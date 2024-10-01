Закрийте програмне забезпечення для керування співбесідами - Найпопулярніші застосунки - Домініканська Республіка Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами спрощує та оптимізує процес проведення вихідних співбесід і виконання адміністративних завдань, пов’язаних із звільненням співробітників. Його головна мета — сприяти плавному переходу працівників, які залишають свої ролі. Усуваючи паперову роботу та об’єднуючи завдання в єдиний уніфікований інтерфейс, це програмне забезпечення робить процес виходу більш ефективним. Він пропонує гнучкі варіанти співбесіди, які можна пройти вдома, в офісі або за допомогою мобільних пристроїв. Крім того, програмне забезпечення включає інструменти аналітики для обробки та візуалізації даних вихідних інтерв’ю в режимі реального часу, використовуючи графічні або табличні формати. Як правило, програмне забезпечення для керування вихідними співбесідами інтегровано в ширшу систему управління персоналом, часто поряд із інструментами відключення.