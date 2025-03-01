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Програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами спрощує та оптимізує процес проведення вихідних співбесід і виконання адміністративних завдань, пов’язаних із звільненням співробітників. Його головна мета — сприяти плавному переходу працівників, які залишають свої ролі. Усуваючи паперову роботу та об’єднуючи завдання в єдиний уніфікований інтерфейс, це програмне забезпечення робить процес виходу більш ефективним. Він пропонує гнучкі варіанти співбесіди, які можна пройти вдома, в офісі або за допомогою мобільних пристроїв. Крім того, програмне забезпечення включає інструменти аналітики для обробки та візуалізації даних вихідних інтерв’ю в режимі реального часу, використовуючи графічні або табличні формати. Як правило, програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами інтегровано в ширшу систему управління персоналом, часто поряд із інструментами відключення.
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Qualtrics
qualtrics.com
Використовується більш ніж 13 000 брендів та 75% Fortune 500, Qualtrics Corexm-це найбільш довірена, розумна та масштабована платформа для управління досвідом. Qualtrics Corexm - це основоположний інструмент дослідження для побудови, запуску та аналізу досліджень опитування. За допомогою Corexm ви можете залучити операції SILED або ATORTED у цілісну, кінцеву платформу для всіх розумінь, які ви хочете зібрати та діяти. Завдяки можливостям та рішенням для кожного відділу, Corexm допомагає вам охопити свою аудиторію, де б вони не були, гарантуючи, що ви отримуєте розуміння швидше, ніж будь -коли раніше. Ви навіть можете створити власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами з Qualtrics - для бренду, розуміння клієнтів, досліджень продуктів або досвіду працівників - щоб ви могли вжити заходів, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics Corexm ви дозволяєте кожному захоплювати, аналізувати та ділитися діючими розуміннями та використовувати їх для ідентифікації або вдосконалення існуючих продуктів, послуг та досвіду. Настав час підвищити ефективність даних свого досвіду з найбільш гнучким рішенням у світі для сучасних досліджень та відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах, що розширюють можливість кожного рішення за допомогою прогнозних розумінь та рекомендацій, що працюють на AI, щоб вжити правильних дій та покращити досвід. Сюди входить AI-керована текстова аналітика, щоб зрозуміти відкритий зворотний зв'язок у масштабі, звітність для кожного зацікавленого сторонів та багато іншого. 2) Складні дослідження зробили прості створення, налаштування та зміну будь-якого дослідницького проекту за лічені хвилини за допомогою користувача з точкою та клацанням, докторантом на доктор наук, та надійної бібліотеки з більш ніж 100 типів питань та шаблонів, розроблених науковцями. Усі готові до використання, без кодування ніколи не потрібно. 3) Доступ до швидкості та спритності доступу до досвіду розуміння в організації з спеціально побудованими рішеннями, робочими процесами та легкою співпрацею. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеними інтеграцією в системи, які ваша організація вже використовує. 4) Економте час та гроші стандартизуйте свої дослідження на одній платформі, щоб створити всебічну систему запису для всіх даних вашого респондента. Станьте експертом з досліджень з AI, який робить для вас важкий підйом, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості та сумісності опитування. 5) Консолідувати та впорядкувати дослідження за допомогою однієї уніфікованої системи, яка з'єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та діяти на зворотній зв'язок та переживати можливості, заглиблюватися в дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність досліджень. 6) Зменшити експозицію ризику, що містить непереможну функцію безпеки, відповідності та управління, Qualtrics Corexm-GDPR, Hitrust, ISO 27001 сертифікований та FedRamp. 7) Розгорніть пропускну здатність за допомогою експертів на вимогу, що ваші дані працюють важче для вас. Зарахуйте наші дослідницькі послуги та мережу партнерів для підтримки дизайну, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення використовуйте нас стільки, скільки вам потрібно. Основні функції продукту Qualtrics Corexm - Шаблони, розроблені експертом -Builder опитування - Автоматизовані рішення XM - настроювані теми опитування - Повні інструменти співпраці - Просунута логіка опитування - Управління квотами -Вбудована методологія та аналіз якості питань (Expertreview) - Аналітика та інтелект, що працює на AI (статистика IQ & Text IQ) - Перехресні - Доступ до API REST для інтеграції системи - Розподіл SMS - WCAG 2.0 - Підтримка електронної пошти та чату
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow-це кінець до кінця платформи управління досвідом Omnichannel, яка поєднує досвід клієнтів та інструменти для досвіду працівників, такі як NPS, офлайн, чат, класичний та 360 ° опитування, які є мобільними, дуже привабливими та зручними для користувачів. Розмовний інтерфейс дозволяє вашим опитувам забезпечити досвід роботи в чаті та збільшує рівень завершення опитування на цілих 40%. Його ключові особливості включають: * Опитування, що нагадують чат, які переходять від статичних до динамічних розмов. * Класичні опитування, які задають одне питання за раз. * Офлайн-опитування, які дозволяють збирати відгуки навіть з найменших місць, без Інтернету. * Додаток офлайн -опитування, який служить кіоск для збору даних в режимі офлайн. * Опитування NPS для вимірювання настроїв клієнта за допомогою одного питання. * Хмара слів NPS та аналіз настроїв, щоб отримати глибокий погляд на настрої клієнта. * Оцінки 360 ° для оцінки ефективності працівників у різних компетенціях та створення планів особистого розвитку. * Багатомовні опитування для перекладу ваших опитувань на мови на ваш вибір. * Широкий спектр типів питань для збору різноманітних даних від респондентів. * Клацніть на інформаційній панелі та високодосконалених фільтрів звітів для створення проникливих звітів. * Ефективне управління користувачами для оптимізації робочого процесу. * Біле маркування, щоб налаштувати кожен елемент вашого опитування. * Підрозділи для управління опитуваннями незалежно під одним батьківським рахунком. * Єдиний вхід, щоб увійти на нашу платформу лише одним клацанням. * Обмеження IP для обмеження доступу до облікового запису лише до надійних місць та мереж. * Автоматизація опитування за допомогою режиму повторювального режиму для оцінки імпульсу клієнтів або імпульсу працівників через регулярні проміжки часу. * Обстеження обміну на безлічі каналів з найпростішими варіантами обміну. * Ефективні інтеграції, щоб уникнути клопоту використання декількох програмного забезпечення. * Спеціальний CSS, щоб додати власний особистий дотик до кожного опитування. * Робочі процеси для автоматизації повторюваних завдань та підвищення ефективності дій.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - це програмна платформа для створення онлайн -оцінок, які автоматично генерують персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF та Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад із PointerPro. Незалежно від того, чи є мета масштабувати свій бізнес, генерувати потенційні клієнти чи заощадити час за допомогою автоматизації, вказівка полегшує для вас речі. Це допомагає перетворити свій досвід на інструмент, який надає персоналізовані поради в масштабі. PointerPro дає можливість вам: * Надайте більше цінності своїм клієнтам, використовуючи свій досвід * Економте час, автоматизуючи повторювані завдання та зосередившись на стратегічній роботі * Розвивайте свій бізнес без необхідності розширити свою команду
ExitPro
exitpro.com
ExitPro - це найдосконаліше програмне забезпечення для інтерв'ю у світі. Найбільше функцій, найбільше розуміння та найбільш точні інструменти для прогнозування та запобігання обороту працівників. Більше, ніж програмне забезпечення, це ваш портал для підключеної робочої сили. Компанії майже в 59 країнах та 21 мовах зберігають працівників краще, ніж будь -коли раніше.
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