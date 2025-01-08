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Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — це корпоративна картка, розроблена спеціально для стартапів. Наш процес затвердження на основі штучного інтелекту позбавляє вас від клопоту, який зазвичай вимагає отримання корпоративної картки, а наша передова карткова технологія дозволяє легко оплачувати та відстежувати бізнес-витрати.
Expeni
expeni.com
Автоматизуйте та відстежуйте покупки вашої компанії простим способом. Налаштовуйте бюджети/проекти, затверджуйте замовлення на купівлю та позначайте їх як оплачені, отримуйте поставки та залишайтеся в курсі подій, відсутність несподіваних рахунків-фактур від постачальників, автоматичні сповіщення електронною поштою, PDF / CSV тощо.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io — це рішення для керування витратами, спеціально розроблене для задоволення потреб фрілансерів і малого бізнесу. Платформа спрощує процес відстеження витрат, дозволяючи бізнесу зосередитися на зростанні без тягаря складного фінансового управління. Завдяки простому налаштуванню, яке займає менше 30 секунд, ExpenseMonkey.io пропонує безпроблемний старт. Це дозволяє малим підприємствам оптимізувати управління витратами з мінімальними налаштуваннями.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy – це фінансово-технічна компанія, яка допомагає організаціям розширити свій бізнес, орієнтований на споживачів, і надає клієнтам повний досвід роботи з офлайн до онлайн і навпаки. Наші продукти спрямовані на створення цифрових слідів для підвищення залученості клієнтів, їх лояльності та зручності. Ми допомагаємо брендам розвивати бізнес, просто оцифровуючи транзакції на основі транзакцій першої сторони, роблячи для них відстеження та аналіз бізнесу. Billeasy співпрацює з провідними роздрібними компаніями та державними організаціями громадського транспорту в Індії.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus — це платформа для ділових поїздок і управління витратами, яка працює для всіх. Завдяки TravelPlus ви отримуєте: - Правильні готелі за найкращими цінами - цілодобову підтримку консьєржа - найпростіші у використанні технології для всіх - видимість і контроль у реальному часі. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте www.travelplusapp.com
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO допомагає компаніям скоротити витрати на обробку рахунків-фактур до 75%, покращити видимість, оптимізувати грошові потоки та забезпечити виграшні відносини між покупцями та постачальниками. Smart PO активно беруть на себе контроль над ситуацією. Після надсилання вони подбають про те, щоб вони були завершені до останнього платежу з якомога меншою вашою участю. Вони автоматично звірять, автоматично отримають і автоматично сплатять, що заощадить вам багато часу. Почніть працювати з Yordex практично без переривання поточних процесів. На відміну від інших рішень AP, у Yordex немає дорогих і трудомістких процесів перепроектування, що дає змогу максимізувати віддачу від інвестицій з першого дня.
AmTrav
amtrav.com
AmTrav робить ділові поїздки продуктивнішими. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру досягти зручних подорожей, бронюючи поїздки, знаходячи заощадження, встановлюючи політику подорожей, керуючи платежами та витратами та забезпечуючи безпеку своїх мандрівників. Ділові мандрівники, організатори подорожей і менеджери подорожей – усі люблять AmTrav, тому що наша єдина підключена платформа поєднує в собі продумані технології та персональні послуги, а експерти з подорожей і менеджери з питань зв’язків завжди готові допомогти. Понад 1000 компаній використовують AmTrav, щоб відвідувати різні місця, знайомитися з людьми, налагоджувати значущі зв’язки та отримувати максимум від кожної поїздки.
B4B Payments
b4bpayments.com
Візьміть під контроль витрати компанії та заощаджуйте час за допомогою передплачених карток Mastercard® і Visa ®. Чого може досягти ваш бізнес, витративши більше часу?
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отримувати винагороди. Тож, якщо ви шукаєте кращий спосіб вести чи розвивати свій бізнес – чи то електрик, який бажає придбати матеріали для наступної роботи, чи консалтингова компанія, яка бажає консолідувати витрати вашої команди – приєднуйтеся до 200 000 компаній у Великобританії. і США, які довірилися Capital on Tap. https://www.capitalontap.com/
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — це веб-інструмент самообслуговування для співробітників, який автоматизує процес надсилання запитів, схвалення та обробки запитів співробітників, таким чином скорочуючи час, необхідний для розгляду претензій співробітників. Він містить аналітику, яка показує, куди організація фактично витрачає кошти.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro — це повністю конфігуроване хмарне рішення для відстеження часу, витрат і виставлення рахунків, розроблене таким чином, щоб воно було простим у налаштуванні та використанні, але має повну функціональність. Укажіть ставки вартості та рахунків, які будуть застосовані до годин вашого персоналу для клієнтів, проектів і заходів, що дозволить вам відстежувати прибутковість роботи, яку ви виконуєте. Дані про час і витрати, затверджені керівництвом, можуть бути виставлені вашому клієнту. Timesite Pro взаємодіє з різноманітними пакетами нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку. Мобільний додаток TimeSite для смартфонів iPhone і Android дозволяє вашій команді швидко записувати свою діяльність у табелі, де б вони не були. Розташування записуються, коли робота чи діяльність реєструються в додатку. Деталі табеля автоматично завантажуються на наші хмарні сервери. Наприкінці тижня співробітники можуть подати свої табелі з мобільного додатку на затвердження керівництву. TimeSite Pro дозволить вашим клієнтам авторизувати роботу, виконану проектом, до остаточного затвердження наданого табелю менеджерами. Менеджери можуть переглядати деталі табеля, повертати табелі для виправлення та повторного подання або самостійно змінювати деталі табеля. Завдяки точному відстеженню оплачуваного та неоплачуваного часу TimeSite Pro дає змогу легко побачити, чи ефективно ви розгортаєте свої ресурси. Ви можете встановити межі бюджету та отримувати сповіщення, коли ви перевищите кошторис для проекту. Це дає змогу вашому керівництву уважно стежити за прогресом вашого проекту та швидко вживати заходів, коли це необхідно. Ви можете гнучко розподіляти ставки витрат і рахунків за годинами роботи вашого персоналу для ваших клієнтів, проектів і діяльності, що дозволяє вам відстежувати прибутковість виконуваної роботи. TimeSite Pro надає вам інтегровану функцію виставлення рахунків на основі табелів, поданих і затверджених вашим керівництвом. Потім ці рахунки-фактури можна експортувати у ваш обліковий пакет. TimeSite може легко обробляти складні сценарії виставлення рахунків. Легко вводьте та виводьте дані з TimeSite. TimeSite Pro взаємодіє з MYOB, Xero, Quicken та іншими. Розклад та іншу інформацію можна легко експортувати в різні формати файлів. TimeSite має безліч параметрів конфігурації, які дозволяють нашим користувачам налаштовувати свою систему різними способами. Від зміни способу відображення табелів до налаштування клієнтів, проектів та ієрархії завдань, TimeSite може задовольняти різноманітні вимоги. TimeSite пропонує безкоштовну пробну версію без кредитної картки, підписання контрактів, і ви можете почати або припинити використання TimeSite Pro у будь-який час. Ми стягуємо плату лише за користувачів, які фактично записують час. Неактивні користувачі та адміністратори вільні. Ви можете будь-коли змінити кількість підписок. TimeSite надає необмежену технічну підтримку та оновлення продуктів, поки ваша підписка активна. Наші розробники постійно створюють нові функції, які додають додаткові переваги TimeSite Pro. Підписавшись на TimeSite, ви інвестуєте в рішення для відстеження часу, яке відповідає вимогам наших клієнтів і галузевим інноваціям. Ми раді підтримати вас по телефону або через віддалений доступ.
Archa
archa.com.au
Archa — це розумне рішення для управління кредитними картками та витратами для бізнесу. Вбудовані звіти про витрати, миттєвий випуск карток і вищі ліміти без особистої гарантії. Віддайте своєму бізнесу належне.
Budgetly
budgetly.com.au
Картки співробітників з правилами витрачання. Новий, простіший спосіб керувати всім процесом витрат. Краще, ніж кредитна картка, Budgetly пропонує більше.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня
Mindee
mindee.com
Mindee — це платформа для автоматизації процесу обробки документів зі штучним інтелектом, яка перетворює процеси на основі документів для підприємств будь-якого розміру. Завдяки настроюваним робочим процесам і вдосконаленим моделям даних Mindee перетворює документи на корисні дані. Користуючись довірою лідерів SaaS, таких як Spendesk і Qonto, а також малих і середніх підприємств у сфері фінансів, охорони здоров’я та інших різноманітних галузей, Mindee є лідером у сфері автоматизації процесів документообігу. Mindee пропонує набір інструментів для автоматизації документообігу. Основним продуктом компанії є рішення на основі API, які дозволяють підприємствам отримувати та обробляти дані з різних документів, включаючи рахунки-фактури, квитанції та будь-які типи документів. Платформа надає як готові API для швидкого розгортання, так і спеціально створені API, адаптовані до конкретних робочих процесів, що робить її надзвичайно гнучкою. Mindee дозволяє компаніям автоматизувати введення даних вручну, підвищити точність і бездоганно інтегруватися з існуючими програмами для масштабованої обробки документів.
Pemo
pemo.io
Найрозумніші корпоративні картки, які автоматизують витрати для компаній MENA. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися за допомогою нашої комплексної платформи керування витратами, яка включає корпоративні картки, керування витратами, автоматизацію бухгалтерського обліку, оплату рахунків тощо.
Reimbi
reimbi.com
Легко подати, легко затвердити, швидко відшкодувати. Reimbi переосмислив, як слід обробляти звіти про витрати. Потрібно легко відшкодувати працівникам витрати на домашній офіс? Reimbi це робить. Потрібно швидко відшкодувати кандидатам витрати на співбесіду? Reimbi це робить. Потрібно переконатися, що ваша політика відшкодування дотримується з повним аудиторським слідом? Reimbi це робить. Підтримка SSO, GDPR та API? Так, це також. Дізнайтеся більше сьогодні.
Roomex
roomex.com
Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Swipey
swipey.co
Swipey | Інтелектуальні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey усуває розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save — це комплексне програмне забезпечення для керування витратами та пільг для працівників, яке допомагає відстежувати витрати підприємства, легко подавати дані про витрати, керувати відповідністю вимогам і знаходити можливості заощадити гроші. Zaggle надає вам просте та розумне рішення для керування всіма вашими бізнес-витратами за допомогою багатогаманцевих карток Zaggle із підтримкою VISA.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — це платіжне програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. Ми є наскрізним програмним забезпеченням для кредиторської заборгованості, яке об’єднує внутрішнє керування витратами, корпоративні картки, автоматизовані платежі за рахунками, робочі процеси затвердження та звірку бухгалтерського обліку в інтегрованому вигляді. Компанії, які використовують Spenmo, заощаджують понад 50 годин і 10 000 доларів щомісяця. Після завершення програми Y-Combinator у 2020 році Spenmo зросла до понад 200 співробітників і залучила понад 85 мільйонів доларів США венчурного капіталу від провідних інвесторів, таких як Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital і Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay – це постачальник фінансових рішень, який пропонує корпоративні картки, автоматизоване керування витратами та інтеграцію бухгалтерського обліку, що оптимізує фінансові операції, допомагаючи компаніям економити час і гроші, одночасно підвищуючи роль їхніх фінансових команд. Ми одержимі розширенням можливостей фінансових команд, перетворюючи їх із простих бухгалтерів на стратегічні активи в організаціях. Прагнучи стимулювати зміни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ми прагнемо стати основним фінансовим партнером для компаній, які прагнуть зростання та ефективності.
Minute7
minute7.com
Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — це комплексна платформа відшкодування пробігу та витрат, розроблена для зменшення витрат на оплату праці, підвищення продуктивності та усунення ручних трудомістких процесів від керівництва та користувачів. Наші відмінні функції включають автоматичне відстеження пробігу, запис квитанцій OCR, власні правила частих поїздок, звільнення від пробігу на роботу й назад, автоматичне обчислення найкоротшої відстані та позначення завищених витрат.
Everlance
everlance.com
Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку миль і витрат, яке допомагає компаніям скоротити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні, легкий в адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Наскрізна платформа пропонує комплексне рішення для відшкодування транспортних засобів із: Додатком №1 для відстеження пробігу в App Store, який містить автоматичні журнали пробігу на основі GPS і вбудований захист конфіденційності Настроювані потоки затвердження звітів про відшкодування та позначки викидів Варіанти відшкодування працівникам щомісяця, раз на два місяці або раз на два тижні Підтвердження водійських прав і страховки Безперервний транспортний засіб Перевірки записів (MVR) і навчання водіям з безпеки Інтегроване управління витратами Завдяки видимості на кожному кроці ви можете точно й ефективно відшкодовувати своїм працівникам витрати та витрати. Крім того, отримайте нове уявлення про те, як співробітники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та ефективнішому розподілу ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів без/низьких податків. Незалежно від того, чи надаєте ви зараз службові автомобілі, використовуєте ручні процеси чи працюєте від іншого постачальника, команда експертів Everlance може допомогти вам визначити правильну програму(-и) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Індивідуальне відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), у тому числі відшкодування за центами за милю (CPM) підзвітні надбавки Відстеження автопарку Кожен клієнт має призначеного менеджера з успіху клієнтів, який служить вашим єдиним контактним пунктом і проводить щоквартальні огляди вашого бізнесу. Служба підтримки доступна 7 днів на тиждень по телефону, чату та електронною поштою, щоб підтримати вас і ваших співробітників у дорозі.
Kloo
getkloo.com
Kloo — це остаточне рішення для модернізації операцій із кредиторською заборгованістю, включаючи керування витратами та оплату рахунків. Завдяки передовій технології штучного інтелекту Kloo дозволяє компаніям скоротити ручні процеси до 80%, створюючи більш спрощений і ефективний робочий процес. Автоматизуйте кредиторську заборгованість за допомогою Kloo: платформа Kloo на базі штучного інтелекту спрощує весь процес кредиторської заборгованості, від затвердження рахунку до виконання платежу. Його інтелектуальний дизайн може легко адаптуватися до ваших унікальних бізнес-потреб. Незрівнянне управління витратами: ефективно керуйте витратами співробітників за допомогою зручного інтерфейсу Kloo. Відстежуйте, звітуйте та звіряйте витрати швидко та з повною прозорістю, пропонуючи кращий контроль над своїми фінансовими операціями. Зробіть революцію в оплаті рахунків-фактур: підхід Kloo до оплати рахунків-фактур розроблено для бездоганної інтеграції з будь-якою системою ERP. Гнучкість платформи та можливості штучного інтелекту гарантують, що вона впишеться у вашу існуючу інфраструктуру, незалежно від конкретного ERP, який ви використовуєте. Основні переваги Зменшення ручних зусиль: скорочення ручних завдань на 80%, дозволяючи вашій команді зосередитися на зростанні та стратегічних ініціативах, а не на трудомістких фінансових операціях. Масштабовані рішення без додавання персоналу: наскрізна автоматизація Kloo для кредиторської заборгованості забезпечує міцну основу для зростання без постійної потреби в додаткових ресурсах. Підвищення відповідності та зменшення ризиків. Завдяки таким функціям, як контрольні журнали та перегляди на основі ролей, Kloo допомагає мінімізувати фінансовий ризик і гарантує, що ваші операції залишаються сумісними з відповідними правилами. Покращення відносин з постачальниками: Kloo забезпечує безперебійний досвід оплати для ваших постачальників, наголошуючи на прозорій обробці та різноманітних методах оплати. Модернізуйте свою кредиторську заборгованість, керування витратами та процеси оплати рахунків за допомогою Kloo. Його здатність легко інтегруватися з будь-якою системою ERP, що працює на передовому штучному інтелекті, означає, що ви можете реалізувати Kloo у своїй існуючій структурі. Це дозволяє вашому бізнесу розвиватися в темпі сучасного динамічного ринку. Приймаючи Kloo, ви інвестуєте в технологію, яка автоматизує найважливіші фінансові функції, дозволяючи вашій компанії бути більш гнучкою та оперативною.
Skovik
skovik.com
Skovik полегшує керування витратами як для співробітників, так і для фінансових відділів. Наша платформа скорочує середній час на заповнення звіту про витрати лише до 3 хвилин і автоматизує до 80% бухгалтерської роботи за допомогою інтелектуальних робочих процесів і дотримання глобальних податкових правил. Рішення ідеально підходить для компаній середнього розміру та підприємств, а також підприємств, що швидко розвиваються, яким потрібне рішення для керування витратами, яке може масштабуватися разом із ними. На підтвердження цього ми маємо понад 1000 таких клієнтів у понад 50 країнах.
Docyt
docyt.com
Досвід ведення бухгалтерії зі штучним інтелектом із Docyt, заощаджуючи в середньому 500 годин і 2000 доларів США на рік. Наше програмне забезпечення для автоматизації штучного інтелекту надає інформацію про витрати та прибутковість у режимі реального часу, усуваючи ручне введення даних і виснажливі завдання. Docyt вивчає тонкощі вашого бізнесу, автоматизуючи бек-офіс і бухгалтерські обов’язки. Він справляється з трудомісткими завданнями. Отримайте миттєву видимість фінансового стану за допомогою звітів у реальному часі, забезпечуючи постійний фінансовий контроль. Легко створюйте консолідовану зведену та індивідуальну фінансову звітність для всіх підрозділів компанії, допомагаючи в прийнятті стратегічних рішень. Прийміть революцію в бухгалтерії зі штучним інтелектом разом з Docyt, заощаджуючи час і отримуючи статистику в реальному часі, щоб підвищити успіх вашого бізнесу. Використовуйте Docyt на додаток до існуючого рішення Quickbooks Online або Desktop, щоб керувати витратами, корпоративними кредитними картками та узгодженням доходів у режимі реального часу для одного чи багатьох місць. Ми інтегруємося з усіма основними системами POS та PMS і надаємо галузеві звіти.
DATABASICS
data-basics.com
У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є досить гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
Torpago
torpago.com
Torpago — це платформа для управління фінансовими послугами та витратами, мета якої — руйнувати традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для підприємств будь-якого розміру. Torpago надає компаніям прості та легкі рішення, які забезпечують більший контроль і прозорість витрат компанії. Запущені у 2020 році картки та програмне забезпечення Torpago дозволяють тисячам компаній краще керувати витратами.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — це розумний мобільний додаток для незалежних працівників, фрілансерів і соло-підприємців, який дозволяє безперешкодно керувати своїми «діловими» фінансами за лічені секунди. Не дні, години чи навіть хвилини.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- та мобільне рішення для малих і середніх компаній для легкої та недорогої обробки звітів про витрати. Легко для фінансів, легко для працівників, скоротіть витрати на T&E.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — це революційна платформа, спрямована на модернізацію та спрощення ділових поїздок і витрат. WegoPro, якій довіряють провідні компанії по всьому світу, пропонує універсальне рішення для корпоративних поїздок і управління витратами. Корпоративні подорожі: WegoPro дозволяє вам легко бронювати, керувати та контролювати свої ділові поїздки — величезний запас, сучасний інтерфейс і всі необхідні системи контролю та противаг. З більш ніж 800 авіакомпаніями та 600 000 готелями на вибір — WegoPro пропонує найкращий асортимент для подорожей. А з нашим сучасним інтерфейсом користувача ви можете миттєво зареєструватися та розпочати бронювання. Управління витратами: за допомогою WegoPro Expenses ви можете надсилати витрати на ходу, затверджувати в один клік і отримувати всі дані, що надходять у ваші облікові системи, що робить усіх набагато ефективнішими, ніж раніше. WegoPro Expenses розроблено для гнучкості. Ви можете використовувати його окремо або разом з Business Travel. Доступно в Інтернеті, на iOS і Android. Дізнайтесь більше на www.wegopro.com
Fraxion
fraxion.biz
Зручне рішення Fraxion, якому довіряють компанії середнього розміру по всьому світу, забезпечує ефективність закупівель і проактивне управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат і AP, забезпечуючи підзвітність і дотримання затверджених бюджетів і політик протягом усього процесу закупівель, щоб зменшити операційні витрати. Легко відстежуйте, керуйте та аналізуйте витрати для прийняття обґрунтованих рішень, повної видимості витрат і можливості перевірки. Комплексні функції пакету закупівель до оплати від Fraxion: - Заявки на закупівлю та індивідуальні схвалення - Контроль бюджету та політики - Автоматизація замовлень на купівлю - Отримання, зіставлення рахунків-фактур і затвердження рахунків-фактур - Автоматизація AP на основі ШІ - Аналітика витрат, аналіз спільноти та звітність - PunchOut & PunchIn -Внутрішні каталоги -Управління витратами -Мобільний додаток -Інтеграція ERP/системи бухгалтерського обліку Дозвольте вашій команді витрачати гроші відповідально, де б вони не були з Fraxion.
Precoro
precoro.com
Precoro — це хмарне рішення для оптимізації процесу закупівель. Більше ніяких трудомістких ручних процедур і помилок людського фактору. Лише автоматизовані операції та централізовані процеси закупівель. - Схвалюйте документи в 2,5 рази швидше з будь-якого пристрою за допомогою електронної пошти або сповіщень Slack. Оптимізуйте робочий процес затвердження, додавши необхідну кількість кроків і призначивши конкретні ролі для колег. - Економія до 19% вашого бюджету покупки. Відстежуйте знижки та ніколи не витрачайте більше запланованого. Підвищення прозорості грошових потоків шляхом моніторингу корпоративних витрат (включно з відшкодуваннями). Отримуйте чітку аналітику та глибокі звіти, щоб більш продумано планувати свою стратегію закупівель. - Зменшити введення даних вручну. Створюйте, затверджуйте та відстежуйте замовлення на замовлення лише кількома клацаннями миші або перенесіть свої замовлення з Amazon Business через Punch-in. Керуйте постачальниками, каталогами товарів, інвентарем тощо на одній платформі. - З’єднайте Precoro зі своїм ERP та іншими бізнес-інструментами за допомогою готових інтеграцій (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) або безкоштовного API. Забудьте про повторні платежі та ручне зіставлення документів. - Зберігайте всі ваші дані в безпеці за допомогою SSO та надійної двофакторної автентифікації. Зручний інтерфейс Precoro дозволяє забути про складну адаптацію та тривале навчання. Ви отримаєте консультацію та підтримку від свого CSM у будь-який час, коли вам це знадобиться. Precoro надає вам доступ до всіх функцій і регулярно оновлюється. З повагою, команда Precoro
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
TrackEx
trackex.com
TrackEx — це інтегроване програмне забезпечення для бронювання подорожей і керування витратами, розроблене експертами галузі, яке задовольняє потреби підприємств будь-якого розміру. У TrackEx ми економимо ваш час, автоматизуючи процеси ваших подорожей і витрат, а також пропонуємо гнучкість доступу з будь-якого місця та в будь-який час. Комплексні функції рішення забезпечують покращений досвід бронювання подорожей для всіх рангів із оптимальним контролем витрат/бюджетів на поїздки. А ще краще, ви отримуєте коротші цикли затвердження витрат, швидше звітування про витрати, зручну опцію бронювання подорожей, мобільний збір квитанцій, видимість витрат відповідно до нормативних вимог. Його здатність легко інтегруватися з широким спектром існуючих програм усуває виснажливі завдання та полегшує роботу. Перегляньте вичерпний список функцій, щоб дізнатися більше про TrackEx: https://trackex.com/ і розпочніть безкоштовну пробну версію https://trackex.com/register/.
Capture Expense
captureexpense.com
Базується в Лондоні, Великобританія. Capture Expense — це сучасне комплексне рішення для управління витратами. Схвалений HMRC і сумісний із ПДВ, він має все необхідне для автоматизації, оптимізації та контролю процесу від збору квитанцій до відшкодування персоналу. Завдяки інтеграції в Accounts, Payroll і Open Banking ваша фінансова команда легко оброблятиме витрати. Достатньо гнучко, щоб задовольнити найвимогливіший бізнес, заощаджуючи час, дотримуючись бізнес-політики та відповідності.
Moss
getmoss.com
Moss — це відзначене нагородами технологічне програмне рішення для цілісного управління витратами. Платформа дозволяє співробітникам витрачати децентралізовано, надаючи фінансовим менеджерам повну видимість і контроль у режимі реального часу. Завдяки автоматизації та оцифровці витрат Moss звільняє фінансові команди від обтяжливих адміністративних завдань, економить час і гроші та допомагає підприємствам повністю реалізувати свій потенціал. Таким чином фінанси стають конкурентною перевагою, особливо для МСП. Серед іншого, Moss дозволяє гнучко випускати віртуальні та фізичні кредитні картки, оцифровувати та затверджувати рахунки-фактури, облік витрат працівників і надійне управління бюджетом і ліквідністю. Як платформа, Moss пропонує надійні інтерфейси для поширених систем ERP і бухгалтерських рішень, таких як DATEV, Xero та Exact Online, і швидко та легко інтегрується в існуючі процеси фінансової команди.
Motus
motus.com
Задоволення потреб вашої компанії в програмі транспортних засобів. Для невеликих компаній, які тільки починають свою діяльність, або корпорацій, які існують десятиліттями, наша платформа пропонує рішення, які покращують стійкість і гнучкість вашої організації. • Платформа Motus підтримує наші рішення, надаючи точні розрахунки відшкодування пробігу, плати за особисте користування автопарком, а також показники пробігу доставки та використання пристрою. • Наш простий підхід «встанови й забудь» робить фіксацію пробігу практично без зусиль. • Motus лідирує з рішеннями для електромобілів та інструментами, які допомагають вашій компанії досягти цілей сталого розвитку. Завдяки незрівнянному об’єму даних, які вдосконалювалися протягом понад 80 років і оновлювалися в режимі реального часу, Motus є платформою, яку обирають провідні компанії та організації зі списку Fortune 500, які прагнуть покращити робоче місце. Автомобільні дані Motus, зібрані та проаналізовані в найбільшій у світі групі водіїв, також лежать в основі щорічного стандарту бізнес-пробігу Служби внутрішніх доходів (IRS), тобто суми, яку особа може відрахувати на витрати на службовий автомобіль.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — це найбільш швидкозростаюча у світі корпоративна платформа для подорожей, управління витратами та платежів. Це комплексне рішення допомагає співробітникам бронювати авіаквитки, готелі та орендувати автомобілі з єдиної платформи та реєструвати витрати в дорозі. З карткою ITILITE у вас є механізм управління витратами на 360 градусів із кешбеком 1,5% від усіх витрат на подорожі. ITILITE піклується про всю документацію, щоб ви могли зосередитися на укладанні угод і підтримці стосунків. Зайдіть на www.itilite.com сьогодні та дізнайтеся, як ви можете спростити подорожі та витрати у вашій компанії!
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse об’єднує деякі з найпотужніших і найнадійніших у світі рішень для оптимізації витрат. Як частина нашого портфоліо продуктів, Emburse Nexonia обіцяє гуманізувати роботу, надаючи рішення для обліку витрат, кредиторської заборгованості та часу, спеціально розроблені для Intacct і NetSuite. Клієнти обирають Nexonia за: - тісну інтеграцію з ERP та системами бухгалтерського обліку - швидке подання даних про витрати за допомогою простого у користуванні мобільного додатку - обробку складних робочих процесів затвердження. Проста у використанні програма Nexonia повністю інтегрована з ERP, кредитними картками та іншими системами, що підтримують різноманітних видів діяльності та призначені для оптимізації процесу звітності та затвердження, покращення управління людськими ресурсами та підвищення операційної ефективності. Nexonia довіряють такі організації, як CrossFit, Hamamatsu Corporation і Lufthansa Systems.
Emburse Captio
captio.com
Рішення Captio для управління діловими поїздками та витратами дозволяє компаніям та їхнім співробітникам краще контролювати свої витрати та відкривати нові можливості заощадження. Captio інтегрує процес управління витратами в єдиний безпаперовий робочий процес, усуваючи потребу в ручних завданнях і запобігаючи шахрайству. [email protected] .
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — це професійна організація роботодавців (PEO), яка надає малим і середнім підприємствам (SMB) комплексні кадрові рішення, адаптовані до галузі. Щоб звільнити малий і середній бізнес від трудомістких HR-складнощів, TriNet пропонує доступ до досвіду людського капіталу, переваг, пом’якшення ризиків і відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та технології реального часу. Від Мейн-стріт до Уолл-стріт TriNet дає змогу малому та середньому бізнесу зосередитися на найважливішому — розвитку свого бізнесу. TriNet – люди важливі. Для отримання додаткової інформації відвідайте TriNet.com або слідкуйте за нами в Twitter (@TriNet)
ExpenseWire
expensewire.com
Візьміть під контроль витрати вашої організації, забезпечте дотримання політики компанії та прискоріть відшкодування за допомогою системи управління витратами ExpenseWire.
Equals Money
equalsmoney.com
Приєднуйтеся до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому світу - наші картки* можна використовувати в більш ніж 190 країнах, де приймається Mastercard, і користувачі можуть у будь-який час запитувати поповнення в нашому додатку. Отримайте повний контроль - команди витрачають лише те, що ви вказали на їхніх картках, тому ви маєте повний контроль над їхніми витратами. Ви отримаєте досвідченого менеджера з роботи з обліковими записами, який зрозуміє потреби вашого бізнесу та організує демонстрації для вашої команди. Наші власні мультивалютні номери міжнародних банківських рахунків (IBAN) дозволяють нашим клієнтам легко здійснювати міжнародні перекази за вигідними обмінними курсами. Наша місія – зробити рух грошей простим. Завдяки ряду рішень, які допоможуть вам отримати максимальну віддачу від управління витратами та міжнародних платежів, дозвольте нам допомогти зняти фінансовий стрес, щоб ви могли повернутися до справді важливого: свого бізнесу. Витрати на бізнес неминучі: з обліковим записом від Equals Money менше хвилюйтеся. Як ми зберігаємо ваші гроші - ми зберігаємо ваші кошти на спеціально призначених захищених банківських рахунках, які зберігають ваші кошти окремо від інших наших активів. Це означає, що ваші кошти захищені, однак рахунок Equals Money не підпадає під схему компенсації фінансових послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте відповіді на поширені запитання про продукт. *За випуск карток може стягуватися комісія.
Mooncard
mooncard.co
Mooncard: платіжні картки та додаток для управління звітами про витрати та професійними витратами в режимі реального часу.
expensein
expensein.com
ExpenseIn поєднує в собі сканування квитанцій, автоматизоване застосування політики та повну інтеграцію з вашим обліковим пакетом, щоб полегшити керування витратами. Додаток ExpenseIn ідеально підходить для запису витрат. А за допомогою нашої функції сканування квитанцій ваші співробітники можуть створювати та надсилати витрати за лічені секунди! Менеджери також можуть затверджувати витрати на ходу, усуваючи необхідність переслідувати менеджерів і значно скорочуючи час затвердження. Завдяки повній видимості всіх бізнес-витрат ExpenseIn дає змогу приймати розумніші фінансові рішення. Кожна з наших потужних функцій розроблена з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який ставить досвід користувача на перше місце. Наше хмарне рішення відповідає податковому законодавству Великобританії та Ірландії та спрощує все, починаючи від погоджень і закінчуючи перевірками. У ExpenseIn ми пишаємося нашою багатоканальною командою підтримки у Великобританії. Нашим пріоритетом є розуміння потреб кожного клієнта щодо витрат і надання неперевершеної підтримки на кожному етапі. Основні характеристики • Мобільний додаток: записуйте витрати та надсилайте квитанції з будь-якого місця. • Швидке схвалення: пришвидште прийняття рішень про схвалення за допомогою онлайн-інструментів і повідомлень. • Гнучка інтеграція: діліться даними з пакетом облікових записів. • Автоматизовані політики: підвищте відповідність політикам і зменште шахрайство з витратами. • Звітність: відстежуйте відшкодування, аналізуйте ПДВ і перевіряйте витрати в реальному часі. Зв’яжіться з нами сьогодні за адресою [email protected], щоб замовити безкоштовну демонстрацію та дізнатися, чому ExpenseIn використовується щодня тисячами користувачів у понад 30 країнах.
New Expensify
use.expensify.com
Новий Expensify: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділяйте рахунок або призначайте завдання – все в одній програмі. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінює гроші, не обговорюючи це, тому наш додаток створено, щоб полегшити це. Новий Expensify — це потужна фінансова програма, розроблена, щоб революціонізувати спосіб управління своїми витратами. Оскільки кожна транзакція є чатом, ви можете легко визначити, куди надсилаються ваші гроші. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та надійним функціям, це найкращий інструмент для керування всіма вашими розмовами та витратами в одному зручному місці.
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів, оптимізувати створення замовлення на покупку, прискорити затвердження, усунути записи рахунків-фактур і здійснювати швидкі глобальні платежі в 196 країнах у місцевій валюті. Також включає дотримання глобального податкового законодавства, 2- та 3-стороннє зіставлення замовлення на замовлення, підтримку кількох організацій, сканування рахунків-фактур OCR, витрати на співробітників, фізичні та віртуальні картки. Насолоджуйтесь миттєвою звіркою за допомогою інтеграції ERP, яка включає NetSuite, Quickbooks, Xero та Sage Intacct. Ми робимо все це, зберігаючи задоволеність клієнтів на 98% і співпрацюючи з деякими компаніями, що найшвидше розвиваються у світі, такими як Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox і Zola.
Wallester
business.wallester.com
Wallester – фінансово-технологічна компанія, яка допомагає підприємствам мати абсолютно новий підхід до управління витратами та оптимізації. Будучи офіційним партнером Visa, Wallester Business є ідеальним рішенням для випуску корпоративних карток для різноманітних потреб, а також вбудованою власною платформою для моніторингу та управління витратами. Wallester пропонує дуже швидкий процес адаптації, індивідуальний підхід до потреб клієнта, чудовий API для бізнесу, мобільний додаток і багато інших інноваційних функцій порівняно з традиційними банками. Спробуйте Wallester Business, щоб розширити можливості свого бізнесу сьогодні всього за 00,00 євро/місяць!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх джерелі, звести до мінімуму ручне втручання, запобігти порушенням правил і шахрайським претензіям, а також надати інформацію про дискреційні витрати для покращення продуктивності вашого бізнесу, грошового потоку та загального фінансового стану. Zoho Expense допоміг компаніям у більш ніж 150 країнах автоматизувати всі аспекти управління T&E, від подання та затвердження звіту про витрати до відповідності, виявлення шахрайства, звірки карток і обліку витрат. Доступний як веб-додаток, так і мобільний додаток, Zoho Expense відповідає вашому існуючому робочому процесу, бездоганно інтегруючись з іншими додатками у вашій поточній програмній екосистемі. Крім того, високий ступінь налаштувань гарантує, що організації можуть впроваджувати Zoho Expense швидко, ефективно та без зміни існуючих процесів. Організації, включаючи стартапи, єдинороги та підприємства, включно з самим Zoho, використовують Zoho Expense для свого управління T&E. Найкращий спосіб дізнатися, чому – це зареєструватися на безкоштовну пробну версію зараз!
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизує управління витратами бізнесу за допомогою штучного інтелекту, поєднуючи інтелектуальні корпоративні картки, керування витратами та обробку рахунків-фактур у комплексне рішення для ваших витрат. Завдяки такому підходу Yokoy виходить за рамки економії вашого часу та грошей; він надає вам нові знання, що базуються на даних, і сприяє підвищенню рівня задоволеності співробітників. Навіщо покладатися на окремі рішення, коли Yokoy спрощує кожен етап процесу управління витратами? Переведіть управління витратами на автопілот сьогодні!
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен і Перт), три офіси в Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон-Кейнс), три офіси в Сполучених Штатах (Денвер, Сан-Франциско та Нью-Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконгу та Півд. Продукти Africa.Xero базуються на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і продаються за передплатою, залежно від типу та кількості організацій компанії, якими керує абонент. Його продукція використовується більш ніж у 180 країнах.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi є провідною хмарною платформою закупівель для бізнесу та автоматизації точки доступу. Наше повністю автоматизоване рішення від закупівлі до оплати допомагає вам розвиватися швидше та прибутковіше завдяки оцифровці ваших покупок, рахунків-фактур постачальників, витрат і платежів. Рішення Vroozi на основі штучного інтелекту – це сучасні закупівлі для сучасного складного бізнес-середовища. Інтуїтивно зрозуміла та зручна платформа економить час і гроші фінансових керівників, одночасно покращуючи контроль над витратами та підвищуючи ефективність. Vroozi розроблений для організацій, які швидко розвиваються, які хочуть розширити можливості своїх співробітників, автоматизувати AP і закупівлі, а також підтримувати видимість витрат з будь-якого місця та в будь-який час. P2P-платформа Vroozi використовується компаніями будь-якого розміру для зниження витрат, посилення фінансового контролю та підвищення цінності. Vroozi оцифровує 100% фінансових і закупівельних операцій для безперебійної взаємодії з користувачем, зокрема: • Ринок: швидко знаходити та купувати у схвалених постачальників у будь-який час і будь-де • Купівля: відстежувати запити, затверджувати замовлення на купівлю та централізувати витрати в одному місці • Рахунок-фактура: виключайте паперові рахунки з інтегрованою цифровою системою. Підвищте ефективність, точність і циклічність • Оплата: легко затверджуйте, плануйте й автоматизуйте платежі • Витрати: спростіть звітність про витрати та відстеження • Аналітика витрат: приймайте більш обґрунтовані рішення за допомогою аналізу витрат і інтелекту • Інтеграції ERP: сприяйте прийняттю співробітників шляхом розширення наявних фінансових і ERP системи з сучасним, простим у використанні досвідом покупки
Navan
navan.com
Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій для введення витрат вручну. Від EA та фінансових команд до менеджерів з подорожей і співробітників, Navan дає людям змогу зосередитися на речах, які для них найбільш важливі, і водночас надаючи компаніям видимість у реальному часі, економію та контроль. Дізнайтеся більше на navan.com
TravelPerk
travelperk.com
Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом стає зручніше бронювання та подорожі для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асортименту варіантів поїздок і цін. Ви можете спланувати всі аспекти подорожі з одного місця, і ви платите лише під час подорожі. Використовуйте свій бюджет подорожей максимально ефективно, легко встановлюючи політику подорожей, керуючи рахунками-фактурами, вимагаючи повернення ПДВ і відстежуючи свої витрати. Економити гроші ще ніколи не було так просто. Наш зручний дизайн, 7-зіркова команда служби підтримки клієнтів (відповідає за цільових 15 секунд) і поточні оновлення подорожей означають, що про мандрівників піклуються на кожному етапі їхньої подорожі. Завдяки можливості повторно забронювати або скасувати поїздку в будь-який час, легко адаптуватися, якщо потрібно змінити плани. Не дивно, що тисячі компаній, зокрема Uber, FarFetch, Transferwise та Glovo, використовують нас, щоб отримати максимальну віддачу від своїх ділових поїздок і стимулювати свій розвиток. Так чого ви чекаєте? Замовте собі демо-версію сьогодні.