TimeSite Pro надає вам інтегровану функцію виставлення рахунків на основі табелів, поданих і затверджених вашим керівництвом. Потім ці рахунки-фактури можна експортувати у ваш обліковий пакет. TimeSite може легко обробляти складні сценарії виставлення рахунків. Легко вводьте та виводьте дані з TimeSite. TimeSite Pro взаємодіє з MYOB, Xero, Quicken та іншими. Розклад та іншу інформацію можна легко експортувати в різні формати файлів. TimeSite має безліч параметрів конфігурації, які дозволяють нашим користувачам налаштовувати свою систему різними способами. Від зміни способу відображення табелів до налаштування клієнтів, проектів та ієрархії завдань, TimeSite може задовольняти різноманітні вимоги. TimeSite пропонує безкоштовну пробну версію без кредитної картки, підписання контрактів, і ви можете почати або припинити використання TimeSite Pro у будь-який час. Ми стягуємо плату лише за користувачів, які фактично записують час. Неактивні користувачі та адміністратори вільні. Ви можете будь-коли змінити кількість підписок. TimeSite надає необмежену технічну підтримку та оновлення продуктів, поки ваша підписка активна. Наші розробники постійно створюють нові функції, які додають додаткові переваги TimeSite Pro. Підписавшись на TimeSite, ви інвестуєте в рішення для відстеження часу, яке відповідає вимогам наших клієнтів і галузевим інноваціям. Ми раді підтримати вас по телефону або через віддалений доступ.
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