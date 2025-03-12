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Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами
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Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами спрощує та оптимізує процес проведення вихідних співбесід і виконання адміністративних завдань, пов’язаних із звільненням співробітників. Його головна мета — сприяти плавному переходу працівників, які залишають свої ролі. Усуваючи паперову роботу та об’єднуючи завдання в єдиний уніфікований інтерфейс, це програмне забезпечення робить процес виходу більш ефективним. Він пропонує гнучкі варіанти співбесіди, які можна пройти вдома, в офісі або за допомогою мобільних пристроїв. Крім того, програмне забезпечення включає інструменти аналітики для обробки та візуалізації даних вихідних інтерв’ю в режимі реального часу, використовуючи графічні або табличні формати. Як правило, програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами інтегровано в ширшу систему управління персоналом, часто поряд із інструментами відключення.

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Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

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SurveySparrow - платформа для створення опитувань, що дозволяє збирати відгуки клієнтів та співробітників через різні канали, включаючи офлайн-режим.

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WorkStep — це програмне забезпечення, що допомагає зменшити плинність кадрів, підвищити продуктивність та залучення працівників через зворотній зв'язок і аналітику.

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ExitPro - це програмне забезпечення для проведення інтерв'ю з виходом, яке допомагає організаціям аналізувати причини звільнень і покращувати утримання працівників.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro - платформа для створення онлайн оцінок з автоматичним генеруванням персоналізованих звітів, зручними інтеграціями та відповідністю GDPR.

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