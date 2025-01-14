Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, який використовується понад 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500, є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та аналізу опитувальних досліджень. За допомогою CoreXM ви можете об’єднати відокремлені або передані на аутсорсинг операції в цілісну наскрізну платформу для всіх ідей, які ви хочете збирати та використовувати. Завдяки можливостям і рішенням для кожного відділу CoreXM допоможе вам охопити свою аудиторію, де б вона не була, гарантуючи, що ви отримаєте інформацію швидше, ніж будь-коли раніше. Ви навіть можете створювати власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами Qualtrics — для бренду, аналізу клієнтів, дослідження продуктів або досвіду співробітників — щоб ви могли діяти там, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics CoreXM ви дозволяєте кожному фіксувати, аналізувати та ділитися корисною інформацією, а також використовувати її для визначення або вдосконалення існуючих продуктів, послуг і досвіду. Настав час підвищити ефективність даних вашого досвіду за допомогою найбільш гнучкого у світі рішення для сучасних досліджень і відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах. Підтримуйте кожне рішення за допомогою прогнозної інформації та рекомендацій на основі ШІ, щоб вживати правильних дій і покращувати досвід. Це включає текстову аналітику на основі штучного інтелекту для розуміння відкритого відгуку в масштабі, звітність для кожної зацікавленої сторони та багато іншого. 2) Спрощене складне дослідження. Створюйте, налаштовуйте та змінюйте будь-який дослідницький проект за лічені хвилини за допомогою інтерфейсу користувача «наведіть і клацніть», методологій, підтриманих доктором наук, і надійної бібліотеки з понад 100 типів питань і шаблонів, розроблених дослідниками. Усе готове до використання, без кодування. 3) Підвищення швидкості та гнучкості. Масштабуйте доступ до аналітичних даних у всій організації за допомогою спеціально створених рішень, робочих процесів і легкої співпраці. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеною інтеграцією в системи, які вже використовує ваша організація. 4) Економте час і гроші. Стандартизуйте своє дослідження на єдиній платформі, щоб побудувати комплексну систему запису для всіх даних ваших респондентів. Станьте дослідником із ШІ, який виконує за вас важку роботу, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості опитування та сумісності. 5) Консолідація та оптимізація досліджень Завдяки одній уніфікованій системі, яка об’єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та реагувати на відгуки та можливості досвіду, глибше вивчати дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність дослідження. 6) Зменшення ризику Qualtrics CoreXM має неперевершену безпеку корпоративного рівня, функціональність відповідності та управління, сертифіковану GDPR, HITRUST, ISO 27001 і FedRAMP. 7) Розширте свою пропускну здатність за допомогою експертів за запитом. Зробіть так, щоб ваші дані працювали на вас більше. Заручіться нашими дослідницькими службами та мережею партнерів для підтримки з розробки, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення, використовуйте нас стільки чи менше, скільки вам потрібно. Основні характеристики продукту Qualtrics CoreXM - Експертні шаблони - Конструктор опитувань за допомогою перетягування - Автоматизовані рішення XM - Настроювані теми опитування - Повні інструменти для співпраці - Розширена логіка опитування - Управління квотами - Вбудована методологія, керована штучним інтелектом, і аналіз якості запитань (ExpertReview) - Аналітика та інтелект на основі AI (Stats iQ & Text iQ) - Перехресні таблиці — Доступ REST API для системної інтеграції - Розсилка СМС - Сумісність з WCAG 2.0 - Підтримка електронною поштою та чатом