Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен і Перт), три офіси в Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон-Кейнс), три офіси в Сполучених Штатах (Денвер, Сан-Франциско та Нью-Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконгу та Півд. Продукти Africa.Xero базуються на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і продаються за передплатою, залежно від типу та кількості організацій компанії, якими керує абонент. Його продукція використовується більш ніж у 180 країнах.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Expensify
expensify.com
Expensify — це супердодаток для управління фінансами, який допомагає окремим особам і компаніям у всьому світі спростити спосіб управління грошима. Більше 12 мільйонів людей користуються безкоштовними функціями Expensify, які включають корпоративні картки, відстеження витрат, відшкодування на наступний день, виставлення рахунків, оплату рахунків, бронювання подорожей і чат в одній програмі. Все безкоштовно. Незалежно від того, чи є ви власником малого бізнесу, керуєте командою чи закриваєте книги для своїх клієнтів, Expensify полегшує роботу, щоб у вас було більше часу зосередитися на тому, що дійсно важливо.
New Expensify
use.expensify.com
Новий Expensify: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділяйте рахунок або призначайте завдання – все в одній програмі. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінює гроші, не обговорюючи це, тому наш додаток створено, щоб полегшити це. Новий Expensify — це потужна фінансова програма, розроблена, щоб революціонізувати спосіб управління своїми витратами. Оскільки кожна транзакція є чатом, ви можете легко визначити, куди надсилаються ваші гроші. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям, це найкращий інструмент для керування всіма вашими розмовами та витратами в одному зручному місці.
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів Ви можете підготувати, сортувати та автоматично опублікувати документи за допомогою Prepare with Receipt Bank. Отримайте дані про витрати від понад 1400 постачальників і автоматично сортуйте та класифікуйте за розумними правилами постачальників. Зіставте документи з даними про витрати через банківські зв’язки для звірки. Використовуйте наші інтелектуальні інструменти, щоб аналізувати податки, терміни платежів і спілкуватися зі своїми клієнтами про грошові потоки в реальному часі.
Aspire
aspireapp.com
Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний зручний обліковий запис. Штаб-квартира Aspire розташована в Сінгапурі. Налічує понад 450 співробітників у п’яти країнах і підтримується глобальними венчурними капіталістами, зокрема Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent і Paypal. У 2023 році Aspire закрила раунд серії C на 100 мільйонів доларів США, який перевищив підписку, і оголосила, що досягла прибутковості.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів, оптимізувати створення замовлення на покупку, прискорити затвердження, усунути записи рахунків-фактур і здійснювати швидкі глобальні платежі в 196 країнах у місцевій валюті. Також включає дотримання глобального податкового законодавства, 2- та 3-стороннє зіставлення замовлення на замовлення, підтримку кількох організацій, сканування рахунків-фактур OCR, витрати на співробітників, фізичні та віртуальні картки. Насолоджуйтесь миттєвою звіркою за допомогою інтеграції ERP, яка включає NetSuite, Quickbooks, Xero та Sage Intacct. Ми робимо все це, зберігаючи задоволеність клієнтів на 98% і співпрацюючи з деякими компаніями, що найшвидше розвиваються у світі, такими як Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox і Zola.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх джерелі, звести до мінімуму ручне втручання, запобігти порушенням правил і шахрайським претензіям, а також надати інформацію про дискреційні витрати для покращення продуктивності вашого бізнесу, грошового потоку та загального фінансового стану. Zoho Expense допоміг компаніям у більш ніж 150 країнах автоматизувати всі аспекти управління T&E, від подання та затвердження звіту про витрати до відповідності, виявлення шахрайства, звірки карток і обліку витрат. Доступний як веб-додаток, так і мобільний додаток, Zoho Expense відповідає вашому існуючому робочому процесу, бездоганно інтегруючись з іншими додатками у вашій поточній програмній екосистемі. Крім того, високий ступінь налаштувань гарантує, що організації можуть впроваджувати Zoho Expense швидко, ефективно та без зміни існуючих процесів. Організації, включаючи стартапи, єдинороги та підприємства, включно з самим Zoho, використовують Zoho Expense для свого управління T&E. Найкращий спосіб дізнатися, чому – це зареєструватися на безкоштовну пробну версію зараз!
Mercury
mercury.com
Mercury банкінг* для стартапів. Почніть із основ банківської справи, як-от безкоштовні чекові й ощадні рахунки, застраховані FDIC, а потім збільшуйте масштаб за допомогою кредитних карток, венчурного боргу, рахунків управління казначейством тощо — і все це з упевненістю. Завдяки розумним ярликам і додатковим рівням організації Mercury робить банківські завдання простішими, інтуїтивно зрозумілішими та навіть трохи приємнішими. Понад 100 тисяч стартапів різного розміру покладаються на Mercury, створюючи наступні чудові компанії — ви можете приєднатися до них, подавши заявку сьогодні за 10 хвилин або менше. *Mercury є фінансово-технологічною компанією, а не банком. Банківські послуги надають Choice Financial Group і Evolve Bank & Trust, члени FDIC. Картка IO випущена Patriot Bank, членом FDIC, згідно з ліцензією Mastercard. Це повідомлення не є пропозицією продати або закликом до будь-якої пропозиції придбати частку в будь-яких цінних паперах або фондах, описаних тут.
Navan
navan.com
Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій для введення витрат вручну. Від EA та фінансових команд до менеджерів з подорожей і співробітників, Navan дає людям змогу зосередитися на речах, які для них найбільш важливі, і водночас надаючи компаніям видимість у реальному часі, економію та контроль. Дізнайтеся більше на navan.com
TravelPerk
travelperk.com
Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом стає зручніше бронювання та подорожі для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асортименту варіантів поїздок і цін. Ви можете спланувати всі аспекти подорожі з одного місця, і ви платите лише під час подорожі. Використовуйте свій бюджет подорожей максимально ефективно, легко встановлюючи політику подорожей, керуючи рахунками-фактурами, вимагаючи повернення ПДВ і відстежуючи свої витрати. Економити гроші ще ніколи не було так просто. Наш зручний дизайн, 7-зіркова команда служби підтримки клієнтів (відповідає за цільових 15 секунд) і поточні оновлення подорожей означають, що про мандрівників піклуються на кожному етапі їхньої подорожі. Завдяки можливості повторно забронювати або скасувати поїздку в будь-який час, легко адаптуватися, якщо потрібно змінити плани. Не дивно, що тисячі компаній, зокрема Uber, FarFetch, Transferwise та Glovo, використовують нас, щоб отримати максимальну віддачу від своїх ділових поїздок і стимулювати свій розвиток. Так чого ви чекаєте? Замовте собі демо-версію сьогодні.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save — це комплексне програмне забезпечення для керування витратами та пільг для працівників, яке допомагає відстежувати витрати підприємства, легко подавати дані про витрати, керувати відповідністю вимогам і знаходити можливості заощадити гроші. Zaggle надає вам просте та розумне рішення для керування всіма вашими бізнес-витратами за допомогою багатогаманцевих карток Zaggle із підтримкою VISA.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Qonto
qonto.com
Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших щоденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький IBAN / 🇮🇹 італійський IBAN / 🇪🇸 іспанський IBAN) - Платіжні картки: витрачайте до 200 000 євро на місяць. Жодних прихованих витрат. Платіть онлайн, у магазині та за кордоном, незалежно від ситуації, наш асортимент безкоштовних і преміальних корпоративних карток, включених у вашу підписку, допоможе вам. - Перекази: гнучкі способи оплати - від миттєвого SEPA до SWIFT - щоб ви могли платити та отримувати гроші швидше. - Транзакції: необмежена історія та сповіщення в реальному часі. - Фінансування: легкий доступ до інтегрованих варіантів фінансування. Потім скористайтеся нашими фінансовими інструментами, щоб відстежувати свої гроші та допомагати розвивати свій бізнес. - Керування рахунками-фактурами: централізуйте рахунки-фактури та квитанції в одному місці, отримуйте оплату швидше та автоматизуйте вихідні платежі. - Управління витратами: контролюйте витрати команди за допомогою бюджетів, автоматичного збору квитанцій і індивідуального доступу. - Бухгалтерський облік: безперебійно співпрацюйте зі своїм бухгалтером, підключившись до нашого набору інструментів, і отримуйте повний огляд грошових потоків у режимі реального часу.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це рішення для керування витратами в режимі реального часу, яке забезпечує більшу зручність, контроль і відповідність процесу звітування про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний і веб-додаток, у якому співробітники можуть створювати, надсилати та затверджувати витрати на ходу, надаючи фінансовим командам гнучке рішення для кращого контролю над витратами, налаштування політики та інтеграції з інструментами відділу кадрів і фінансів, а також ERP. Rydoo підтримує 1 мільйон користувачів у понад 12 000 організацій у всьому світі та має найвищий рейтинг у своїй категорії (4,9/5 в App Store).
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
Fyle
fylehq.com
Fyle — це сучасна платформа керування витратами, яка дає змогу бухгалтерам оптимізувати процес звітування про витрати за наявними кредитними картками. Fyle безпосередньо інтегрується з існуючими кредитними картками Visa, Mastercard і American Express, щоб запропонувати перегляд даних про транзакції кредитної картки в режимі реального часу, миттєві сповіщення про витрати за допомогою текстових повідомлень і легкий збір квитанцій. Користувачі можуть надсилати квитанції за допомогою тексту, а Fyle автоматично зіставляє квитанції, забезпечуючи автоматичне звірення та швидший час для закриття. Співробітники можуть надсилати дані про витрати зі звичайних додатків, таких як SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams тощо, або використовувати потужний мобільний додаток Fyle, щоб фотографувати квитанції та надсилати витрати на ходу. Fyle автоматично витягує, кодує та класифікує дані з квитанцій, перевіряє на порушення правил, розподіляє їх за потрібними проектами, бюджетами та центрами витрат і надсилає дані до бухгалтерського програмного забезпечення, наприклад QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central і QuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
Зустрічайте Mesh, універсальну платформу керування витратами, яка дає вам повний контроль і бачення кожної транзакції. Він автоматизує трудомісткі завдання вручну, одночасно оптимізуючи весь робочий процес платежів, допомагаючи вам краще керувати та оптимізувати платежі компанії та економлячи час, щомісячно закриваючи ваші книги. Від подорожей до канцелярських товарів, платежів постачальникам і різних витрат, Mesh допоможе вам легко витратити рішення для всієї вашої команди. - Призначайте віртуальні та фізичні картки з попередньо затвердженими бюджетами, блокуйте картки для певного постачальника та скасовуйте картку за лічені секунди. Найкраща частина? Ви можете попрощатися зі звітами про витрати. - Автоматично класифікуйте витрати, збирайте та зіставляйте квитанції, спрощуйте робочі процеси платежів і затвердження, а також відстежуйте кожну покупку. - Отримуйте інтелектуальну персоналізовану інформацію про весь робочий процес платежів, включаючи економічно ефективні альтернативи, пакети ціноутворення SaaS і можливості консолідації цін. - Попрощайтеся з ручним введенням даних — за допомогою Mesh узгодження в один клік миттєво синхронізує транзакції з вашим ERP, заощаджуючи масу часу та зусиль вашої команди. - Спростіть затвердження за допомогою автоматичної маршрутизації запитів і миттєвих сповіщень. Дізнайтесь більше на www.meshpayments.com
Routespring
routespring.com
Routespring — це програмне забезпечення для керування подорожами, оптимізоване для централізованих платежів для всіх ділових поїздок. Routespring надає фінансовим командам можливість бачити в реальному часі та контролювати, що допомагає мандрівникам #GoFurther. За допомогою Routespring ви можете: - Потенційно усунути процес відшкодування - Скоротити час адміністратора на управління подорожами - Максимізувати вартість без будь-яких довгострокових зобов'язань
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізувати бюджет компанії 4. Контролювати свої фінанси За підтримки Y Combinator та кількох глобальних інвесторів Alaan допоможе фінансовим командам заощадити час, гроші та зусилля.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпечення, Payhawk робить бізнес-платежі легкими — для всіх. Payhawk допомагає клієнтам у понад 32 країнах максимізувати ефективність, контролювати масштабні витрати та залишатися гнучкими. Маючи офіси в Лондоні, Берліні, Барселоні, Парижі, Амстердамі, Вільнюсі, Софії та Нью-Йорку, різноманітна клієнтська база Payhawk включає такі відомі компанії, як LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox і Wagestream.
Happay
happay.com
Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством завдяки нашим готовим функціям. Подорожі 1. Безперебійна інтеграція з провідними TMC, зокрема MakeMyTrip, Thomas Cook тощо. 2. Бронювання в додатку, вибір місць і варіантів харчування, а також підтвердження квитка – усе в Happay. 3. ШІ допомагає продемонструвати та вибрати найнижчий варіант тарифу, заощаджуючи тисячі доларів. 4. «Заморожування тарифів» допомагає заблокувати квиток і уникнути різкого підвищення ціни через затримки підтвердження. 5. Просте налаштування правил і автоматичне 100% дотримання правил під час бронювання. 6. Прозорий процес затвердження витрат одним клацанням миші 1. Автоматичне фіксування витрат прямо з джерела витрат (електронні листи, таксі, SMS, виписки з кредитних карток) 2. Унікальне інтелектуальне сканування OCR, яке автоматично сканує та вводить звіти про витрати без жодних ручне втручання 3. Автоматизовані перевірки політики та повідомлення про порушення 4. Легко налаштувати робочі процеси затвердження та відхилення для складні бізнес-випадки використання 5. Наскрізний збір даних податку на товари та послуги, звітування та звірка Платежі Наші корпоративні картки є відповіддю на всі проблеми корпоративних платежів. Ми любимо клієнтами будь-якого розміру, ми пропонуємо одну уніфіковану картку для всіх витрат співробітників. Цифрові витрати зі звіркою в реальному часі та прозорим керуванням витратами. Цифровий розподіл і управління дрібною готівкою. І ми поєднуємо всі ці дивовижні функції з нашою надійною аналітикою. Отримуйте детальні дані в режимі реального часу про бронювання подорожей, заплановані та незаплановані поїздки, порушення політики, найбільші витрати тощо в один клік. Happay, якому довіряють понад 7000 клієнтів, включаючи преміальні бренди та лідерів ринку, є правильним вибором для інтегрованого рішення для подорожей, витрат і платежів. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya — це рішення, яке змінює управління витратами. Користувачі Expensya можуть керувати та обробляти будь-які види витрат: онлайн-покупки, загальні витрати, звіти про витрати, віддалену роботу, добові, витрати на пробіг тощо. Завдяки своїм універсальним функціям і досвіду Expensya наразі підтримує понад 5000 компаній і надає своїм користувачам комплексне рішення для бездоганного наскрізного управління всіма витратами бізнесу. Expensya також інтегрується з вашими банківськими картками, вашою системою управління персоналом, вашим ERP, системою бухгалтерського обліку та вашим менеджером з подорожей. Expensya автоматизує кожен крок процесу, заощаджуючи час і підвищуючи продуктивність вашої команди. Наше бачення — надати найповніше, інтуїтивно зрозуміле та масштабоване рішення.
Soldo
soldo.com
Soldo раз і назавжди позбавляє від відшкодування витрат, об’єднавши картки компанії Soldo та нашу платформу керування витратами. Співробітникам ніколи не доведеться витрачати власні гроші. Ніхто не витрачає час на відсутність квитанцій. А фінансові команди контролюють витрати компанії. За допомогою Soldo ви контролюєте всі витрати підприємства, а завдяки інтеграції з вашою бухгалтерською системою ви можете швидко та легко звіряти витрати. Ви можете оснастити картками Mastercard® Soldo деяких або всіх співробітників, цілі команди чи навіть зовнішніх співробітників, вирішуючи, хто має доступ до грошей компанії та правила, за якими їх витрачати.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank — це провідна універсальна платформа для управління витратами та діловими поїздками, яка підтримує рішення для витрат і подорожей для понад 20 000 компаній. З TravelBank ви отримуєте миттєвий контроль над управлінням витратами та програмою подорожей, скорочуючи витрати компанії в середньому на 30%, водночас покращуючи рівень задоволеності працівників завдяки зручному дизайну, швидкому відшкодуванню витрат і програмі винагород за подорожі. Компанії можуть з легкістю створювати та впроваджувати власну політику витрат і подорожей, а також мати доступ до внутрішньої команди підтримки клієнтів TravelBank для експертної підтримки, доступної по телефону, електронною поштою чи в чаті. TravelBank доступний на комп’ютері та мобільному пристрої. Почніть роботу за лічені хвилини на travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand змінює спосіб, у який відділи фінансів і заробітної плати керують своїми процесами управління витратами. Ми пропонуємо наскрізне рішення, яке використовує штучний інтелект та інтелектуальну технологію для збору квитанцій та рахунків-фактур, аж до повної інтеграції в Xero, Tally, QuickBooks і Sage, що максимально полегшує ваше життя. Наша унікальна технологія допомагає компаніям автоматизувати процеси, виявляти дублікати квитанцій і легко підтверджувати претензії, часто заощаджуючи тисячі або навіть мільйони витрат щороку. Платформа має понад 120 розширених функцій на вибір, і ви платите лише за ті, на які підписалися. Важливими для наших користувачів є: 1. Ви можете створити власну ієрархію затвердження, включаючи багаторівневих затверджувачів на платформу з обмеженнями витрат. 2. Скористайтеся нашою функцією Google Mileage і заощаджуйте приголомшливі 27,8% миль, отриманих вручну. 3. Наша «інтеграція бухгалтерського обліку» дозволяє вам інтегруватися з різними бухгалтерськими програмами за лічені хвилини, включаючи надсилання квитанцій і використання категорій відстеження. 4. Наша функція «Аудиторський слід» може показати вам повну історію витрат, коли вам це потрібно – від робочого процесу, квитанції до історії затвердження. 5. Ви можете вводити різні ставки податку в квитанції, що дозволяє фінансовим менеджерам легко розділяти витрати за відповідними податковими ставками. 6. Ви можете налаштувати категорії витрат, які є унікальними для вашого бізнесу. Ви можете створити власний спеціальний звіт про експорт, який підходить для вашої організації.
Teampay
teampay.co
Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують виконання вашої політики та дозволяють вам керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу здійснювати швидкі та відповідні покупки. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи спокій фінансового відділу завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми пропонуємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, підтвердженням страхування та прямою оплатою. як це працює 1) Дизайн: Співпрацюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для створення надійних звітів. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
Findity
findity.com
Findity — це платформа для керування витратами, яка дозволяє партнерам виводити на ринок власне рішення для керування витратами — у вигляді білого додатка або через API. Платформа автоматизує витрати підприємств, пробіги, розваги та добові в одному місці. Завдяки інтеграції з провідним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати та картками це рішення покращує пропозиції партнерів завдяки бездоганному та повністю сумісному досвіду витрат для їхніх клієнтів.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com — це зручне та доступне рішення для відстеження робочого часу співробітників для компаній, які хочуть заощадити на оплаті праці або збільшити виставлення рахунків. Співробітники можуть відстежувати свій час за допомогою нашого мобільного сайту або адміністратори можуть обмежити час роботи співробітників лише в певних офісах. Наша система, сумісна з DCAA, має повний контрольний журнал і архітектуру дозволів, що забезпечує безпеку та підзвітність. Звіти можна експортувати в ряд програмних платформ для нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, включаючи QuickBooks.
Weel
letsweel.com
Weel допомагає австралійським компаніям керувати витратами за допомогою віртуальних дебетових карт Visa Business, оплачувати рахунки, звітувати про витрати та відшкодовувати мобільні витрати. Миттєво видавайте віртуальні картки членам команди та автоматизуйте звітність про витрати, знімаючи фотографії квитанцій, а потім надсилаючи їх безпосередньо до вашої бухгалтерської системи. Співробітники компанії можуть здійснювати покупки за найкращим ринковим валютним курсом будь-де, де приймається Visa, а ви та ваша фінансова команда зберігаєте контроль над бюджетами та лімітами витрат, правилами затвердження та системою відстеження рахунків у реальному часі.
Torpago
torpago.com
Torpago — це платформа для управління фінансовими послугами та витратами, мета якої — руйнувати традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для підприємств будь-якого розміру. Torpago надає компаніям прості та легкі рішення, які забезпечують більший контроль і прозорість витрат компанії. Запущені у 2020 році картки та програмне забезпечення Torpago дозволяють тисячам компаній краще керувати витратами.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, заощаджують понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay – це постачальник фінансових рішень, який пропонує корпоративні картки, автоматизоване керування витратами та інтеграцію бухгалтерського обліку, що оптимізує фінансові операції, допомагаючи компаніям економити час і гроші, одночасно підвищуючи роль їхніх фінансових команд. Ми одержимі розширенням можливостей фінансових команд, перетворюючи їх із простих бухгалтерів на стратегічні активи в організаціях. Прагнучи стимулювати зміни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ми прагнемо стати основним фінансовим партнером для компаній, які прагнуть зростання та ефективності.
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — це комплексна платформа відшкодування пробігу та витрат, розроблена для зменшення витрат на оплату праці, підвищення продуктивності та усунення ручних трудомістких процесів від керівництва та користувачів. Наші відмінні функції включають автоматичне відстеження пробігу, запис квитанцій OCR, власні правила частих поїздок, звільнення від пробігу на роботу й назад, автоматичне обчислення найкоротшої відстані та позначення завищених витрат.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io — це рішення для керування витратами, спеціально розроблене для задоволення потреб фрілансерів і малого бізнесу. Платформа спрощує процес відстеження витрат, дозволяючи бізнесу зосередитися на зростанні без тягаря складного фінансового управління. Завдяки простому налаштуванню, яке займає менше 30 секунд, ExpenseMonkey.io пропонує безпроблемний старт. Це дозволяє малим підприємствам оптимізувати управління витратами з мінімальними налаштуваннями.
Swipey
swipey.co
Swipey | Інтелектуальні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey усуває розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Roomex
roomex.com
Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Reimbi
reimbi.com
Легко подати, легко затвердити, швидко відшкодувати. Reimbi переосмислив, як слід обробляти звіти про витрати. Потрібно легко відшкодувати працівникам витрати на домашній офіс? Reimbi це робить. Потрібно швидко відшкодувати кандидатам витрати на співбесіду? Reimbi це робить. Потрібно переконатися, що ваша політика відшкодування дотримується з повним аудиторським слідом? Reimbi це робить. Підтримка SSO, GDPR та API? Так, це також. Дізнайтеся більше сьогодні.
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Mindee
mindee.com
Mindee — це платформа для автоматизації процесу обробки документів зі штучним інтелектом, яка перетворює процеси на основі документів для підприємств будь-якого розміру. Завдяки настроюваним робочим процесам і вдосконаленим моделям даних Mindee перетворює документи на корисні дані. Користуючись довірою лідерів SaaS, таких як Spendesk і Qonto, а також малих і середніх підприємств у сфері фінансів, охорони здоров’я та інших різноманітних галузей, Mindee є лідером у сфері автоматизації процесів документообігу. Mindee пропонує набір інструментів для автоматизації документообігу. Основним продуктом компанії є рішення на основі API, які дозволяють підприємствам отримувати та обробляти дані з різних документів, включаючи рахунки-фактури, квитанції та будь-які типи документів. Платформа надає як готові API для швидкого розгортання, так і спеціально створені API, адаптовані до конкретних робочих процесів, що робить її надзвичайно гнучкою. Mindee дозволяє компаніям автоматизувати введення даних вручну, підвищити точність і бездоганно інтегруватися з існуючими програмами для масштабованої обробки документів.
Budgetly
budgetly.com.au
Картки співробітників з правилами витрачання. Новий, простіший спосіб керувати всім процесом витрат. Краще, ніж кредитна картка, Budgetly пропонує більше.
Archa
archa.com.au
Archa — це розумне рішення для управління кредитними картками та витратами для бізнесу. Вбудовані звіти про витрати, миттєвий випуск карток і вищі ліміти без особистої гарантії. Віддайте своєму бізнесу належне.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — це корпоративна картка, розроблена спеціально для стартапів. Наш процес затвердження на основі штучного інтелекту позбавляє вас від клопоту, який зазвичай вимагає отримання корпоративної картки, а наша передова карткова технологія дозволяє легко оплачувати та відстежувати бізнес-витрати.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — це веб-інструмент самообслуговування для співробітників, який автоматизує процес надсилання запитів, схвалення та обробки запитів співробітників, таким чином скорочуючи час, необхідний для розгляду претензій співробітників. Він містить аналітику, яка показує, куди організація фактично витрачає кошти.
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отримувати винагороди. Тож, якщо ви шукаєте кращий спосіб вести чи розвивати свій бізнес – чи то електрик, який бажає придбати матеріали для наступної роботи, чи консалтингова компанія, яка бажає консолідувати витрати вашої команди – приєднуйтеся до 200 000 компаній у Великобританії. і США, які довірилися Capital on Tap. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Візьміть під контроль витрати компанії та заощаджуйте час за допомогою передплачених карток Mastercard® і Visa ®. Чого може досягти ваш бізнес, витративши більше часу?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav робить ділові поїздки продуктивнішими. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру досягти зручних подорожей, бронюючи поїздки, знаходячи заощадження, встановлюючи політику подорожей, керуючи платежами та витратами та забезпечуючи безпеку своїх мандрівників. Ділові мандрівники, організатори подорожей і менеджери подорожей – усі люблять AmTrav, тому що наша єдина підключена платформа поєднує в собі продумані технології та персональні послуги, а експерти з подорожей і менеджери з питань зв’язків завжди готові допомогти. Понад 1000 компаній використовують AmTrav, щоб відвідувати різні місця, знайомитися з людьми, налагоджувати значущі зв’язки та отримувати максимум від кожної поїздки.
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus — це платформа для ділових поїздок і управління витратами, яка працює для всіх. Завдяки TravelPlus ви отримуєте: - Правильні готелі за найкращими цінами - цілодобову підтримку консьєржа - найпростіші у використанні технології для всіх - видимість і контроль у реальному часі. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте www.travelplusapp.com
Billeasy
billeasy.in
Billeasy – це фінансово-технічна компанія, яка допомагає організаціям розширити свій бізнес, орієнтований на споживачів, і надає клієнтам повний досвід роботи з офлайн до онлайн і навпаки. Наші продукти спрямовані на створення цифрових слідів для підвищення залученості клієнтів, їх лояльності та зручності. Ми допомагаємо брендам розвивати бізнес, просто оцифровуючи транзакції на основі транзакцій першої сторони, роблячи для них відстеження та аналіз бізнесу. Billeasy співпрацює з провідними роздрібними компаніями та державними організаціями громадського транспорту в Індії.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- та мобільне рішення для малих і середніх компаній для легкої та недорогої обробки звітів про витрати. Легко для фінансів, легко для працівників, скоротіть витрати на T&E.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — це розумний мобільний додаток для незалежних працівників, фрілансерів і соло-підприємців, який дозволяє безперешкодно керувати своїми «діловими» фінансами за лічені секунди. Не дні, години чи навіть хвилини.
DATABASICS
data-basics.com
У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є досить гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
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