Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків спрощує реєстрацію відвідувачів, дозволяючи планувальникам подій ефективно відстежувати та контролювати списки гостей. Ці програми дають змогу учасникам купувати квитки або реєструватися на безкоштовні заходи, а організаторам подій надають вичерпну інформацію про список гостей. Ці інструменти підвищують ефективність реєстрації відвідувачів, збору платежів перед подією та безперебійну організацію процесу реєстрації в день події.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Whova
whova.com
Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Cvent
cvent.com
Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut - безкоштовний генератор AI-відео на Discord, що перетворює текст у відео та покращує візуальний контент.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Генератор квитків - це онлайн-інструмент для організації створення та валідації одноразових квитків на події за допомогою смартфонів.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms - платформа для управління подіями, що дозволяє користувачам управляти графіками, брати участь у інтерактивних заходах і спілкуватися з делегатами.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb - платформа для придбання квитків на концерти, фестивалі та інші події в прямому ефірі, яка забезпечує простий пошук і управління квитками.
Eventene
eventene.com
Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.
Evite
evite.com
Evite - це додаток для надсилання електронних запрошень та відстеження RSVP на заходи, спрощуючи організацію подій.
Tikkl
tikkl.com
Тіккл - це додаток для участі в заходах по всьому світу, а також для створення власних подій з покращенням відвідування та доходів.
Attendease
attendease.com
Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent - платформа для створення та продажу онлайн-квитків, управління подіями та реєстрацією учасників.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI - програмне забезпечення для управління подіями, яке включає CRM для учасників, додатки для подій, реєстрацію, опитування та інтерактивні карти.
EventX
eventx.io
EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.
Webex Events
socio.events
Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix - це платформа для віртуальних та гібридних подій, що дозволяє організаторам проводити заходи з власного сайту швидко і просто.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає організовувати віртуальні конференції, виступи та вечірки. Створюйте онлайн-заходи для навчання, мережевого спілкування та спільноти.
Regpack
regpack.com
Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer - цифрова платформа для управління продажем квитків та організації подій з використанням web3 технологій.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Фея квитків - платформа для управління подіями, що надає інструменти для продажу квитків, маркетингу та підвищення залучення відвідувачів.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter - платформа для проведення віртуальних зустрічей та вебінарів з можливістю налаштування бренду та без необхідності в декількох облікових записах.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud - це платформа для управління, просування та продажу квитків на події з зручним інтерфейсом та швидкими виплатами.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
RegFox
regfox.com
RegFox — платформа для онлайн-реєстрації на заходи, що пропонує зручні форми, можливості налаштування та управління учасниками.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.
EventAct
eventact.com
EventAct - це сервіс для управління подіями, що дозволяє організовувати та управляти віртуальними, гібридними та особистими заходами.
Big Tickets
bigtickets.com
Big Tickets – зручна платформа для управління та продажу квитків на події, з можливостями маркетингу, фінансового обліку та аналітики.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - це програмне забезпечення для управління подіями, що спрощує планування та організацію заходів різного масштабу для бізнесу.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.
ShowClix
showclix.com
ShowClix - платформа для управління продажем квитків на події, що дозволяє організаторам створювати сторінки та відстежувати продажі.
JRNI
jrni.com
JRNI - платформа для автоматизації планування зустрічей, управління подіями та чергами, яка інтегрує штучний інтелект і обробку природної мови.
Eventbee
eventbee.com
EventBee – це онлайн-платформа для реєстрації та продажу квитків на події, що дозволяє організаторам ефективно керувати учасниками та продажами.
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