Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Словенія

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro — це повністю конфігуроване хмарне рішення для відстеження часу, витрат і виставлення рахунків, розроблене таким чином, щоб воно було простим у налаштуванні та використанні, але має повну функціональність. Укажіть ставки вартості та рахунків, які будуть застосовані до годин вашого персоналу для клієнтів, проектів і заходів, що дозволить вам відстежувати прибутковість роботи, яку ви виконуєте. Дані про час і витрати, затверджені керівництвом, можуть бути виставлені вашому клієнту. Timesite Pro взаємодіє з різноманітними пакетами нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку. Мобільний додаток TimeSite для смартфонів iPhone і Android дозволяє вашій команді швидко записувати свою діяльність у табелі, де б вони не були. Розташування записуються, коли робота чи діяльність реєструються в додатку. Деталі табеля автоматично завантажуються на наші хмарні сервери. Наприкінці тижня співробітники можуть подати свої табелі з мобільного додатку на затвердження керівництву. TimeSite Pro дозволить вашим клієнтам авторизувати роботу, виконану проектом, до остаточного затвердження наданого табелю менеджерами. Менеджери можуть переглядати деталі табеля, повертати табелі для виправлення та повторного подання або самостійно змінювати деталі табеля. Завдяки точному відстеженню оплачуваного та неоплачуваного часу TimeSite Pro дає змогу легко побачити, чи ефективно ви розгортаєте свої ресурси. Ви можете встановити межі бюджету та отримувати сповіщення, коли ви перевищите кошторис для проекту. Це дає змогу вашому керівництву уважно стежити за прогресом вашого проекту та швидко вживати заходів, коли це необхідно. Ви можете гнучко розподіляти ставки витрат і рахунків за годинами роботи вашого персоналу для ваших клієнтів, проектів і діяльності, що дозволяє вам відстежувати прибутковість виконуваної роботи. TimeSite Pro надає вам інтегровану функцію виставлення рахунків на основі табелів, поданих і затверджених вашим керівництвом. Потім ці рахунки-фактури можна експортувати у ваш обліковий пакет. TimeSite може легко обробляти складні сценарії виставлення рахунків. Легко вводьте та виводьте дані з TimeSite. TimeSite Pro взаємодіє з MYOB, Xero, Quicken та іншими. Розклад та іншу інформацію можна легко експортувати в різні формати файлів. TimeSite має безліч параметрів конфігурації, які дозволяють нашим користувачам налаштовувати свою систему різними способами. Від зміни способу відображення табелів до налаштування клієнтів, проектів та ієрархії завдань, TimeSite може задовольняти різноманітні вимоги. TimeSite пропонує безкоштовну пробну версію без кредитної картки, підписання контрактів, і ви можете почати або припинити використання TimeSite Pro у будь-який час. Ми стягуємо плату лише за користувачів, які фактично записують час. Неактивні користувачі та адміністратори вільні. Ви можете будь-коли змінити кількість підписок. TimeSite надає необмежену технічну підтримку та оновлення продуктів, поки ваша підписка активна. Наші розробники постійно створюють нові функції, які додають додаткові переваги TimeSite Pro. Підписавшись на TimeSite, ви інвестуєте в рішення для відстеження часу, яке відповідає вимогам наших клієнтів і галузевим інноваціям. Ми раді підтримати вас по телефону або через віддалений доступ.