Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Перу

Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.