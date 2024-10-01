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Програмне забезпечення для управління витратами - Найпопулярніші застосунки - Камерун

Підприємства використовують програмне забезпечення для керування витратами для обробки, оплати та перевірки витрат, ініційованих працівниками. Це програмне забезпечення дозволяє співробітникам подавати витрати на затвердження через веб-браузер або мобільний додаток. Це спрощує та автоматизує введення витрат, оптимізує процес перевірки, усуває паперові сліди та зменшує адміністративні зусилля. Адміністратори отримують повну видимість і можуть відстежувати використання співробітниками фінансових ресурсів компанії. Програмне забезпечення аналізує загальні витрати, визначає можливості економії та контролює надмірні витрати. Його часто інтегрують із програмним забезпеченням для відстеження робочого часу, керування відрядженнями, нарахуванням заробітної плати чи бухгалтерського обліку та управління робочою силою.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.

Xero

Xero

xero.com

Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury банкінг* для стартапів. Почніть із основ банківської справи, як-от безкоштовні чекові й ощадні рахунки, застраховані FDIC, а потім збільшуйте масштаб за допомогою кредитних карток, венчурного боргу, рахунків управління казначейством тощо — і все це з упевненістю. Завдяки розумним ярликам і д...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх дже...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

Qonto

Qonto

qonto.com

Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших повсякденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький ...

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — це найкраща платформа для сучасних фінансових команд. Від корпоративних карток і програмного забезпечення для керування витратами до оплати рахунків і керування постачальниками, Ramp — це комплексне рішення, призначене для автоматизації фінансових операцій і побудови здоровішого бізнесу. Пона...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...

Pleo

Pleo

pleo.io

Зустрічайте Pleo, провідне в Європі рішення для витрат, яке спрощує витрати для всіх у компанії. Подаруйте своїм співробітникам інтелектуальну картку компанії, щоб купувати необхідні речі, і забудьте про пошуки втрачених чеків. Отримуйте дані про витрати в режимі реального часу, відчувайте контроль ...

Navan

Navan

navan.com

Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій, щоб вручну вводити витрати. Від EA та фінансових команд до менеджерів з...

Dext

Dext

dext.com

Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів В...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — це рішення для керування витратами в режимі реального часу, яке забезпечує більшу зручність, контроль і відповідність процесу звітування про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний і веб-додаток, у якому співробітники можуть створювати, надсилати та затверджувати витрати на х...

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом є зручніший процес бронювання та подорожей для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асор...

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контрол...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропо...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...

Brex

Brex

brex.com

Brex — це уніфікована платформа витрат, яка дозволяє легко контролювати всі види витрат. Контролюйте свої витрати в усьому світі за допомогою корпоративних карток, керування витратами, відшкодуваннями, подорожами, оплатою рахунків і бізнес-рахунками — усе в одній єдиній системі. 95% клієнтів кажуть,...

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk — це повна платформа управління витратами, яка забезпечує 100% видимість витрат компанії. З Spendesk ви отримуєте рішення 7-в-1 із корпоративними картками, оплатою рахунків-фактур, відшкодуванням витрат, бюджетами, затвердженням, звітністю, відповідністю та попереднім обліком в одному прост...

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ For Teams — це провідна програма для автоматичного відстеження пробігу, яка використовується для надання відшкодування від роботодавця. Управління відшкодуванням кількома водіями легко та ефективно з MileIQ for Teams. Встановіть індивідуальні ставки відшкодування, переглядайте весь пробіг вод...

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний...

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, мар...

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після за...

Moss

Moss

getmoss.com

Moss — це відзначене нагородами технологічне програмне рішення для цілісного управління витратами. Платформа дозволяє співробітникам витрачати децентралізовано, надаючи фінансовим менеджерам повну видимість і контроль у режимі реального часу. Завдяки автоматизації та оцифровці витрат Moss звільняє ф...

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy автоматизує управління витратами бізнесу за допомогою штучного інтелекту, поєднуючи інтелектуальні корпоративні картки, керування витратами та обробку рахунків-фактур у комплексне рішення для ваших витрат. Завдяки такому підходу Yokoy виходить за рамки економії вашого часу та грошей; він надає...

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Надсилайте та керуйте витратами співробітників у режимі реального часу. Більше ніяких звітів про витрати чи накопичення квитанцій. Фіксуйте витрати, як це відбувається, щоб отримати повну видимість витрат. Створіть спеціальні правила маршрутизації схвалення для кожного видатку та автоматизуйте свою ...

Neat

Neat

neat.com

За понад 20 років The Neat Company змінила спосіб, у який малі підприємства та соло-підприємці ведуть копітку та паперово-багачу бухгалтерію, платежі клієнтів та організацію фінансового обліку. Neat пропонує хмарні рішення, на які сотні тисяч покладаються, щоб навести фінансовий порядок у своїх мали...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою комплексного набору інструментів для бухгал...

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

Зменште витрати, підвищте видимість проекту та не витримуйте бюджет — за допомогою простих табелів! ClickTime дозволяє легко відстежувати, планувати та керувати часом співробітників. Покращуйте роботу та підвищуйте продуктивність співробітників за допомогою простих у користуванні табелів, до яких ви...

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Керувати цифровими даними про продажі стало ще простіше. Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку від Dext Commerce, створене для бухгалтерів, бухгалтерів і компаній, надає дані, розуміння та інструменти для процвітання компаній.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Приєднуйтесь до понад 20 000 компаній, яким ми допомогли взяти під контроль їхні бізнес-витрати. Наші картки, додаток і онлайн-платформа дають вам повний контроль і видимість, тож ви можете витрачати менше часу на управління своїми фінансами та більше на розвиток свого бізнесу. Працюйте по всьому св...

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji, заснований у 2015 році в Парижі, є стартапом, який швидко розвивається. Jenji є одним із лідерів у сфері професійного управління витратами та рішень дематеріалізації для компаній. Він пропонує рішення для управління звітами про витрати, одноразовими відшкодуваннями та професійними витратами, ...

iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

IPaidThat — це програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору всіх рахунків-фактур у поштових скриньках. Якщо деякі з них не надсилаються на поштову скриньку, програмне забезпечення шукає їх на веб-сайтах постачальників. Він також імпортує банків...

Corpay One

Corpay One

corpayone.com

Corpay One — це провідне рішення для оплати рахунків для малого бізнесу. Уявіть, що ваш банк оплачує рахунки – тільки розумніше. Ви можете створювати індивідуальні робочі процеси бухгалтерського обліку та затвердження, які будуть працювати для вашої команди. Це одна проста платформа, розроблена, щоб...

AppZen

AppZen

appzen.com

Власні фінансові рішення AppZen AI спрощують завдання з обробки подорожей і витрат, карток і кредиторської заборгованості шляхом автоматизації складних робочих процесів, перевірок політики та схвалень, які не можуть застарілі системи. Наш штучний інтелект вивчає ваш унікальний профіль витрат, щоб з ...

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia – компанія American Express Global Business Travel Company – це єдина перевірена глобальна технологічна платформа B2B для подорожей. Виходячи з лабораторій світових технологічних гігантів, ми надаємо найкращу взаємодію з користувачами, неперевершений контент і неперевершені послуги більш ніж...

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli призначений для команд із кредиторської заборгованості, які хочуть ефективної автоматизації, але не хочуть переробляти свою ERP або змінювати існуючі процеси AP. На відміну від інших рішень, Stampli забезпечує повну підтримку повного спектру нативних функцій для понад 70 ERP, що дозволяє нам...

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase — це найпопулярніша сучасна платформа управління витратами для компаній із 100–5000 співробітниками. Це найкращий спосіб контролювати витрати, швидше закривати бухгалтерські книги та керувати фінансовими ризиками. Потужне та зручне програмне забезпечення Airbase поєднує автоматизацію кредито...

Circula

Circula

circula.com

Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків-фактур онлайн, яке дозволяє вам керувати даними виставлення рахунків і відстежувати їх.

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають змогу власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримати доступ до швидкого фінансування та отри...

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox — це інструмент керування квитанціями на основі штучного інтелекту, розроблений для компаній. Він спрощує процес упорядкування, відстеження та керування квитанціями, дозволяючи користувачам сканувати паперові квитанції, автоматично завантажувати квитанції та рахунки-фактури зі своєї скриньк...

Rho

Rho

rho.co

Rho — це універсальна фінансова платформа, на яку можуть розраховувати організації. Ми поєднуємо автоматизовані та банківські продукти AP із програмним забезпеченням світового класу, яке традиційні фінансові установи не пропонують, щоб допомогти компаніям керувати витратами, AP, банківською діяльніс...

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed — це служба керування документами та програмне забезпечення, яке сканує, упорядковує та класифікує квитанції, візитні картки та іншу документацію в хмарну базу даних із можливістю пошуку. Ми допомагаємо малим підприємствам і підприємцям організуватися та максимізувати податкові відрахуванн...

Happay

Happay

happay.com

Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством з...

Emburse Nexonia

Emburse Nexonia

emburse.com

Emburse об’єднує деякі з найпотужніших і найнадійніших у світі рішень для оптимізації витрат. Як частина нашого портфоліо продуктів, Emburse Nexonia обіцяє гуманізувати роботу, надаючи рішення для обліку витрат, кредиторської заборгованості та часу, спеціально розроблені для Intacct і NetSuite. Кліє...

Emburse Tallie

Emburse Tallie

tallie.com

Tallie — це мобільний та онлайн-інструмент управління витратами, створений для невеликих компаній. Працівники Tallie вважають, що малі підприємства заслуговують на бюджетне програмне забезпечення, яке надзвичайно просте у використанні, займає обмежений час у робочому дні для керування, усуває бухгал...

Emburse Captio

Emburse Captio

captio.com

Рішення Captio для управління діловими поїздками та витратами дозволяє компаніям та їхнім співробітникам краще контролювати свої витрати та відкривати нові можливості заощадження. Captio інтегрує процес управління витратами в єдиний безпаперовий робочий процес, усуваючи потребу в ручних завданнях і ...

Envoice

Envoice

envoice.eu

Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.

Datamolino

Datamolino

datamolino.com

Datamolino знаходить важливі дані в рахунках-фактурах, рахунках і квитанціях. Більше немає ручного введення даних у бухгалтерські програми Xero та QuickBooks Online. Доступна безкоштовна пробна версія. Автоматизований збір даних Datamolino фіксує всі важливі фінансові деталі, необхідні для QuickBook...

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