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Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Перу
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після за...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Expensify
expensify.com
Expensify — це супердодаток для управління фінансами, який допомагає окремим особам і компаніям у всьому світі спростити спосіб управління грошима. Більше 12 мільйонів людей користуються безкоштовними функціями Expensify, які включають корпоративні картки, відстеження витрат, відшкодування на наступ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Mercury
mercury.com
Mercury банкінг* для стартапів. Почніть із основ банківської справи, як-от безкоштовні чекові й ощадні рахунки, застраховані FDIC, а потім збільшуйте масштаб за допомогою кредитних карток, венчурного боргу, рахунків управління казначейством тощо — і все це з упевненістю. Завдяки розумним ярликам і д...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх дже...
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, прода...
Qonto
qonto.com
Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших щоденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький IBAN...
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Ramp
ramp.com
Ramp — це найкраща платформа для сучасних фінансових команд. Від корпоративних карток і програмного забезпечення для керування витратами до оплати рахунків і керування постачальниками, Ramp — це комплексне рішення, призначене для автоматизації фінансових операцій і побудови здоровішого бізнесу. Пона...
Pleo
pleo.io
Зустрічайте Pleo, провідне в Європі рішення для витрат, яке спрощує витрати для всіх у компанії. Подаруйте своїм співробітникам інтелектуальну картку компанії, щоб купувати необхідні речі, і забудьте про пошуки втрачених чеків. Отримуйте дані про витрати в режимі реального часу, відчувайте контроль ...
Navan
navan.com
Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій для введення витрат вручну. Від EA та фінансових команд до менеджерів з ...
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів В...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це рішення для керування витратами в режимі реального часу, яке забезпечує більшу зручність, контроль і відповідність процесу звітування про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний і веб-додаток, у якому співробітники можуть створювати, надсилати та затверджувати витрати на х...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
TravelPerk
travelperk.com
Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом стає зручніше бронювання та подорожі для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асортимент...
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....
Coupa
coupa.com
Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контрол...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропо...
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — це повна платформа управління витратами, яка забезпечує 100% видимість витрат компанії. З Spendesk ви отримуєте рішення 7-в-1 із корпоративними картками, оплатою рахунків-фактур, відшкодуванням витрат, бюджетами, затвердженням, звітністю, відповідністю та попереднім обліком в одному прост...
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...
Brex
brex.com
Brex — це уніфікована платформа витрат, яка дозволяє легко контролювати всі види витрат. Контролюйте свої витрати в усьому світі за допомогою корпоративних карток, керування витратами, відшкодуваннями, подорожами, оплатою рахунків і бізнес-рахунками — усе в одній єдиній системі. 95% клієнтів кажуть,...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, мар...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — це провідна програма для автоматичного відстеження пробігу, яка використовується для надання відшкодування від роботодавця. З MileIQ for Teams легко й ефективно управляти відшкодуванням кількома водіями. Встановлюйте користувацькі ставки відшкодування, переглядайте весь пробіг вод...
Aspire
aspireapp.com
Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний...
Moss
getmoss.com
Moss — це відзначене нагородами технологічне програмне рішення для цілісного управління витратами. Платформа дозволяє співробітникам витрачати децентралізовано, надаючи фінансовим менеджерам повну видимість і контроль у режимі реального часу. Завдяки автоматизації та оцифровці витрат Moss звільняє ф...
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизує управління витратами бізнесу за допомогою штучного інтелекту, поєднуючи інтелектуальні корпоративні картки, керування витратами та обробку рахунків-фактур у комплексне рішення для ваших витрат. Завдяки такому підходу Yokoy виходить за рамки економії вашого часу та грошей; він надає...
New Expensify
use.expensify.com
Новий Expensify: надсилайте гроші, запитуйте гроші, розділяйте рахунок або призначайте завдання – все в одній програмі. Кожна фінансова операція починається з розмови. Ніхто ніколи не обмінює гроші, не обговорюючи це, тому наш додаток створено, щоб полегшити це. Новий Expensify — це потужна фінансо...
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою повного набору інструментів для бухгалтерсь...
Neat
neat.com
За понад 20 років The Neat Company змінила спосіб, у який малі підприємства та соло-підприємці ведуть копітку та паперово-багачу бухгалтерію, платежі клієнтів та організацію фінансового обліку. Neat пропонує хмарні рішення, на які сотні тисяч покладаються, щоб навести фінансовий порядок у своїх мали...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отри...
Emburse Abacus
abacus.com
Надсилайте та керуйте витратами співробітників у режимі реального часу. Більше ніяких звітів про витрати чи накопичення квитанцій. Фіксуйте витрати, як це відбувається, щоб отримати повну видимість витрат. Створіть спеціальні правила маршрутизації схвалення для кожного видатку та автоматизуйте свою ...
Equals Money
equalsmoney.com
Приєднуйтеся до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому св...
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
ClickTime
clicktime.com
Зменште витрати, підвищте видимість проекту та не витримуйте бюджет — за допомогою простих табелів! ClickTime дозволяє легко відстежувати, планувати та керувати часом співробітників. Покращуйте роботу та підвищуйте продуктивність співробітників за допомогою простих у користуванні табелів, до яких ви...
Egencia
egencia.com
Egencia – компанія American Express Global Business Travel Company – це єдина перевірена глобальна технологічна платформа B2B для подорожей. Виходячи з лабораторій світових технологічних гігантів, ми надаємо найкращу взаємодію з користувачами, неперевершений контент і неперевершені послуги більш ніж...
Jenji
jenji.io
Jenji, заснований у 2015 році в Парижі, є стартапом, який швидко розвивається. Jenji є одним із лідерів у сфері професійного управління витратами та рішень дематеріалізації для компаній. Він пропонує рішення для управління звітами про витрати, одноразовими відшкодуваннями та професійними витратами, ...
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat — це програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору всіх рахунків-фактур у поштових скриньках. Якщо деякі з них не надсилаються на поштову скриньку, програмне забезпечення шукає їх на веб-сайтах постачальників. Він також імпортує банків...
Happay
happay.com
Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством з...
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed — це служба керування документами та програмне забезпечення, яке сканує, упорядковує та класифікує квитанції, візитні картки та іншу документацію в хмарну базу даних із можливістю пошуку. Ми допомагаємо малим підприємствам і підприємцям організуватися та максимізувати податкові відрахуванн...
AppZen
appzen.com
Власні фінансові рішення AppZen AI спрощують завдання з обробки подорожей і витрат, карток і кредиторської заборгованості шляхом автоматизації складних робочих процесів, перевірок політики та схвалень, які не можуть застарілі системи. Наш штучний інтелект вивчає ваш унікальний профіль витрат, щоб з ...
Airbase
airbase.io
Airbase — це найпопулярніша сучасна платформа управління витратами для компаній із 100–5000 співробітниками. Це найкращий спосіб контролювати витрати, швидше закривати бухгалтерські книги та керувати фінансовими ризиками. Потужне та зручне програмне забезпечення Airbase поєднує автоматизацію кредито...
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — провідне рішення для оплати рахунків для малого бізнесу. Уявіть, що ваш банк оплачує рахунки – тільки розумніше. Ви можете створювати індивідуальні робочі процеси бухгалтерського обліку та затвердження, які будуть працювати для вашої команди. Це одна проста платформа, розроблена, щоб за...
Stampli
stampli.com
Stampli призначений для команд із кредиторської заборгованості, які хочуть ефективної автоматизації, але не хочуть переробляти свою ERP або змінювати існуючі процеси AP. На відміну від інших рішень, Stampli забезпечує повну підтримку повного спектру нативних функцій для понад 70 ERP, що дозволяє нам...
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньк...
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse об’єднує деякі з найпотужніших і найнадійніших у світі рішень для оптимізації витрат. Як частина нашого портфоліо продуктів, Emburse Nexonia обіцяє гуманізувати роботу, надаючи рішення для обліку витрат, кредиторської заборгованості та часу, спеціально розроблені для Intacct і NetSuite. Кліє...
Invoicera
invoicera.com
Підвищуйте ефективність свого бізнесу за допомогою нашого зручного програмного забезпечення для онлайн-рахунків і виставлення рахунків, якому довіряють 4 мільйони користувачів. Спробуйте безкоштовно зараз.
Rho
rho.co
Rho — це універсальна фінансова платформа, на яку можуть розраховувати організації. Ми поєднуємо автоматизовані та банківські продукти AP із програмним забезпеченням світового класу, яке традиційні фінансові установи не пропонують, щоб допомогти компаніям швидше та ефективніше керувати витратами, AP...
Dovico
dovico.com
Найкраще програмне забезпечення для обліку робочого часу працівників для простого відстеження робочого часу проекту. Відстежуйте та затверджуйте години роботи над проектами та завданнями для виставлення рахунків і звітності.
Wallester
business.wallester.com
Wallester – фінансово-технологічна компанія, яка допомагає підприємствам мати абсолютно новий підхід до управління витратами та оптимізації. Будучи офіційним партнером Visa, Wallester Business є ідеальним рішенням для випуску корпоративних карток для різноманітних потреб, а також вбудованою власною ...