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Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки
Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати або бухгалтерського обліку та управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity – це американська компанія, яка надає хмарне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та управління людським капіталом. З моменту заснування в 1997 році вона базується в штаті Іллінойс.
Paycom
paycom.com
Paycom пропонує онлайн-послуги з нарахування заробітної плати та програмне забезпечення для великих і малих підприємств для управління всім життєвим циклом працевлаштування, від найму до виходу на пенсію.
Rippling
rippling.com
Rippling об’єднує заробітну плату, переваги, відділ кадрів, ІТ тощо, щоб ви могли керувати всіма операціями своїх співробітників в одному місці — від реєстрації до звільнення.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. — це американський постачальник кадрових послуг, аутсорсингу заробітної плати та пільг для малого та середнього бізнесу. Зі штаб-квартирою в Рочестері, штат Нью-Йорк, компанія має понад 100 офісів, які обслуговують приблизно 670 000 клієнтів у США та Європі. У 2019 році Paychex зайнял...
Mercury
mercury.com
Повний фінансовий пакет для побудови вашої компанії. Масштабуйте за допомогою банківських рахунків, застрахованих FDIC, дебетових карток і потоків платежів у 3 кліки.
Zoho Expense
zoho.com
Звіти про витрати, простий спосіб. Zoho Expense — це програмне забезпечення для онлайн-звітування про витрати, створене спеціально для компаній у всьому світі для автоматизації створення звітів про витрати, оптимізації затвердження та здійснення швидкого відшкодування.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Qonto
qonto.com
Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Ramp
ramp.com
Рости більше. Витрачайте менше. Корпоративні корпоративні картки створені з нуля, щоб заощаджувати гроші вашої компанії: випускайте необмежені картки та усувайте перевитрати за допомогою наших розширених звітів про заощадження та 1,5% повернення готівки на все.
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, які ви консультуєте, продуктивнішими, прибутковими та ефективнішими завдяки кращим даним і розумінням.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це універсальна платформа для подорожей і витрат. Бронюйте відрядження та надсилайте або затверджуйте заявки на витрати в режимі реального часу. Отримайте безкоштовну демонстрацію зараз!
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk – це компанія з управління подорожами, яка продає свої послуги підприємствам. Він надає підприємствам послуги з управління подорожами та витратами, автоматизуючи ліміти витрат і правила подорожей. Його штаб-квартири знаходяться в Лондоні, Барселоні та Берліні, і за шість раундів фінансува...
Navan
navan.com
Navan (раніше TripActions) довіряють майже 4000 глобальних підприємств, щоб допомогти в управлінні корпоративними поїздками та витратами, щоб захистити працівників, які подорожують, контролювати витрати та економити гроші
BigTime
bigtime.net
Перетворіть час на прибуток. Відстеження бюджету, відстеження та виставлення рахунків у режимі реального часу — ваш найважливіший актив — час.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Отримайте програмне забезпечення онлайн-рахунків для малого бізнесу, щоб надсилати рахунки-фактури, керувати витратами, відстежувати час, завантажувати звіти та створювати оцінки. Отримайте 7 днів безкоштовної пробної версії зараз!
Coupa
coupa.com
Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контрол...
Tipalti
tipalti.com
Tipalti забезпечує розумну кредиторську заборгованість, яка підносить сучасний бізнес. Давайте забезпечимо масштаб, ефективність і зосередженість вашого бізнесу за допомогою повністю автоматизованих наскрізних рішень.
Brex
brex.com
Масштабуйте швидше, замінивши банківський рахунок і кредитну картку компанії на Brex. Без комісії за рахунок. Ніяких паперів. Без особистої гарантії.
Spendesk
spendesk.com
Заспокойте хаос витрат компанії за допомогою Spendesk – універсальної платформи управління витратами для сучасних фінансових команд.
MileIQ
mileiq.com
Працює автоматичне відстеження пробігу. Точні звіти про пробіг. Журналування без стресу. На телефоні та в хмарі.
Aspire
aspireapp.com
Універсальне фінансування для бізнесу, що розвивається. Економте час і гроші за допомогою безмежних платежів, корпоративних карток, керування витратами тощо. Все в одному обліковому записі.
FunctionFox
functionfox.com
Легко відстежуйте онлайн-табель, спростіть керування проектами та будьте в курсі кошторисів, рахунків-фактур і кожної деталі між ними. FunctionFox продумано розроблено для того, як працюють творчі команди. Простий у налаштуванні, інтуїтивно зрозумілий у використанні та користується довірою творчих п...
Emburse Abacus
abacus.com
Звітність про витрати в реальному часі. Abacus — це найпростіший спосіб для вас автоматизувати процес відшкодування витрат вашої команди, узгодження корпоративних кредитних карток і впровадження політики витрат.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
Fiskl
fiskl.com
Мобільні рахунки (і багато іншого) для будь-якого малого бізнесу. Керуйте повсякденними фінансами свого бізнесу як професіонал! Доступний безкоштовний акаунт.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після за...
Yokoy
yokoy.ai
Керуйте всіма витратами за допомогою штучного інтелекту та заощаджуйте час і гроші ✓повністю автоматизовано ✓індивідуально ✓захищено від перегляду
Moss
getmoss.com
Витрачайте розумніше. Тисячі компаній покладаються на Moss, провідне рішення для корпоративних карток і керування витратами. Безпроблемно інтегруючись у ваші існуючі системи, Moss економить ваш час і гроші та забезпечує вам контроль.
Neat
neat.com
Спростіть ведення бухгалтерського обліку за допомогою мобільного бухгалтерського програмного забезпечення та сховища Neat. Автоматизуйте звіти, отримуйте інформацію про бізнес, керуйте надходженнями та витратами. Спробуйте безкоштовно.
ClickTime
clicktime.com
Найпростіший спосіб відстежувати, керувати та звітувати про час співробітників. Прості табелі та потужні звіти зменшують витрати та покращують продуктивність. Почніть безкоштовно!
Dext Commerce
dext.com
Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat — це програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору всіх рахунків-фактур у поштових скриньках. Якщо деякі з них не надсилаються на поштову скриньку, програмне забезпечення шукає їх на веб-сайтах постачальників. Він також імпортує банків...
AppZen
appzen.com
Переглядає роботу ваших фінансових відділів, автоматизує затвердження витрат і скорочує витрати, дотримується політики та оптимізує процес.
Jenji
jenji.io
Jenji, ваше програмне забезпечення для звітів про витрати. Новий спосіб управління своїми професійними витратами, від звітів про витрати до одноразової компенсації
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — це провідне рішення для оплати рахунків для малого бізнесу. Уявіть, що ваш банк оплачує рахунки – тільки розумніше. Ви можете створювати індивідуальні робочі процеси бухгалтерського обліку та затвердження, які будуть працювати для вашої команди. Це одна проста платформа, розроблена, щоб...
Equals Money
equalsmoney.com
Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.
Airbase
airbase.io
Airbase поєднує оплату рахунків, корпоративні картки та відшкодування на одній платформі з робочими процесами затвердження, автоматизацією бухгалтерського обліку та звітністю.
WellyBox
wellybox.com
Автоматично знайдіть усі свої квитанції в Gmail або Outlook Приєднуйтеся до понад 20 000 клієнтів, які використовують можливості GPT і OCR для автоматизації ручних завдань адміністратора. Зустрічайте WellyBox, вашого віртуального помічника зі штучним інтелектом для квитанцій.
Invoicera
invoicera.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків-фактур онлайн, яке дозволяє вам керувати даними виставлення рахунків і відстежувати їх.
Emburse Nexonia
emburse.com
Створено для спрощення фінансів вашої організації. Повністю інтегрована звітність про витрати, керування рахунками, відстеження часу та рішення для подорожей.
Rho
rho.co
Розвивайте свій бізнес за допомогою єдиного рішення для керування витратами та готівкою, яке об’єднує корпоративні картки, банківські послуги та точку доступу на єдиній автоматизованій платформі за підтримки експертного обслуговування.
Emburse Tallie
tallie.com
Дуже простий звіт про витрати. Emburse Tallie допомагає малим підприємствам більше зосереджуватися на результативній роботі, а не на паперовій роботі для управління витратами.
Stampli
stampli.com
Програмне забезпечення для автоматизації кредиторської заборгованості з найвищим рейтингом для обробки рахунків-фактур і єдине рішення, яке забезпечує повний контроль над керуванням рахунками-фактурами.
Egencia
egencia.com
Відкрийте для себе корпоративні рішення для управління подорожами, які підходять для будь-якого бізнесу, великого чи малого. Egencia робить ділові подорожі легшими — і кращими.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Перетворіть квитанції на дані. Заберіть папір зі свого столу та дійте.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Datamolino
datamolino.com
Автоматизований збір даних про кредиторську заборгованість для бухгалтерів і бухгалтерів. Автоматизуйте найпоширеніші бухгалтерські завдання. Знайдіть час для важливої роботи!
Dovico
dovico.com
Найкраще програмне забезпечення для обліку робочого часу працівників для простого відстеження робочого часу проекту. Відстежуйте та затверджуйте години роботи над проектами та завданнями для виставлення рахунків і звітності.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io — це рішення для керування витратами, спеціально розроблене для задоволення потреб фрілансерів і малого бізнесу. Платформа спрощує процес відстеження витрат, дозволяючи бізнесу зосередитися на зростанні без тягаря складного фінансового управління. Завдяки простому налаштуванню, яке ...
Precoro
precoro.com
Precoro — це хмарне рішення для оптимізації процесу закупівель. Більше ніяких трудомістких ручних процедур і помилок людського фактору. Лише автоматизовані операції та централізовані процеси закупівель. - Схвалюйте документи в 2,5 рази швидше з будь-якого пристрою за допомогою електронної пошти або ...
Emburse Captio
captio.com
Captio — провідна платформа для управління витратами на подорожі. Це допомагає компаніям та їхнім працівникам краще контролювати свої витрати та відкривати нові можливості для заощаджень.