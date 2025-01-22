Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами спрощує та оптимізує процес проведення вихідних співбесід і виконання адміністративних завдань, пов’язаних із звільненням співробітників. Його головна мета — сприяти плавному переходу працівників, які залишають свої ролі. Усуваючи паперову роботу та об’єднуючи завдання в єдиний уніфікований інтерфейс, це програмне забезпечення робить процес виходу більш ефективним. Він пропонує гнучкі варіанти співбесіди, які можна пройти вдома, в офісі або за допомогою мобільних пристроїв. Крім того, програмне забезпечення включає інструменти аналітики для обробки та візуалізації даних вихідних інтерв’ю в режимі реального часу, використовуючи графічні або табличні формати. Як правило, програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами інтегровано в ширшу систему управління персоналом, часто поряд із інструментами відключення.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, який використовується понад 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500, є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та аналізу опитувальних досліджень. За допомогою CoreXM ви можете об’єднати відокремлені або передані на аутсорсинг операції в цілісну наскрізну платформу для всіх ідей, які ви хочете збирати та використовувати. Завдяки можливостям і рішенням для кожного відділу CoreXM допоможе вам охопити свою аудиторію, де б вона не була, гарантуючи, що ви отримаєте інформацію швидше, ніж будь-коли раніше. Ви навіть можете створювати власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами Qualtrics — для бренду, аналізу клієнтів, дослідження продуктів або досвіду співробітників — щоб ви могли діяти там, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics CoreXM ви дозволяєте кожному фіксувати, аналізувати та ділитися корисною інформацією, а також використовувати її для визначення або вдосконалення існуючих продуктів, послуг і досвіду. Настав час підвищити ефективність даних вашого досвіду за допомогою найбільш гнучкого у світі рішення для сучасних досліджень і відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах. Підтримуйте кожне рішення за допомогою прогнозної інформації та рекомендацій на основі ШІ, щоб вживати правильних дій і покращувати досвід. Це включає текстову аналітику на основі штучного інтелекту для розуміння відкритого відгуку в масштабі, звітність для кожної зацікавленої сторони та багато іншого. 2) Спрощене складне дослідження. Створюйте, налаштовуйте та змінюйте будь-який дослідницький проект за лічені хвилини за допомогою інтерфейсу користувача «наведіть і клацніть», методологій, підтриманих доктором наук, і надійної бібліотеки з понад 100 типів питань і шаблонів, розроблених дослідниками. Усе готове до використання, без кодування. 3) Підвищення швидкості та гнучкості. Масштабуйте доступ до аналітичних даних у всій організації за допомогою спеціально створених рішень, робочих процесів і легкої співпраці. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеною інтеграцією в системи, які вже використовує ваша організація. 4) Економте час і гроші. Стандартизуйте своє дослідження на єдиній платформі, щоб побудувати комплексну систему запису для всіх даних ваших респондентів. Станьте дослідником із ШІ, який виконує за вас важку роботу, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості опитування та сумісності. 5) Консолідація та оптимізація досліджень Завдяки одній уніфікованій системі, яка об’єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та реагувати на відгуки та можливості досвіду, глибше вивчати дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність дослідження. 6) Зменшення ризику Qualtrics CoreXM має неперевершену безпеку корпоративного рівня, функціональність відповідності та управління, сертифіковану GDPR, HITRUST, ISO 27001 і FedRAMP. 7) Розширте свою пропускну здатність за допомогою експертів за запитом. Зробіть так, щоб ваші дані працювали на вас більше. Заручіться нашими дослідницькими службами та мережею партнерів для підтримки з розробки, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення, використовуйте нас стільки чи менше, скільки вам потрібно. Основні характеристики продукту Qualtrics CoreXM - Експертні шаблони - Конструктор опитувань за допомогою перетягування - Автоматизовані рішення XM - Настроювані теми опитування - Повні інструменти для співпраці - Розширена логіка опитування - Управління квотами - Вбудована методологія, керована штучним інтелектом, і аналіз якості запитань (ExpertReview) - Аналітика та інтелект на основі AI (Stats iQ & Text iQ) - Перехресні таблиці — Доступ REST API для системної інтеграції - Розсилка СМС - Сумісність з WCAG 2.0 - Підтримка електронною поштою та чатом
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — це наскрізна багатоканальна платформа для керування досвідом, яка об’єднує такі інструменти Customer Experience та Employee Experience, як-от NPS, Offline, Chat, Classic і 360° Surveys, які орієнтовані на мобільні пристрої, дуже привабливі та зручні для користувача. Завдяки розмовному інтерфейсу ваші опитування нагадують спілкування в чаті та на цілих 40% збільшують відсоток проходження опитувань. Його ключові особливості включають: * Опитування, схожі на чат, які перемикаються зі статичних на динамічні розмови. * Класичні опитування, які задають одне запитання за раз. * Офлайн-опитування, які дозволяють збирати відгуки навіть у найвіддаленіших місцях без Інтернету. * Offline Survey App, який служить кіоском для офлайн-збору даних. * Опитування NPS для вимірювання настроїв клієнтів за допомогою одного запитання. * Хмара слів NPS і аналіз настроїв, щоб отримати детальне уявлення про настрої клієнтів. * 360° оцінювання для оцінки продуктивності співробітників за різними компетенціями та створення особистих планів розвитку. * Багатомовні опитування для перекладу ваших опитувань мовами на ваш вибір. * Широкий діапазон типів запитань для збору різноманітних даних від респондентів. * Інформаційна панель без клацань і високорозвинені фільтри звітів для створення глибоких звітів. * Ефективне керування користувачами для оптимізації робочого процесу. * Біле маркування для налаштування кожного елемента вашого опитування. * Допоміжні облікові записи для незалежного керування опитуваннями в одному батьківському обліковому записі. * Єдиний вхід для входу на нашу платформу одним клацанням миші. * IP-обмеження, щоб обмежити доступ до облікового запису лише надійними місцями та мережами. * Автоматизація опитування з повторюваним режимом для вимірювання пульсу клієнтів або співробітників через регулярні проміжки часу. * Обмін опитуваннями через безліч каналів із найпростішими варіантами обміну. * Ефективна інтеграція, щоб уникнути проблем із використанням кількох програм. * Спеціальний CSS, щоб додати власного індивідуального штриху до кожного опитування. * Робочі процеси для автоматизації повторюваних завдань і підвищення ефективності дій.
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. Вивчайте нові навички. Будуйте кар'єру.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — це програмна платформа для створення онлайн-оцінювання, яка автоматично створює персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF і Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад за допомогою Pointerpro. Незалежно від того, чи ваша мета — розширити свій бізнес, залучити потенційних клієнтів або заощадити час за допомогою автоматизації, Pointerpro полегшить вам роботу. Ми інтегруємося з усіма вашими улюбленими програмами та надсилаємо зібрані дані куди завгодно. Ми маємо сертифікат ISO 27001:2022! Ця сертифікація підкреслює відданість Pointerpro досягненню глобальних стандартів і вселяє впевненість у надійність і безпеку своїх послуг. Забронюйте демонстрацію вже сьогодні!
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