Pointerpro

pointerpro.com

PointerPro - це програмна платформа для створення онлайн -оцінок, які автоматично генерують персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF та Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад із PointerPro. Незалежно від того, чи є мета масштабувати свій бізнес, генерувати потенційні клієнти чи заощадити час за допомогою автоматизації, вказівка ​​полегшує для вас речі. Це допомагає перетворити свій досвід на інструмент, який надає персоналізовані поради в масштабі. PointerPro дає можливість вам: * Надайте більше цінності своїм клієнтам, використовуючи свій досвід * Економте час, автоматизуючи повторювані завдання та зосередившись на стратегічній роботі * Розвивайте свій бізнес без необхідності розширити свою команду