Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами спрощує та оптимізує процес проведення вихідних співбесід і виконання адміністративних завдань, пов’язаних із звільненням співробітників. Його головна мета — сприяти плавному переходу працівників, які залишають свої ролі. Усуваючи паперову роботу та об’єднуючи завдання в єдиний уніфікований інтерфейс, це програмне забезпечення робить процес виходу більш ефективним. Він пропонує гнучкі варіанти співбесіди, які можна пройти вдома, в офісі або за допомогою мобільних пристроїв. Крім того, програмне забезпечення включає інструменти аналітики для обробки та візуалізації даних вихідних інтерв’ю в режимі реального часу, використовуючи графічні або табличні формати. Як правило, програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами інтегровано в ширшу систему управління персоналом, часто поряд із інструментами відключення.
Запит на новий застосунок
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow - платформа для створення опитувань, що дозволяє збирати відгуки клієнтів та співробітників через різні канали, включаючи офлайн-режим.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - це програмна платформа для створення онлайн -оцінок, які автоматично генерують персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF та Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад із PointerPro. Незалежно від того, чи є мета масштабувати свій бізнес, генерувати потенційні клієнти чи заощадити час за допомогою автоматизації, вказівка полегшує для вас речі. Це допомагає перетворити свій досвід на інструмент, який надає персоналізовані поради в масштабі. PointerPro дає можливість вам: * Надайте більше цінності своїм клієнтам, використовуючи свій досвід * Економте час, автоматизуючи повторювані завдання та зосередившись на стратегічній роботі * Розвивайте свій бізнес без необхідності розширити свою команду
ExitPro
exitpro.com
ExitPro - це найдосконаліше програмне забезпечення для інтерв'ю у світі. Найбільше функцій, найбільше розуміння та найбільш точні інструменти для прогнозування та запобігання обороту працівників. Більше, ніж програмне забезпечення, це ваш портал для підключеної робочої сили. Компанії майже в 59 країнах та 21 мовах зберігають працівників краще, ніж будь -коли раніше.
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