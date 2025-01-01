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Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків
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Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків спрощує реєстрацію відвідувачів, дозволяючи планувальникам подій ефективно відстежувати та контролювати списки гостей. Ці програми дають змогу учасникам купувати квитки або реєструватися на безкоштовні заходи, а організаторам подій надають вичерпну інформацію про список гостей. Ці інструменти підвищують ефективність реєстрації відвідувачів, збору платежів перед подією та безперебійну організацію процесу реєстрації в день події.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Whova

Whova

whova.com

Whova - платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, залучення учасників та управління логістикою заходів.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent – універсальна платформа для управління подіями, що підтримує планування, реєстрацію і залучення учасників для особистих, віртуальних та гібридних заходів.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet – віртуальна платформа для організації та проведення заходів, семінарів і нарад з можливістю інтерактивного спілкування між учасниками.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — це застосунок для пошуку квитків на події, що дозволяє знаходити, порівнювати ціни та купувати квитки на концерти, спортивні заходи та театри.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut - безкоштовний генератор AI-відео на Discord, що перетворює текст у відео та покращує візуальний контент.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope - це платформа для створення та надсилання цифрових запрошень з можливістю управління гостьовими списками та відстеження RSVP.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — платформа для управління особистими, віртуальними і гібридними подіями, що дозволяє організаторам керувати процесами і збирати аналітику.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Генератор квитків - це онлайн-інструмент для організації створення та валідації одноразових квитків на події за допомогою смартфонів.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript - платформа для створення, просування та продажу квитків на події в Індії, забезпечуючи управління реєстрацією та оплатою.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - платформа для організації подій, що використовує штучний інтелект для мережування та управління учасниками в офлайн, віртуальних та гібридних заходах.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms - платформа для управління подіями, що дозволяє користувачам управляти графіками, брати участь у інтерактивних заходах і спілкуватися з делегатами.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla- це платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати сайти подій, продавати квитки і управляти учасниками.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа для управління подіями, що спрощує реєстрацію, взаємодію учасників та організацію заходів будь-якого масштабу.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker - це платформа для вебінарів та віртуальних подій, що забезпечує інтерактивний досвід, налаштування бренду та інтеграцію з маркетинговими інструментами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi - платформа для управління подіями, що спрощує планування, монетизацію та проведення віртуальних, гібридних і особистих подій.

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

TicketWeb - платформа для придбання квитків на концерти, фестивалі та інші події в прямому ефірі, яка забезпечує простий пошук і управління квитками.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene — це система управління подіями для створення, організації та проведення подій в одному місці: особистих, віртуальних або змішаних.

Evite

Evite

evite.com

Evite - це додаток для надсилання електронних запрошень та відстеження RSVP на заходи, спрощуючи організацію подій.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Тіккл - це додаток для участі в заходах по всьому світу, а також для створення власних подій з покращенням відвідування та доходів.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease - це платформа для управління корпоративними заходами, яка дозволяє організовувати, реєструвати та управляти подіями різних форматів.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

Weezevent - платформа для створення та продажу онлайн-квитків, управління подіями та реєстрацією учасників.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI - програмне забезпечення для управління подіями, яке включає CRM для учасників, додатки для подій, реєстрацію, опитування та інтерактивні карти.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - це платформа для управління подіями, що пропонує рішення для віртуальних та гібридних заходів, включаючи реєстрацію, інтерактивні сесії та аналітику.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — це платформа для управління подіями, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті заходи з реєстрацією, чеками та трансляцією.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - це платформа для управління подіями, що підтримує віртуальні та особисті заходи, надає аналітику та можливості для залучення учасників.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix - це платформа для віртуальних та гібридних подій, що дозволяє організаторам проводити заходи з власного сайту швидко і просто.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia- це платформа для управління різноманітними подіями, включаючи особисті, віртуальні та гібридні, з інструментами для реєстрації, просування та аналізу.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, планування та аналіз даних для різних типів заходів.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World допомагає організовувати віртуальні конференції, виступи та вечірки. Створюйте онлайн-заходи для навчання, мережевого спілкування та спільноти.

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack - це платформа для управління реєстрацією та платежами, що допомагає організаціям автоматизувати процеси обробки учасників.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer - цифрова платформа для управління продажем квитків та організації подій з використанням web3 технологій.

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

Фея квитків - платформа для управління подіями, що надає інструменти для продажу квитків, маркетингу та підвищення залучення відвідувачів.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

CloudPresenter - платформа для проведення віртуальних зустрічей та вебінарів з можливістю налаштування бренду та без необхідності в декількох облікових записах.

Ticketbud

Ticketbud

ticketbud.com

Ticketbud - це платформа для управління, просування та продажу квитків на події з зручним інтерфейсом та швидкими виплатами.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - це платформа для управління подіями, яка спрощує реєстрацію, контроль відвідування та інтеграцію з існуючими системами для живих і віртуальних заходів.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents — платформа для управління подіями, що допомагає організаторам створювати заходи, продавати квитки та просувати події для широкої аудиторії.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.

RegFox

RegFox

regfox.com

RegFox — платформа для онлайн-реєстрації на заходи, що пропонує зручні форми, можливості налаштування та управління учасниками.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Trybooking - онлайн-платформа для продажу квитків та реєстрації подій, що пропонує інструменти для організаторів різних заходів.

EventAct

EventAct

eventact.com

EventAct - це сервіс для управління подіями, що дозволяє організовувати та управляти віртуальними, гібридними та особистими заходами.

Big Tickets

Big Tickets

bigtickets.com

Big Tickets – зручна платформа для управління та продажу квитків на події, з можливостями маркетингу, фінансового обліку та аналітики.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker - це програмне забезпечення для управління подіями, що спрощує планування та організацію заходів різного масштабу для бізнесу.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - це платформа для управління науковими подіями, яка пропонує інструменти для реєстрації, керування абстрактами, рецензій та організації віртуальних заходів.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix - платформа для управління продажем квитків на події, що дозволяє організаторам створювати сторінки та відстежувати продажі.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI - платформа для автоматизації планування зустрічей, управління подіями та чергами, яка інтегрує штучний інтелект і обробку природної мови.

Eventbee

Eventbee

eventbee.com

EventBee – це онлайн-платформа для реєстрації та продажу квитків на події, що дозволяє організаторам ефективно керувати учасниками та продажами.

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