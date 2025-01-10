Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Equals Money

equalsmoney.com

Приєднуйтеся до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому світу - наші картки* можна використовувати в більш ніж 190 країнах, де приймається Mastercard, і користувачі можуть у будь-який час запитувати поповнення в нашому додатку. Отримайте повний контроль - команди витрачають лише те, що ви вказали на їхніх картках, тому ви маєте повний контроль над їхніми витратами. Ви отримаєте досвідченого менеджера з роботи з обліковими записами, який зрозуміє потреби вашого бізнесу та організує демонстрації для вашої команди. Наші власні мультивалютні номери міжнародних банківських рахунків (IBAN) дозволяють нашим клієнтам легко здійснювати міжнародні перекази за вигідними обмінними курсами. Наша місія – зробити рух грошей простим. Завдяки ряду рішень, які допоможуть вам отримати максимальну віддачу від управління витратами та міжнародних платежів, дозвольте нам допомогти зняти фінансовий стрес, щоб ви могли повернутися до справді важливого: свого бізнесу. Витрати на бізнес неминучі: з обліковим записом від Equals Money менше хвилюйтеся. Як ми зберігаємо ваші гроші - ми зберігаємо ваші кошти на спеціально призначених захищених банківських рахунках, які зберігають ваші кошти окремо від інших наших активів. Це означає, що ваші кошти захищені, однак рахунок Equals Money не підпадає під схему компенсації фінансових послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте відповіді на поширені запитання про продукт. *За випуск карток може стягуватися комісія.